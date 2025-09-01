Anzeige
News
Rechteck statt Kreis: Wie eine neue Teleskopform die Suche nach der Erde 2.0 vereinfachen soll

Gibt es eine Erde 2.0, die wir zu Lebzeiten erreichen können? Die Suche nach einem vielversprechenden erdähnlichen Planeten in unserer Nähe soll sich Forscher:innen zufolge mit einer alternativen Teleskopform einfacher gestalten.

Von Jörn Brien
2 Min.
Rechteckiges Weltraumteleskop
Entwurf für rechteckiges Weltraumteleskop nach James-Webb-Vorbild. (Bild: Frontiers in Astronomy and Space Sciences)

Leben, so wie wir es kennen, dürfte nur auf Planeten oder ihren Monden entstehen, auf denen es flüssiges Wasser und eine Atmosphäre gibt. Auf der Oberfläche darf es nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. Eine solche potenzielle Erde 2.0 müsste also in einem bestimmten Abstand um ihren Heimatstern kreisen.

Erde 2.0: 60 nahegelegene Sternsysteme

Damit sich Menschen davon überzeugen können, dass auf einem vielversprechenden Planeten auch wirklich Leben vorhanden ist, darf dieser nicht allzu weit entfernt sein. Wie phys.org berichtet, würde das die aktuell bekannte Zahl an Systemen auf rund 60 sonnenähnliche Sterne in einer Entfernung von 30 Lichtjahren eingrenzen.

Das Problem: Die Sterne sind etwa eine Million Mal heller als die sie umkreisenden Planeten. Daher müsste ein Teleskop einen Spiegeldurchmesser von mindestens 20 Metern haben und sich außerhalb der Erdatmosphäre im All befinden. Erst dann könnte ein erdähnlicher Planet in 30 Lichtjahren Entfernung von seiner Sonne unterschieden werden.

James-Webb-Alternativen: Schwierige Umsetzung

Zur Einordnung: Das Weltraumteleskop James Webb hat einen Durchmesser von 6,5 Metern. Um ein dreimal so großes Teleskop in eine aussichtsreiche Position im All zu bringen, fehlen uns aktuell noch die technischen Voraussetzungen, wie es bei phys.org heißt.

Alternativen wie ein aus mehreren Teleskopen zusammengesetztes Superteleskop oder ein „Sternschatten“ genanntes riesiges Raumschiff, mit dem das Teleskop vor dem Licht der weit entfernten Sonnen geschützt wird, gelten als bisher kaum machbar. Ein Forschungsteam des US-amerikanische Rensselaer Polytechnic Institute hat jetzt eine neue Lösung vorgeschlagen: ein rechteckiges Teleskop.

Rechteckiges Teleskop mit 20 Meter langem Spiegel

Ein solches Teleskop würde sich an der Größe des James-Webb-Teleskops orientieren und bei etwa der gleichen Infrarotwellenlänge von zehn Mikrometern arbeiten. Sein Spiegel wäre aber nicht kreisrund und nur 6,5 Meter im Durchmesser groß. Vielmehr würde der Spiegel ungefähr einen Meter mal 20 Meter groß sein.

Dadurch soll es möglich sein, die Planeten trotz ihre hell strahlenden Sterne sichtbar zu machen. Zudem soll der Spiegel so gedreht werden können, dass seine Längsachse mit den jeweils zu untersuchenden Sternen und Planeten übereinstimmt.

Ziel: 30 Exoplaneten genauer untersuchen

Wie die Forscher:innen in einem in der Fachzeitschrift Frontiers in Astronomy and Space Sciences erschienenen Artikel berechnet haben, könnten auf diese Weise innerhalb eines Zeitraums von 3,5 Jahren knapp 30 Exoplaneten genauer untersucht werden. In nachfolgenden Analysen könnten die Planeten identifiziert werden, deren Atmosphären auf Leben hindeuten, wo also etwa Sauerstoff vorhanden ist.

Die ISS schwebt über der Erde und durch einen sternenbesetzten Himmel.
18 Bilder ansehen
18 atemberaubende Bilder der Erde aus dem Weltall Quelle: NASA

Dies könnte dann dazu führen, dass eine Sonde zu dem vielversprechendsten der Kandidaten geschickt wird. Diese könnte dann Bilder von der Planetenoberfläche zur Erde schicken und so dazu beitragen, eine mögliche Erde 2.0 zu finden.

