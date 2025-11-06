Anzeige
News
Raumschiff von Trümmern getroffen? Chinesische Astronauten stranden im All

Eine chinesische Raumfahrtmission kann nicht wie geplant auf die Erde zurückkehren. Grund dafür ist offenbar ein Trümmerteil, das ihr Raumschiff getroffen haben könnte. Die Hintergründe dazu.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Raumschiff von Trümmern getroffen? Chinesische Astronauten stranden im All

Auf der Raumstation Tiangong sind aktuell sechs und nicht wie geplant drei Astronauten. (Foto: Alejo Miranda/Shutterstock)

Eigentlich sollten drei chinesische Astronauten der Shenzhou-20-Mission am 5. November auf die Erde zurückkehren. Doch daraus wird vorerst nichts, denn ihr Raumschiff ist offenbar von kleinen Trümmerteilen getroffen worden.

Rückkehr auf die Erde erst einmal verschoben

Das Trio war laut Guardian im April zur Raumstation Tiangong geflogen und sollte nach Abschluss seiner sechsmonatigen Mission auf die Erde zurückkommen. Ihre Nachfolger, die Crew von Shenzhou-21, waren bereits am vergangenen Wochenende eingetroffen.

Doch es kam anders als geplant. „Es besteht der Verdacht, dass das bemannte Raumschiff Shenzhou-20 von einem kleinen Trümmerteil getroffen wurde. Die Bewertung des Aufpralls und der damit verbundenen Risiken läuft derzeit“, teilte die chinesische Raumfahrtbehörde in einer Stellungnahme mit. „Um die Gesundheit und Sicherheit der Astronauten und den erfolgreichen Abschluss der Mission zu gewährleisten, wurde beschlossen, die ursprünglich für den 5. November geplante Rückkehr von Shenzhou-20 zu verschieben.“

„Plan B“ könnte aktiviert werden

Wann es zu dem Vorfall gekommen ist, wurde nicht bekannt gegeben. Anfang dieser Woche hatte es noch keine Anzeichen dafür gegeben. Erst hätten beide Besatzungen, die alte und die neue, gemeinsam ein von der neuen Besatzung an Bord gebrachtes Hähnchen aus dem Ofen genossen und dann die Übergabezeremonie vollzogen, berichteten chinesische Staatsmedien. Ebenfalls noch unklar ist, wann die drei Astronauten zur Erde zurückkehren können.

Der bekannte chinesische Raumfahrtexperte Yu Jun, der unter dem Namen Steed’s Scarf postet, erklärte, dass die Behörden einen „Plan B“ aktivieren würden, falls die Risikobewertung für die Rückkehr des Raumschiffs ein zu hohes Risiko ergeben sollte. Dies könnte den Einsatz eines bereits bereitstehenden Ersatzraumschiffs auf der Erde bedeuten.

Ersatzraumschiff stünde bereit

„Shenzhou-22 und die Trägerrakete Langer Marsch 2F befanden sich bereits in Bereitschaft. Dies ist unser rollender Backup-Mechanismus. Sie sind im Notfallmodus und bereit, unsere Astronauten im Bedarfsfall sicher zur Erde zu bringen“, teilte Yu seinen über fünf Millionen Follower:innen auf Weibo mit.

