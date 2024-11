Mysteriöser Raumgleiter X-37B: Mit dieser Innovation spart er tonnenweise Treibstoff

X-37B befindet sich aktuell auf einer Mission im Orbit der Erde. Der Raumgleiter wurde im Dezember 2023 ins All geschickt. Wie schon bei den sechs Missionen zuvor wurde der Zweck größtenteils geheim gehalten. Jetzt hat sich Boeing, der Hersteller von X-37B, zu der Mission des Raumgleiters geäußert und zeigt sogar, was X-37B gerade im Weltall macht.

X-37B: Bremsmanöver im All

In einem rund zweiminütigen Video demonstriert Boeing auf X, welche Mission X-37B gerade verfolgt. Der Raumgleiter führt Bremsmanöver durch, um seinen Orbit um die Erde zu verändern. Bislang war die Bewegung ellipsenförmig. Durch Abbremsen am Höhepunkt dieser Ellipse reduziert X-37B schrittweise den Höhepunkt und gelangt in einen deutlich niedrigeren Orbit um die Erde.

Normalerweise reduzieren Raumfahrzeuge ihre Umlaufbahn, indem sie Bremsmanöver mit Treibstoff durchführen. Das Bremsmanöver von X-37B wird aber allein durch den atmosphärischen Widerstand realisiert. John Ealy, Ingenieur bei Boeing, sagt dazu: „Dadurch sparen wir unglaubliche Mengen an Treibstoff, und genau deshalb ist atmosphärisches Bremsen so wichtig“.

Ob X-37B auf dem Weg näher zur Erde ist, um die aktuelle Mission zu beenden, ist nicht bekannt. Die letzten Missionen des X-37B-Raumfahrzeugs dauerten deutlich länger. Mission 4 und 5 dauerten für mehr als 700 Tage im All an; Mission 6 sogar mehr als 900 Tage. Die siebte X-37B-Mission hat aktuell nicht mal ein Jahr im All hinter sich.

In der letzten Bekanntgabe rund um X-37B hieß es von Space Force, dass der Raumgleiter nach den Bremsmanövern im All zunächst seine bisherigen Aufgaben wiederaufnehmen wird. Um welche Aufgaben es sich dabei handelt, bleibt aber weiterhin Geheimsache der Raumfahrtabteilung der US-Streitkräfte.

