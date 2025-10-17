Anzeige
News
Reddit Answers kann jetzt auch Deutsch: Was den KI-Chatbot von ChatGPT und Gemini unterscheidet

Schon seit fast einem Jahr bietet Reddit eine besondere KI-Funktion. Nachdem diese bislang nur auf Englisch verfügbar war, könnt ihr jetzt auch auf Deutsch mit der Künstlichen Intelligenz chatten. Welche Fragen euch das Tool beantworten kann.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Reddit Answers kann jetzt auch Deutsch: Was den KI-Chatbot von ChatGPT und Gemini unterscheidet
Reddit bietet seinen KI-Modus jetzt auch in Deutschland an. (Bild: Shutterstock/JarTee)

Im Dezember 2024 hat Reddit eine große Neuerung bekannt gegeben. Die Plattform bietet seither eine KI-Suche, die User:innen Fragen beantworten kann. Ähnlich wie bei ChatGPT und Gemini bekommen die Nutzer:innen im Anschluss eine Zusammenfassung. Allerdings greift Reddit Answers dabei nicht auf externe Quellen zu, sondern durchforstet die eigene Plattform und deren Beiträge. Nachdem die KI zunächst nur auf Englisch zur Verfügung stand, dürfen jetzt auch deutsche Reddit-Nutzer:innen ihre Fragen an die KI loswerden.

Reddit Answers: So könnt ihr die KI nutzen

So beantwortet Reddit Answers eure Fragen. (Screenshot: t3n)

Wie die Plattform in einer Ankündigung schreibt, steht Reddit Answers dabei nicht einfach in der Release-Version zur Verfügung. Um die KI nutzen zu können, müsst ihr euch für die Beta anmelden. Das geht je nach Plattform etwas anders. Unter Android ruft ihr im Google Play Store die Reddit-App auf und sucht etwas weiter unten nach dem Teilnahme-Button für die Beta. Unter iOS ladet ihr euch die Testflight-App herunter und klickt anschließend auf den Link, um euch für die Beta von Reddit anzumelden.

Im Anschluss könnt ihr unter dem Link Reddit Answers aufrufen und nutzen. Das geht übrigens über einen Browser am Laptop oder Desktop auch ohne Beta-Anmeldung, da über den Link der Zugang geregelt wird. Wichtig ist nur, dass ihr auf Reddit angemeldet seid. Sobald ihr Reddit Answers aufgerufen habt, erwartet euch ein ähnliches Chatfenster wie bei ChatGPT oder anderen KI-Tools. Oben seht ihr mehrere vorgefertigte Anfragen, die ihr der KI stellen könnt. Am unteren Rand seht ihr eine Chatleiste, über die ihr eure eigene Frage stellen könnt – und das eben jetzt auch auf Deutsch.

Wir haben die KI etwa danach gefragt, welche Künstliche Intelligenz die beste ist, worin die Vorteile eines E-Autos liegen und welches Open-World-Game Reddit Answers empfehlen würde. Über dem generierten Text zeigt das Tool dabei, aus welchen Unterforen die Antworten zusammengetragen wurden. So wurden für die Frage nach dem besten Spiel etwa „r/gaming“ oder „r/shouldbuythisgame“ herangezogen.

Nach einer kurzen Einordnung der Antwort, listet euch Reddit Answers dann übersichtlich Vor- und Nachteile von besagten Open-World-Games, von E-Autos oder den beliebtesten KI-Tools auf. Hinter jeder Antwort steht ein Link, der euch zum jeweiligen Beitrag führt, der als Grundlage für die Aussage dient. Habt ihr im Anschluss weitere Fragen zu den Antworten, könnt ihr Reddit Answers erneut bemühen – etwa, um genauer zu werden oder noch mehr Beispiele zu finden.

Wie die Plattform in der Ankündigung betont, eignet sich die KI-Funktion vor allem, um Tipps zu bekommen: „Die Menschen wissen, dass Reddit immer eine Antwort, einen Ratschlag oder eine Perspektive für so ziemlich jedes Thema bietet, nachdem sie suchen.“ Dementsprechend solltet ihr aber auch noch vorsichtiger als bei anderen KI-Tools sein, wenn ihr Reddit Answers nutzt, um Fakten herauszubekommen. Sie könnten unter Umständen durch die Meinungen von Reddit-User:innen beeinflusst werden und damit KI-Halluzinationen verursachen.

