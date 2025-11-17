Reclaim Europe: Warum wir uns für unsere digitale Zukunft kämpfen müssen

„Reclaim Europe“: Dieser Ausruf erinnert uns daran, dass Europa seine digitale Zukunft nicht verloren, aber aus der Hand gegeben hat – an Märkte, Monopole und fremde Interessen. „Reclaim“ bedeutet: zurückholen, was uns gehört – unsere Daten, unsere Standards, unsere Gestaltungsfreiheit. Es ist kein Ruf nach Abschottung, sondern nach Selbstbestimmung.

Digitale Souveränität geht nicht nur Unternehmen und Behörden etwas an, sondern jeden von uns. In jeder kleinen Nutzungsentscheidung, die wir tagtäglich treffen, spielt das Thema eine Rolle. Sind wir bequem und setzen auf den Messenger, den fast alle nutzen? Oder weichen wir aus und nehmen dafür in Kauf, dass es komplizierter wird?

Denn natürlich bringt das Thema eine gewisse Komplexität mit sich. Netzwerkeffekte großer Plattformen sowie nutzerfreundliche Apps und Dienste halten uns in Ökosystemen, die wir für selbstverständlich halten. Marktkonzentrationen im CloudBereich sorgen dafür, dass ein Infrastrukturumstieg bei Unternehmen oftmals mit viel Aufwand verbunden ist – gerade in Krisenzeiten kein opportunes Thema. Und die schiere Kapitalmacht der US-Amerikaner und der Chinesen schafft oftmals Fakten, bevor Europa überhaupt ins Handeln kommt.

Genau in diesem Dickicht aus Interessen, Plattformen, Kapital und Technologieführerschaft wird spürbar, wie zutiefst politisch das Thema ist: Diejenigen, die die digitale Infrastruktur besitzen, bestimmen auch die Spielregeln unserer Zeit. Macht im 21. Jahrhundert entsteht durch Technologie. Wer die Chips, Clouds und KI-Modelle kontrolliert, dominiert unsere Wirtschaft, Sicherheit und Kommunikation. Die USA und China wissen das längst. Europa dagegen zögert oft – zwischen Regulierung und Risiko, Vision und Verwaltung.

Dabei gibt es sie, die Beweise für Europas neues Selbstbewusstsein: Mistral aus Paris baut KI-Modelle, die mit ChatGPT mithalten können. Startups wie Nextcloud aus Stuttgart oder OVHcloud aus Roubaix zeigen, dass Open Source und europäische Cloud-Infrastruktur mehr sein können als Idealismus. Der Supercomputer Jupiter in Jülich könnte den Beginn einer europäischen Rechenmacht markieren. Das sind keine Einzelprojekte.

Es sind die Bausteine eines digitalen Europas, das wieder gestalten will. Jetzt gilt es, aus einzelnen Initiativen eine Bewegung zu machen – und aus dem Ruf nach mehr Souveränität eine gemeinsame Vision.

Der Schwerpunkt im Überblick:

Reclaim Europe: Wie unser Kontinent seine digitale Souveränität retten kann

„Die Karten werden neu gemischt: Mistral-AI-CEO Arthur Mensch im Interview

Mistral-AI-CEO Arthur Mensch im Interview Big Tech regiert – wir applaudieren: Digitale Monopole bedrohen unsere Demokratie – ein Gastbeitrag von Martin Andree

Digitale Monopole bedrohen unsere Demokratie – ein Gastbeitrag von Martin Andree Macht ohne Mandat: Wie die Techelite uns blendet – ein Gastbeitrag von Aya Jaff

Wie die Techelite uns blendet – ein Gastbeitrag von Aya Jaff Souverän unsicher: In Sachen IT-Sicherheit ist Deutschland abhängig vom Ausland

In Sachen IT-Sicherheit ist Deutschland abhängig vom Ausland „Europa braucht ein Airbus-Projekt für digitale Infrastruktur“: DSGVO-Architekt Jan Philipp Albrecht im Interview

DSGVO-Architekt Jan Philipp Albrecht im Interview Europa will sein Geld zurück: Lässt sich die Dominanz von Paypal und Co. brechen?

Lässt sich die Dominanz von Paypal und Co. brechen? DUT gemacht: Marc-Uwe Kling und sein Känguru rufen zur Revolution auf

Außerdem in der neuen Ausgabe:

Algorithmen machen Karriere

Automatisierte Bewerbungen, Chatbots im Auswahlprozess, Avatar-Interviews: KI drängt ins Recruiting. Bewerber hoffen auf mehr Effizienz. Doch Personaler wissen manchmal nicht, ob ein Mensch hinter einer Bewerbung steckt.

Die große Content-Flut

In den Feeds der sozialen Netzwerke landen immer mehr Texte, Bilder und Videos, die von KI erstellt wurden. Das kann für die Plattformen auf Dauer zum Problem werden – und stürzt Nutzer in eine Vertrauenskrise.

Agenten füllen den Warenkorb

KI-Tools sollen bald eigenständig online einkaufen. Während Techunternehmen noch an den Systemen feilen, fürchten viele Händler bereits, den Kontakt zu ihren Kunden zu verlieren.

Ether im Spotlight

Bisher steht Ether im Schatten des übermächtigen Bitcoins. Dabei steckt in der Nummer zwei unter den Kryptowährungen großes Potenzial. Doch hat sie wirklich das Zeug zur neuen Leitwährung?

Weitere starke Themen in der t3n 82:

Offen für Angreifer: Durch Chatbots entstehen neue Einfallstore in Firmennetzwerke

Vietnam: Hoch hinaus: Reise in ein Techland im Aufbruch

Startups auf Speed: KI beschleunigt das Gründen und verändert bekannte Muster

KI beschleunigt das Gründen und verändert bekannte Muster Vom Kunstwerk zum Werkzeug: NFT sind nicht mehr hip, aber nützlich

NFT sind nicht mehr hip, aber nützlich Schluss mit lustig: In der Krise haben HappinessManager nicht viel zu lachen

In der Krise haben HappinessManager nicht viel zu lachen Hier ist Platz für Werbung: Retail Media macht Händler und Werbetreibende neugierig

Retail Media macht Händler und Werbetreibende neugierig Kampagnen auf Knopfdruck: Meta und Google wollen die Onlinewerbung automatisieren

Meta und Google wollen die Onlinewerbung automatisieren Kurze Antworten, lange Diskussionen: Techfirmen und Publisher streiten über den Wert von Inhalten

Techfirmen und Publisher streiten über den Wert von Inhalten Clips mit Ecken und Kanten: Nicht perfekte Videos perfekt prompten

Nicht perfekte Videos perfekt prompten Bildchen, wandel dich: Foto-Finetuning mit KI-Chatbots

Foto-Finetuning mit KI-Chatbots Autopilot für den Alltag: Workflow-Tools erleichtern die Arbeit

Workflow-Tools erleichtern die Arbeit Mit Gefühl: Empathie sorgt für bessere UX