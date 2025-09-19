Hayabusa 2: Warum die Landung auf diesem 11-Meter-Asteroiden so knifflig wird
Im Jahr 2014 hat die japanische Weltraumagentur Jaxa eine Astroiden-Mission gestartet. Die Mission namens Hayabusa 2 brachte bereits Proben eines Asteroiden auf die Erde zurück – und die Sonde ist mittlerweile auf dem Weg zum Asteroiden KY26, den sie laut Plan im Jahr 2031 erreichen soll.
Der Asteroid ist viel kleiner als bisher angenommen
Da der Asteroid deutlich kleiner ist als bisher angenommen und zudem deutlich schneller rotiert, sind neue Herausforderungen entstanden. „Wir haben festgestellt, dass das Objekt in Wirklichkeit völlig anders aussieht als bisher beschrieben“, sagte Toni Santana-Ros in einer Pressemitteilung. Santana-Ros ist ein spanischer Astronom, der die Beobachtungen des Asteroiden mit dem Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte in Chile leitet.
Statt wie bisher angenommen 30 Meter breit ist KY26 nur 11 Meter breit und damit so klein, dass er in die Kuppel eines der 8-Meter-Teleskope des VLT passen würde. Außerdem rotiert er so schnell, dass er alle fünf Minuten eine Umdrehung vollzieht.
Ziel: Landung auf dem kleinen Asteroiden
„Die nun gemessene geringere Größe und schnellere Rotation werden den Besuch von Hayabusa 2 noch interessanter, aber auch anspruchsvoller machen“, erklärte Olivier Hainaut, Astronom an der Europäischen Südsternwarte in Deutschland. Zum Vergleich: Der Asteroid Ryugu, dem die Sonde im Jahr 2020 begegnet war, war rund 900 Meter breit.
Ziel der 2031er-Mission ist es, den neuen Asteroiden zu umkreisen und dort zu landen, um mehr über die Struktur und Zusammensetzung kleiner Asteroiden zu erfahren. „Wir haben noch nie einen 10 Meter großen Asteroiden aus der Nähe gesehen, daher wissen wir nicht wirklich, was uns erwartet und wie er aussehen wird“, sagte Santana-Ros.
Darum ist die Erforschung solch kleiner Asteroiden so wichtig
Die Erforschung solch kleiner Asteroiden ist laut space.com von besonderer Relevanz für uns Menschen, da Asteroiden dieser Dimension am häufigsten auf der Erde einschlagen. Die Beobachtungen des VLT sind dabei auch von großer Hilfe.
„Wir wissen jetzt, dass wir selbst die kleinsten gefährlichen Asteroiden, die auf der Erde einschlagen könnten, charakterisieren können – beispielsweise den Asteroiden, der 2013 in der Nähe von Tscheljabinsk in Russland einschlug und kaum größer als KY26 war“, sagte Hainaut.