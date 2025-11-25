Anzeige Sponsored Post
Nie wieder auf Rechnungen warten: Wie Soloselbstständige mit PayPal sofort bezahlt werden

Weißt du, was richtig nervt? Wenn das Geld länger braucht als die Arbeit. Damit das nicht mehr vorkommt, hat PayPal ideale Lösungen für Soloselbstständige und Freelancer:innen. Entdecke jetzt, wie du dir mit Zahlungslinks, Tap to Pay und einer eigenen Mastercard Stress und Zeit sparen kannst.

Schnell bezahlt werden, noch schneller wachsen: Mit PayPal für Soloselbstständige. (Bild: Adobe Stock)

Es ist ein bekanntes Dilemma für Soloselbstständige, Freelancer:innen und kleine Dienstleister:innen: Die Arbeit ist erledigt, die Rechnung raus – und dann? Warten. Tage, manchmal Wochen, bis das Geld endlich auf dem Konto landet. Besonders ärgerlich wird es, wenn Kund:innen offene Posten plötzlich „vergessen“, Retainer-Zahlungen verzögern oder sich über bereits geleistete Stunden streiten. Das Ergebnis? Liquiditätsengpässe, die nicht nur nerven, sondern auch die eigenen Planungen erschweren. Kann ich die Miete oder die nächste Software-Lizenz bezahlen – oder muss ich erst wieder eine neue Rechnung schreiben, um über die Runden zu kommen?

Doch das muss nicht so sein. PayPal bietet Lösungen, die genau diese Pain Points beseitigen – und das ohne komplizierte Technik, teure Hardware oder stundenlange Buchhaltung. Wie? Indem du deine Kund:innen dort abholst, wo sie ohnehin schon vertraut sind: mit einfachen, vertrauten Zahlungsmethoden, die sofort funktionieren.

Drei Wege, wie PayPal dein Business beschleunigt

1. Zahlungslinks: Sofortige Zahlungen mit einem Klick – ohne Umwege

Stell dir vor, du beendest ein Projekt, schickst die Rechnung – und noch am selben Tag ist das Geld auf deinem Konto. Kein Warten, kein Mahnwesen, kein nervöses Nachfragen. Mit PayPal-Zahlungslinks wird das zur Realität.

So funktioniert’s:

  • Erstelle in Sekunden einen persönlichen Zahlungslink – ganz ohne Programmierkenntnisse.
  • Teile ihn per E-Mail, WhatsApp, in den Socials oder als persönliche Nachricht.
  • Deine Kund:innen klicken darauf, wählen ihre bevorzugte Zahlungsmethode (PayPal, Kreditkarte, Lastschrift) – und schon ist das Geld unterwegs.

Warum das ein Gamechanger ist:

  • 80 Prozent schnellere Zahlung: Laut PayPal nutzen Kund:innen Zahlungslinks deutlich häufiger als klassische Überweisungen – weil es deutlich einfacher und bequemer ist.
  • Keine Diskussionen über Rechnungen: Der Link ist mit der Leistung verknüpft – was bezahlt wird, ist klar.
  • Perfekt für Meilensteine: Du kannst Links für Teilzahlungen erstellen (z. B. 30 Prozent bei Projektstart, die übrigen 70 Prozent bei Abgabe).

Sichere Zahlungslinks in Sekunden versenden und offene Beträge schneller erhalten – mit den Zahlungslinks von PayPal. (Bild: PayPal)

2. Tap to Pay: Bezahlen lassen wie ein Profi – ganz ohne Kartenlesegerät

Du bist bei Kund:innen vor Ort, in einem Co-Working-Space oder auf einer Messe – und möchtest sofort bezahlt werden, ohne auf eine spätere Überweisung warten zu müssen? Mit PayPals Tap to Pay wird dein Smartphone zum mobilen Zahlungsterminal.

So funktioniert’s:

  • Lade die PayPal-POS-App herunter (verfügbar für iOS und Android).
  • Gib den Betrag ein, den deine Kund:in zahlen soll.
  • Dein:e Kund:in hält die Karte oder das Smartphone an dein Gerät – fertig! Kein Kartenlesegerät, keine extra Hardware, keine Gebühren für teure Terminals.

Der große Vorteil: Es sind keine Investitionen nötig – du brauchst nur dein Smartphone und die App. Für deine Kund:innen ist dieser Weg weiterhin sicher und vertraut: Sie zahlen mit ihrer gewohnten Karte oder mobilen Wallet. PayPals Tap to Pay ist dabei ideal für spontane Zahlungen: Ob nach einem Beratungstermin, einem Workshop oder dem Verkauf eines Produkts – du kannst sofort kassieren.

Zahlungen unterwegs direkt über das Smartphone annehmen, ohne zusätzliche Hardware. (Bild: PayPal)

3. Business Debit Mastercard: Ausgaben im Griff – mit Cashback und ohne Gebühren

Als Soloselbstständige:r kennst du das Problem: Geschäftsausgaben und private Ausgaben vermischen sich, und am Ende des Monats fragst du dich: „Was war jetzt beruflich – und was privat?“ Die PayPal Business Debit Mastercard löst genau das – und bringt noch obendrauf einen Prozent Cashback auf alle Einkäufe.

So funktioniert’s:

  • Du bekommst eine kostenlose Debitkarte, die direkt mit deinem PayPal-Geschäftskonto verknüpft ist.
  • Bezahle alles – von Büromaterial über Software-Abos bis hin zu Reisekosten – direkt von deinem Geschäftskonto.
  • 1 Prozent Cashback auf alle Einkäufe (außer Bargeldabhebungen).
  • Trenne Geschäfts- und Privatausgaben sauber – perfekt für die Steuererklärung.

Mit der Business Debit Mastercard von PayPal bist du bestens aufgestellt. Natürlich gibt es keine versteckten Gebühren, sondern transparente Konditionen ohne Überraschungen. Alle deine Ausgaben werden übersichtlich in der PayPal-App angezeigt – in Echtzeit. So hast du jederzeit den Durchblick.

Mit der PayPal Business Debit Card können Einnahmen direkt ausgegeben werden, sobald sie auf deinem Konto eingehen. (Bild: PayPal)

PayPal ist der perfekte Partner für Freelancer:innen, Selbstständige und viele mehr

PayPal Open
PayPal Open

Mit PayPal Open ist alles bereit für dich – egal, wo du gerade auf deiner Business-Reise stehst.

PayPal ist eine der beliebtesten Zahlungsmethoden in Deutschland – laut dem YouGov-Report zählt PayPal zu den „Most Trusted Brand 2024“ – und die einfachste Lösung für Soloselbstständige.

Und das Beste? PayPal integriert sich nahtlos in Tools wie Lexoffice, SevDesk oder Datev – sodass du weniger Zeit mit Buchhaltung verbringst und mehr Zeit für dein eigentliches Business hast.

Du willst sofort bezahlt werden, weniger Zeit mit Mahnungen verbringen und mehr Kontrolle über deine Finanzen haben? Dann probier’s aus und erstelle ein kostenloses PayPal-Geschäftskonto –falls du noch keins hast – und wähle die Lösung, die zu dir passt: Zahlungslinks für schnelle Online-Zahlungen, Tap to Pay für mobile Zahlungen vor Ort oder die Business Debit Mastercard für einfache Ausgabenverwaltung.

Starte jetzt durch – und freu dich über pünktliche Zahlungen, weniger Stress und mehr Zeit fürs Wesentliche.

Entdecke jetzt PayPal für dein Business
