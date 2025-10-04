Reaktionszeit bei Bewerbungen: Was sich Jobsuchende wünschen – und wie die Realität aussieht

Einen Job zu suchen, kostet Zeit, Geld und Energie. Menschen, die sich für eine Bewerbung bei einem potenziellen Arbeitgeber entscheiden, wollen mit ihren Unterlagen überzeugen. Und klar ist, dass die Aufregung steigt: Bekomme ich die Zusage? Bin ich in der nächsten Runde? Es zerrt an den Nerven, wenn eine Antwort lange auf sich warten lässt.

Gleichzeitig verspielen Unternehmen auch Vertrauen: Bewerber warten nicht ewig und empfinden es oft als schlechtes Zeichen, wenn potenzielle Arbeitgeber keine Entscheidungen treffen oder zumindest über den Stand der Dinge informieren. Die Jobplattform Xing ist der Frage nachgegangen, wie lang eine Reaktionszeit in den Augen der Bewerber sein darf.

Bewerbung: So lange Reaktionszeiten sind akzeptiert

Im Arbeitsmarktreport 2025 haben 2.000 Befragte geantwortet: 31 Prozent meinen, dass Unternehmen sich spätestens eine Woche nach Empfang melden sollten. 45 Prozent sind mit einer bis zwei Wochen zufrieden. Danach sinkt die Akzeptanz drastisch: Nur noch 18 Prozent empfinden zwei bis drei Wochen als akzeptabel. Sechs Prozent können länger warten.

Dass eine kurze Reaktionszeit im Bewerbungsverfahren wichtig ist, ist Unternehmen inzwischen bewusst: Bei großen Unternehmen beträgt die Reaktionszeit in 41 Prozent der Fälle weniger als drei und in 27 Prozent der Fälle zwischen drei und sieben Arbeitstagen, so die Marktforscher von Bitkom Research. Das kommt den Jobsuchenden entgegen.

Auch mittelständische Unternehmen sind ähnlich schnell: 30 Prozent der Bewerbungen werden in weniger als drei Tagen beantwortet. Schlusslicht sind jedoch kleine Firmen, die in 40 Prozent der Fälle, erst nach ein bis zwei Wochen auf eine Bewerbung reagieren. Zehn Prozent der Bewerber warten sogar zwei bis vier Wochen und sechs Prozent sogar länger als einen Monat.

Dass die Sichtung aller Unterlagen in Zeiten der sogenannten 1-Click-Bewertung bislang zeitaufwendig sein kann, liegt auf der Hand. Die Xing-Studienautoren empfehlen dennoch, einen Reaktionszeitrahmen von maximal fünf Arbeitstagen für eine erste Rückmeldung einzuführen – auch wenn es nur eine Zwischeninformation ist. Das signalisiere Wertschätzung.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 12.09.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

