Wenn die Realität den Plan überholt: So bereitest du dein Team auf das Unvorhersehbare vor

Viele Jazzmusiker sind Meister der Improvisation. Können Manager von ihnen lernen, besser mit Unsicherheit umzugehen? (Foto: Shutterstock/Anton Vierietin)

1998 prognostizierte der spätere Nobelpreisträger Paul Krugman: „Bis etwa 2005 wird es klar sein, dass das Internet keinen größeren Einfluss auf die Wirtschaft hat als das Faxgerät.“ Heute klingt das wie aus einer anderen Welt. Dass wir bei Vorhersagen von Experten eher skeptisch sein sollten, bestätigte der Psychologe Philip Tetlock 2005. Er zeigte, dass selbst Top-Experten bei Prognosen zu Politik und Wirtschaft kaum besser abschneiden als Laien.

Anzeige Anzeige

Unternehmen stehen heute unter beispiellosem Druck: Schnelle Vernetzung, rasche technologische Entwicklungen und unvorhersehbare Marktveränderungen erschweren langfristige Planungen. Ein KI-Update blockiert Kundeninteraktionen, eine Veränderung im Tiktok-Algorithmus halbiert die Reichweite einer Kampagne, neue Zölle lassen Container im Hafen stehen. In solchen Momenten helfen die besten Pläne allein nicht weiter. Für Organisationen stellt sich mehr denn je die Frage: Wie können sie sich auf eine Zukunft vorbereiten, die von Unsicherheit geprägt ist? Und welche Fähigkeiten brauchen sie, wenn ihre Pläne scheitern?

Warum klassisches Management nicht kreativ ist

Die klassische Managementliteratur tut sich mit solchen Fragen schwer. Zu stark ist die Disziplin auf Planung, Beherrschbarkeit und KPIs fixiert. Ganz anders sieht es in den Künsten aus. Im Schauspiel, Tanz oder in der Musik gibt es eine starke Tradition der Improvisation: Unsicherheit ist hier keine Bedrohung, sie gehört zur Performance dazu und wird zum Ausgangspunkt für spontane Kreativität.

Anzeige Anzeige

Ausgehend von klassischen Improvisationstechniken und -praktiken lassen sich drei Empfehlungen für Organisationen ableiten, um in unsicheren Situationen handlungsfähig zu bleiben.

Auf unsichere Momente vorbereiten

Der Jazzpianist Keith Jarrett ist berühmt für seine improvisierten Solo-Konzerte wie The Köln Concert. Keine Note ist vorab geplant – trotzdem handelt es sich nicht um Schöpfung aus dem Nichts. Jarrett nutzt typische Akkordfolgen, Skalen, Klaviertechniken, die er über Jahre perfektioniert hat. Selbst wer kein Musiker ist, versteht sofort, dass Jarrett eine ganz ausgezeichnete Technik braucht, um seine schwindelerregenden Läufe zu spielen. Gute Improvisation braucht also Vorbereitung. Jarrett plant nicht, was er genau spielen wird, aber er bereitet sich umfassend auf seine Improvisationen vor, indem er zum Beispiel an seiner Technik arbeitet.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Auch Unternehmen arbeiten mit Vorbereitung: Sie erstellen Szenarien, Strategien und Umsetzungspläne. Manchmal gibt es ganze Foresight-Abteilungen, die sich mit potenziellen Zukünften auseinandersetzen und entsprechende Handlungsoptionen und Pläne aufsetzen. Und selbst wenn die Szenarien nicht eins zu eins eintreffen, hat sich die Organisation mit einem Thema aus verschiedenen Perspektiven auseinandergesetzt und damit ihre Agilität trainiert. Damit kann sie schneller auf Marktbewegungen oder Risiken reagieren.

Doch das Potenzial von Improvisation reicht weiter: Gute Improvisateure erschaffen aus dem Moment heraus neue, unvorhersehbare Ideen. Genau darum geht es bei dem Thema Mindset.

Anzeige Anzeige

Ständig Neues suchen und nutzen

Im Improtheater gilt das von Viola Spolin und Del Close entwickelte Prinzip: „Yes, and…“. Es fordert, dass Schauspieler auf der Bühne mit dem arbeiten müssen, was sie bekommen. Schauspieler A hält beispielsweise Schauspieler B eine Banane hin – mit den Worten: „Woran hat‘s gelegen, warum hat‘s heute nicht zum Sieg gelangt?“. Das ist dann eine Einladung, eine Szene zu entwickeln – womöglich ein Interview mit einem Profisportler. Entgegnet Schauspieler B dann: „Das ist doch eine Banane“, mag das eventuell für einen Lacher im Publikum sorgen. Aber die Szene ist erstmal beendet.

Organisationen tun sich schwer mit dem „Yes, and…“-Ansatz. Es erfordert Loslassen von liebgewonnenen Ideen, Konzepten und Überzeugungen. Und den Mut, spontan neue Wege zu gehen. Das Denken und Vorbereiten in Szenarien ist hilfreich, um den Flexibilitätsmuskel zu trainieren. Aber etwas anderes ist es, das entstehende Neue zu entdecken und zu nutzen. Ein klassisches Beispiel: Nokia erkannte früh das Potenzial der Mobiltelefonie für den Massenmarkt und wurde schnell Marktführer. Doch dann verpasste das Unternehmen den Trend hin zu Smartphones – und wurde vom Wettbewerb abgehängt.

Disruptive Chancen lassen sich leichter nutzen, wenn Organisationen improvisationsfähig sind. Starre Hierarchien behindern dies; Führungskräfte müssen deshalb ihre Mitarbeitenden dazu befähigen – und ihnen auch erlauben -, spontan und eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen. Der Imperativ lautet: Empowerment statt Kontrolle.

Anzeige Anzeige

Verborgene Annahmen hinterfragen

Unser gesamtes Handeln ist stark von Routinen geprägt. Wenn wir jedes Mal bewusst überlegen müssten, wie wir eine Treppe hochgehen, wären wir schnell überfordert im Alltag. Und genauso nutzen Improvisationskünstler Routinen in ihren Improvisationen, manchmal als Pattern oder Muster bezeichnet. Solche Muster sind hilfreich, um spontan sinnvollen Input zu geben. In der Jazzmusik verfügen viele Musiker über dutzende Melodie- oder Akkordpattern, die sie in verschiedenen Varianten beherrschen und spontan in neuen Kontexten einsetzen können. Die Gefahr ist hier, dass Improvisation repetitiv wird und den Charakter des Neuen und Unvorbereiteten verliert.

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! Hier geht’s zum Shop

Der Zukunftsdenker Riel Miller sieht eine ähnliche Problematik, wenn sich Menschen oder Organisationen mit Szenarien auseinandersetzen. Unser Zukunftsbild wird davon geprägt, was wir in den vergangenen Wochen in den Medien konsumiert haben. Und wenn wir zu einem bestimmten Thema Stellung beziehen oder handeln sollen, können wir das nur in dem Rahmen, wie es zu unseren Annahmen, unseren Wertvorstellungen und unseren Denkräumen passt. Wenn ich zum Beispiel überzeugt bin von dem Glaubenssatz „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, dann werde ich mit 50 keinen neuen Job annehmen, der neue Skills fordert.

In der Praxis gilt es, diese unbewussten Annahmen transparent zu machen und zu hinterfragen. Dabei können einfache Fragen große Wirkung entfalten, zum Beispiel:

Anzeige Anzeige

Warum gibt es Prozess X?

Auf welchen Annahmen basiert er?

Gelten diese Annahmen noch?

Lässt sich der Prozess auch anders denken?

Welche Auswirkungen hätte das – und wie sollte der Prozess dann aussehen?

Solche Fragen machen unsichtbare Denkmuster sichtbar und eröffnen neue Möglichkeiten. Wer sie regelmäßig stellt, schafft Raum für Innovation und kontinuierliche Verbesserung.

Drei Lehren für besseres Improvisieren

Wir treffen ständig spontane Entscheidungen – oder anders gesagt: Wir improvisieren permanent. Einzelpersonen und Organisationen können lernen, dies bewusster, freier und besser zu tun. Drei Lehren für die Praxis:

Vorbereitung ermöglicht Freiheit. Ohne Grundwissen zu einem Thema bleibt Improvisation reaktiv und eingeschränkt. Offene, mutige Kultur. Es braucht den Willen, liebgewonnene Überzeugungen loszulassen, neue Wege zu gehen und Mitarbeitenden zu vertrauen. Verborgene Annahmen hinterfragen. Wer seine unbewussten Routinen kennt, kann sie prüfen und gezielt verändern.

Wer vorbereitet ist, ein offenes Mindset pflegt und verborgene Annahmen hinterfragt, kann auch in unsicheren Situationen souverän handeln. Improvisation wird so vom Notfallplan zur Schlüsselkompetenz – und macht Organisationen widerstandsfähiger, kreativer und schneller.

Kilian Kemmer Kilian Kemmer ist promovierter Philosoph, arbeitet als Corporate Innovation Manager bei einem großen Telekommunikationsunternehmen und leitet sein eigenes Jazz-Trio www.kiliankemmer.com.