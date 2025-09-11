Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Reddit wird zur Nachrichtenplattform: Neue Tools versprechen Publishern Reichweite

75 Prozent der Reddit-User lesen regelmäßig Onlineartikel. Mit den neuen Pro-Tools und einem In-App-Lese-Feature inklusive Kommentarfunktion will Reddit Publishern jetzt mehr Reichweite und Sichtbarkeit geben.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Reddit wird zur Nachrichtenplattform: Neue Tools versprechen Publishern Reichweite

Reddit wird zum News-Hub: Artikel lassen sich jetzt direkt in der App lesen, während Community-Diskussionen parallel stattfinden. (Foto: Shutterstock / Ink Drop)

KI-Entwicklungen setzen Publisher unter Druck: Google liefert mit den AI Overviews Suchergebnisse, die schnelle Antworten liefern, aber Klicks und Traffic von Verlagen abziehen könnten. Gleichzeitig kritisieren Medienhäuser, dass KI-Modelle Inhalte nutzen, ohne Urheber:innen zu beteiligen. Im Fokus stehen ChatGPT, das auf Google-Daten zugreifen soll, und Perplexity, das zwar ein Vergütungsmodell plant, aber bereits verklagt wird.

Anzeige
Anzeige

Genau in diesem Umfeld setzt Reddit zum Gegenschlag an: Artikel lassen sich künftig direkt in der App öffnen und parallel in der Community diskutieren. Die Plattform verbindet damit Reichweite und Austausch und eröffnet Publishern neue Möglichkeiten. Ein Ansatz, der Reddits Rolle im digitalen Nachrichtenökosystem deutlich stärken könnte.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Artikel jetzt direkt auf Reddit lesen

Du scrollst durch Reddit, siehst einen spannenden Artikel und musst nicht mehr erst raus aus der App? Genau das testet Reddit jetzt: Artikel-Links lassen sich direkt in der Reddit-App öffnen – mit den Kommentaren der Community, die unter dem Artikel angezeigt und dort angepinnt werden können.

Anzeige
Anzeige

Bisher öffnet Reddit externe Links in einem In-App-Browser. Wer im ursprünglichen Thread kommentieren wollte, musste die Story wieder schließen. Das neue Feature macht das deutlich einfacher: Zum Lesen oder Posten von Kommentaren reicht künftig ein Wisch nach oben. Und das trifft auf eine aktive Leser:innenschaft: Laut Reddit greifen 75 Prozent der Nutzer:innen weltweit mindestens zwei- bis dreimal pro Woche auf Online-Artikel zu. Mit den neuen Tools können Medienunternehmen ihre Inhalte außerdem direkt mit den über 110 Millionen täglich aktiven Unique Usern teilen und deren Performance in Echtzeit verfolgen.

Reddit Pro: Das Powertool für Medien

Mit Reddit Pro hat die Plattform im vergangenen Jahr eine eigene Suite an Business-Tools gestartet, die Unternehmen beim Ausbau ihrer Präsenz auf Reddit unterstützen soll. Neu hinzu kommt jetzt ein Bereich speziell für Medienhäuser: Unter dem Tab Links können Publisher in Echtzeit sehen, welche Artikel viral gehen, in welchen Subreddits sie geteilt werden und wie die Community reagiert. Klicks, Upvotes und Views werden dabei in einem zentralen Dashboard zusammengeführt. Das Update bringt drei zentrale Funktionen:

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

  • Artikeleinblicke zeigen, wo Inhalte viral gehen und wie sie performen.
  • Automatischer Import per RSS bringt neue Beiträge ohne Umwege auf die Plattform.
  • KI-Empfehlungen helfen, die passenden Subreddits für maximale Reichweite zu identifizieren.

Die Plattform betont, dass Paywalls respektiert werden. Manche Verlage könnten aber entscheiden, spezielle Geschenk-Links zu teilen oder Paywalls für Reddit-User zu lockern. Damit verschmelzen News und Diskussion erstmals nahtlos auf einer Bühne, die bisher vor allem für Memes und Forendiskussionen bekannt war.

Publisher wie The Atlantic, The Hill, NBC News und Associated Press testen die Tools bereits. Laut Sarakshi Rai, stellvertretende Chefredakteurin von „The Hill“, sei Reddit für sie eine wertvolle und lebendige Community. Sie erklärt:

Anzeige
Anzeige

„Reddit has been a valuable, vibrant community for The Hill, and Reddit Pro gave us the tools to engage with our readers who previously weren’t hearing from us directly on the platform. We’re able to easily grow The Hill’s presence and foster real discussions around our journalism. The platform has also become our top social referral traffic source, accounting for a rise of social media traffic to the site.“

Der stärkere Fokus auf Nachrichten passt zu Reddits Plänen, sich stärker als Suchumgebung zu etablieren. Ziel aller Entwicklungen ist es, Artikel leichter auffindbar zu machen, Publishern mehr Sichtbarkeit zu geben und Reddit als festen Bestandteil des digitalen News-Ökosystems zu verankern – auch im Zeitalter von KI.

Warum das ein cleverer Move ist

Meta stellte im Jahr 2023 den News-Tab in mehreren Ländern, darunter Deutschland, ein. Reddit geht einen anderen Weg und bringt jetzt Nachrichten-Content und Community-Diskussionen enger zusammen.
Mit den Pro-Tools und dem neuen Lese-Feature entwickelt sich Reddit somit vom Forum zum interaktiven News-Hub. Und für Medien, die ihre Community zurückgewinnen wollen, kommt das genau zur richtigen Zeit.

Der Artikel stammt von Larissa Ceccio aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Apps reddit
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren