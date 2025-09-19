Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Hayabusa 2: Warum die Landung auf diesem 11-Meter-Asteroiden so knifflig wird

Die japanische Hayabusa 2-Mission könnte wichtige Erkenntnisse zur Erforschung von Asteroiden liefern. Und womöglich auch die Frage klären, ob man auf kleinen Asteroiden landen kann.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Hayabusa 2: Warum die Landung auf diesem 11-Meter-Asteroiden so knifflig wird

Die Erforschung von Asteroiden ist von großem Interesse. (Foto: Shutterstock / Stephane Masclaux)

Im Jahr 2014 hat die japanische Weltraumagentur Jaxa eine Astroiden-Mission gestartet. Die Mission namens Hayabusa 2 brachte bereits Proben eines Asteroiden auf die Erde zurück – und die Sonde ist mittlerweile auf dem Weg zum Asteroiden KY26, den sie laut Plan im Jahr 2031 erreichen soll.

Anzeige
Anzeige

Der Asteroid ist viel kleiner als bisher angenommen

Da der Asteroid deutlich kleiner ist als bisher angenommen und zudem deutlich schneller rotiert, sind neue Herausforderungen entstanden. „Wir haben festgestellt, dass das Objekt in Wirklichkeit völlig anders aussieht als bisher beschrieben“, sagte Toni Santana-Ros in einer Pressemitteilung. Santana-Ros ist ein spanischer Astronom, der die Beobachtungen des Asteroiden mit dem Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte in Chile leitet.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Statt wie bisher angenommen 30 Meter breit ist KY26 nur 11 Meter breit und damit so klein, dass er in die Kuppel eines der 8-Meter-Teleskope des VLT passen würde. Außerdem rotiert er so schnell, dass er alle fünf Minuten eine Umdrehung vollzieht.

Anzeige
Anzeige

Ziel: Landung auf dem kleinen Asteroiden

„Die nun gemessene geringere Größe und schnellere Rotation werden den Besuch von Hayabusa 2 noch interessanter, aber auch anspruchsvoller machen“, erklärte Olivier Hainaut, Astronom an der Europäischen Südsternwarte in Deutschland. Zum Vergleich: Der Asteroid Ryugu, dem die Sonde im Jahr 2020 begegnet war, war rund 900 Meter breit.

Ziel der 2031er-Mission ist es, den neuen Asteroiden zu umkreisen und dort zu landen, um mehr über die Struktur und Zusammensetzung kleiner Asteroiden zu erfahren. „Wir haben noch nie einen 10 Meter großen Asteroiden aus der Nähe gesehen, daher wissen wir nicht wirklich, was uns erwartet und wie er aussehen wird“, sagte Santana-Ros.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

24 Bilder ansehen
James-Webb-Teleskop: Die schönsten Bilder und ihre Bedeutung Quelle: NASA, ESA, CSA, STScI

Darum ist die Erforschung solch kleiner Asteroiden so wichtig

Die Erforschung solch kleiner Asteroiden ist laut space.com von besonderer Relevanz für uns Menschen, da Asteroiden dieser Dimension am häufigsten auf der Erde einschlagen. Die Beobachtungen des VLT sind dabei auch von großer Hilfe.

„Wir wissen jetzt, dass wir selbst die kleinsten gefährlichen Asteroiden, die auf der Erde einschlagen könnten, charakterisieren können – beispielsweise den Asteroiden, der 2013 in der Nähe von Tscheljabinsk in Russland einschlug und kaum größer als KY26 war“, sagte Hainaut.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren