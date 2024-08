Reddit-User findet fremden USB-Stick und öffnet ihn – Warum das gefährlich ist

Es gibt Dinge, die lässt man am besten in Ruhe, wenn man sie findet. Halbleere Getränkeflaschen zum Beispiel. Bei anderen Sachen ist es schon weniger offensichtlich – wie bei einem USB-Stick.

Viele Menschen denken sich nichts dabei, wenn sie einen USB-Stick finden. Entweder sind spannende Dateien darauf zu finden oder man hat noch etwas mehr Speicherplatz.

Dem Reddit-User Bagardoge ist genau so etwas passiert. In der ersten Klasse in seiner Bahn entdeckte der Nutzer einen Stick – dazu noch mit der ominös-verwaschenen Aufschrift „Feel free to copy – then pass on“. Doch der Nutzer ist vorsichtig: „Ich habe Angst, dass er einen Tracker, illegale Dateien oder einen Virus enthält“, schreibt er im Beitrag. Gleichzeitig will Bagardoge wissen, was sich auf dem Stick befindet.

Die Community rät zur Vorsicht – zumindest teilweise

Auch die User:innen unter dem Beitrag spekulieren wild über den Inhalt des USB-Sticks. Einige vermuten etwas Harmloses. Ein Nutzer überlegt, ob auf dem Stick das Bild einer Gummiente ist. Ein anderer vermutet, dass ein verzweifelter Musiker sein Mixtape auf dem Stick gespeichert hat.

Andere ordnen den Stick als gefährlicher ein. Wie auch der Verfasser vermuten viele, dass der Stick Malware oder einen Virus beinhaltet, der Daten klauen möchte. Ein paar spekulieren sogar, dass sich dahinter ein sogenannter USB-Killer verbirgt. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das aussieht wie ein gewöhnlicher USB-Stick. Steckt man ihn jedoch in den Rechner, sendet der USB-Killer wiederholt Hochspannungsstöße bis zu 200 Volt in das angeschlossenen Gerät, wodurch der ganze Computer irreparabel geschädigt werden kann.

Wie man einen USB-Stick öffnet (wenn man gar nicht widerstehen kann)

Genau wegen dieser Gefahren ist es am einfachsten, frei herumliegende USB-Sticks einfach zu ignorieren und links liegen zu lassen. In keinem Fall sollten Nutzer:innen versuchen, einen herumliegenden USB-Stick zu öffnen. Bagardoge konnte trotzdem nicht widerstehen, den Stick anzuschließen. Doch auch dafür hat die Community Ratschläge.

Ein Nutzer, dessen Account mittlerweile gelöscht wurde, empfiehlt vier Sicherheitsmaßnahmen: Als erstes sollte man ein „Throw-Away“-Gerät nutzen. Bedeutet: Der Rechner kann kaputt gehen und es befinden sich keine persönlichen Daten darauf. Außerdem sollte der Rechner nicht mit dem Internet verbunden werden. Für noch mehr Sicherheit empfiehlt der Nutzer, den Stick innerhalb einer virtuellen Maschine, also einem emulierten Computer im Computer, laufen zu lassen. Und für noch mehr Sicherheit sollte auf dem Betriebssystem Linux laufen.

Und was ist jetzt auf dem Stick?

Nachdem gefühlt halb Reddit neugierig war, was jetzt auf dem Stick ist, postete Bagardoge ein Update. Er nutzte ein altes Windows-Phone aus dem Müll bei seiner Arbeit und einen USB-zu-USB-C-Adapter – dann öffnete er den Stick. Darauf befand sich weder ein verstörendes Video aus dem Darkweb noch war es ein Virus. Stattdessen gab es zwei Ordner: History und Videos.

Der Inhalt der Ordner ist eine Bibel und mehrere Videos über Wunder und das Heilen, wie „100 Wunder in 100 Tagen“, „Emily wird getauft“ oder „Die Freude am Heilen“ – ziemlich antiklimatisch. Schon im Originalpost vermutete Hipsterfoxxx, dass sich religiöse Inhalte auf dem Stick befinden könnten. In seiner Gegend würden diese Sticks häufiger zu finden sein.

Dass der Inhalt doch so unspektakulär ist, zeigt auch, dass gefundene USB-Sticks das Risiko nie wert sind. Wenn im besten Fall religiöse Videos auf dem Stick sind und er im schlimmsten Fall den Computer zerstört, macht es keinen Sinn, der Neugierde zu folgen – egal, wie hoch die Aufregung ist.

