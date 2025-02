Reddit-Chef kündigt an: Der Zugriff auf manche Subreddits könnte künftig Geld kosten

Wer auf Reddit unterwegs ist, kann sich in Subreddits über seine Interessen informieren und austauschen – so weit, so gewöhnlich. Doch das soll sich wohl in Zukunft ändern. Denn es kann sein, dass einige Subreddits eine Paywall bekommen.

Das gab der Reddit-CEO Steve Huffman in einem für Reddit-typischen Ask-Me-Anythink-Video zu. Die Plattform testet laut deren Mitgründer die Möglichkeit, den Zugang zu einigen Inhalten kostenpflichtig zu machen. Schon im Laufe des Jahres möchte Reddit eine „bezahlte Subreddit“-Funktion einführen.

Das Business-Modell von Reddit

Eigentlich sollte es in dem Video über die Quartalszahlen von Reddit gehen. Das Unternehmen ist 2024 an der Börse gestartet und verzeichnete geringere Einnahmen im letzten Quartal als erwartet. Immer wieder sucht das Unternehmen nach neuen Einnahmemöglichkeiten.

So hat Reddit schon Lizenzverträge mit Google und OpenAI abgeschlossen, damit Reddit-Posts als Trainingsdaten für KI-Modelle verwendet werden können. Schon seit 2010 gibt es ein bezahltes Abo-Modell, das seit 2018 unter Reddit-Premium umbenannt wurde. Für sechs US-Dollar im Jahr können Premium-User:innen werbefrei auf Reddit browsen, ihr Reddit mit eigenen Icons anpassen. Auch der r/Lounge-Subreddit ist exklusiv für Premium-Abonent:innen zugänglich – und damit der bislang einzige Subreddit mit einer Paywall.

Kaum Details bekannt

In Zukunft werden wohl weitere Subreddits dazu kommen. Denn schon im vergangenen Jahr sagte Huffman, dass das Unternehmen prüfe, „exklusive Inhalte oder private Bereiche“ zu Subreddits hinzuzufügen. Wann die Bezahlschranke für Subreddits kommt, steht noch nicht fest.

Denn die genauen Pläne für die Paywall sind noch unbekannt. Genauso unklar ist, welche Subreddits oder Inhalte von der Paywall betroffen sein werden. Viele Reddit-Inhalte sind aggregiert, also nicht native Inhalte der Plattform. Dagegen möchte Reddit etwas unternehmen – und versucht, mehr originäre Inhalte auf die Plattform zu bringen. Hier gibt es bislang nur das Reddit Contributor Program, das Nutzer:innen für Beiträge auf der Website auf der Grundlage des Karmas, das sie erreichen, bezahlt.

