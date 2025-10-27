Kein Satellit wäre sicher: Esa simuliert katastrophalen Sonnensturm
Die Esa hat laut einem öffentlichen Statement ein Szenario durchgespielt, das sich an dem historischen Carrington‑Ereignis von 1859 orientiert. Damals erreichte ein geomagnetischer Sturm eine nie gekannte Intensität.
In der Simulation im Kontrollzentrum der Esa in Darmstadt wollte man die Auswirkungen eines solchen Sonnensturms simulieren. Der Sinn dahinter: In Zukunft Vorkehrungen treffen zu können. Das gestaltet sich nämlich gar nicht so einfach: „Es gibt keine guten Lösungen. Ziel wäre es, das Raumschiff zu schützen und den Schaden möglichst zu begrenzen“, erklärt Thomas Ormston, Deputy Spacecraft Operations Manager der Sentinel-1D-Mission.
Simulation mit Sonnenflares und CME
Im durchgespielten Spacewetter-Szenario trat zuerst ein starker X-Klasse Sonnenflare auf, gefolgt von einem Stromfluss hochenergetischer Protonen, Elektronen und Alpha-Teilchen. Anschließend schlug etwa 15 Stunden später eine gewaltige koronale Masseauswurf (CME) in das Magnetfeld der Erde ein.
Der simulierte Effekt: Die obere Atmosphäre schwoll an, wodurch die Satellitenumgebungsdichte um bis zu 400 Prozent zunahm. Orbitobjekte gerieten außer Kontrolle.
Technologische Infrastruktur wäre schutzlos ausgeliefert
Die Simulation zeigt deutlich: Raumfahrzeuge hätten einem Sturm dieses Ausmaßes fast nichts entgegenzusetzen. „Satelliten im erdnahen Orbit sind normalerweise besser geschützt“, so Jorge Amaya, Space Weather Modelling Coordinator der Esa, „doch eine Explosion vom Ausmaß des Carrington-Ereignisses würde kein einziges Raumfahrzeug unversehrt lassen.“
Derzeit befinden sich über 13.000 Satelliten in der Erdumlaufbahn, wobei knapp 10.000 davon noch funktionsfähig sind. Sollten sie alle auf einmal beschädigt werden, hätte das unvorhersehbare Konsequenzen für die Orbit-Infrastruktur der Erde.
Neben den Satellitenausfällen können terrestrische Folgen wie Stromnetzentladungen, Kommunikationsausfälle und Pipelinestatusüberhitzungen auftreten – mit erheblichem Risiko auch für globale Infrastruktur.
Esa will Lösungen entwickeln
Die Übung ist nur ein erster Schritt. Nachdem man die verheerende Wirkung festgestellt hat, will die Esa jetzt an Lösungen arbeiten. „Die Simulation eines solchen Ereignisses ist vergleichbar mit dem Versuch, die Auswirkungen einer Pandemie vorherzusagen: Die tatsächlichen Folgen für unsere Gesellschaft werden wir erst spüren, wenn es passiert – aber wir müssen vorbereitet sein und Pläne haben, um sofort reagieren zu können“, so Jorge.
Die Esa kündigt an, ihr Weltraumwetterüberwachungsnetz auszubauen, und bereitet die Mission Vigil für 2031 vor: Sie wird am Lagrange-Punkt L5 positioniert, um Sonnenauswürfe frühzeitig zu erkennen. Für die Esa ist klar: Bei solch einem Ereignis ist nicht die Frage ob, sondern wann.