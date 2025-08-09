it RCS-Messaging wird die Kommunikation mit Kund:innen und Interessenten einfacher, persönlicher, interaktiver und nützlicher. (Bild: Adobe Stock)

RCS-Messaging – Kommunikation auf einem neuen Standard

SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung – es gibt viele Möglichkeiten, mit denen Unternehmen in Kontakt mit ihren Interessenten und Kund:innen treten können. Sie alle bieten ihre eigenen Vor- und Nachteile und sind aus einer ganzheitlichen Strategie nicht wegzudenken. Inzwischen ist es aber ein bestimmter Messaging-Dienst, der großen Anklang findet – die Rede ist von RCS-Messaging.

RCS steht für „Rich Communication Service“. Das Nachrichtenformat liefert nicht nur Text und Emojis, sondern auch sogenannten Rich Content. Spezielle Features machen die Messages erst so richtig interessant.

RCS-Messaging ist absolut zeitgemäß. Die meisten User:innen sind auf Social Media anzutreffen, was so einiges über sie aussagt – sie mögen es bunt, unterhaltsam, abwechslungsreich. „Rich Communication Services“ bieten genau das – nur eben, ohne einen Account bei verschiedenen sozialen Netzwerken erstellen zu müssen.

Die neuen Smartphones sind alle bereits mit der Option ausgestattet. In Zukunft dürfte jeder User mit RCS-Messages erreichbar sein. Für Unternehmen bietet das großartige Chancen.

Vorteile von RCS-Messaging für dein Unternehmen

Mit RCS-Messaging wird die Kommunikation mit deinen Kund:innen und Interessenten einfacher, persönlicher, interaktiver und nützlicher. Effiziente Nachrichten, die dein Unternehmen voranbringen, sind die Zukunft.

Beim RCS-Messaging ist es häufig gar nicht mehr nötig, den Chat zu verlassen. Auf die Webseite oder in eine App müssen deine User:innen sich nicht begeben. Vom Unterbreiten eines individuellen Angebots über den Kaufabschluss bis hin zum Kundensupport kann alles via RCS geregelt werden.

In einer hektischen, schnelllebigen Zeit streben Menschen nach unkomplizierten Lösungen. Und genau das kann RCS-Messaging bieten. Damit gilt der neue Kommunikationsstandard als wahre Bereicherung für jedes Unternehmen.

Wer nutzt heute schon RCS-Messaging?

Du magst dich jetzt vielleicht fragen: Ist RCS-Messaging tatsächlich sinnvoll für mein Unternehmen? Um den Mehrwert des Kommunikationsstandards zu erkennen, hilft es, sich mit ein paar beispielhaften Anwendungen zu beschäftigen:

Einzelhandel: RCS-Nachrichten können geschickt mit Produktbildern und -videos sowie „Kaufen“-Buttons versehen werden, damit potenzielle Kunden direkt damit interagieren können. Außerdem kannst du Nachrichten bei verlassenen Warenkörben verschicken.

Verkehrsbetriebe: Parkdienstleister nutzen RCS-Messaging, um Kund:innen in Echtzeit über Parkwarnungen zu informieren.

Gastronomie: Restaurants und Cafés nutzen den Kommunikationsstandard, um Aktualisierungen ihrer Speisekarte und Angebote zu versenden. Auch Reservierungsbestätigungen können mittels RCS übermittelt werden.

Gesundheitswesen: Dank RCS-Messaging kannst du Terminerinnerungen, Gesundheitsinformationen und Laborergebnisse an Patienten verschicken.

Finanzdienstleistungen: Finanzunternehmen können Benachrichtigungen, Zahlungsbestätigungen und auch Kontoauszüge via RCS versenden.

Du siehst also: Ganz gleich, in welcher Branche du tätig bist – RCS-Messaging kann deine Kundenkommunikation revolutionieren.

Wie beginne ich mit RCS-Messaging?

Ist RCS-Messaging auch genau das Richtige für dein Unternehmen? Die gute Nachricht: Die Verwendung ist weder teuer noch kompliziert. Alles, was du für den Start brauchst, ist ein zuverlässiger Partner. Denn auch wenn RCS-Messaging mit seiner Einfachheit besticht, wissen viele Unternehmen nicht, wie sie richtig damit beginnen sollen. Messaging-Dienstleister unterstützen dich mit ihrem Know-how und ihren maßgeschneiderten Lösungen.

Anbieter wie CleverPush helfen dir dabei, RCS-Messaging in deinem Unternehmen zu verwenden. Der Standard der Kundenkommunikation RCS unterstützt dich dabei, deine Unternehmensziele zu erreichen.

Eine höhere Kundenbindung, eine gesteigerte Reichweite und maximierte Conversion-Rates sind nur einige der vielen Vorteile. Mit RCS-Messaging kannst du deine Umsätze optimieren und Kund:innen ein rundum positives Erlebnis bieten.

Fazit: RCS-Messaging ist auf dem Vormarsch

Die meisten Smartphones sind bereits RCS-fähig, bei den neuen Modellen wird es der Standard sein. Wo man auch hinblickt – RCS-Messaging ist bereits angekommen. Auch einige Unternehmen haben bereits die Vorteile erkannt und nutzen „Rich Communication Services“ im Alltag. Entscheide auch du dich für die neue Art der Kundenkommunikation und erreiche deine Unternehmensziele auf einer ganz neuen Ebene.