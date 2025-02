Reels als Tiktok-Killer: Meta plant eigene App für Instagram-Kurzvideos

Der Einfluss, den Metas Kurzvideos Reels auf die Digitalgesellschaft nehmen, könnte in den kommenden Monaten noch deutlich wachsen. Denn der Social-Media-Konzern plant nicht nur, mit Edits der Bytedance-App Capcut Konkurrenz zu machen, die in den USA einem unsicheren Schicksal entgegensieht. Auch Tiktok, das in den Vereinigten Staaten zwar wieder operieren darf und zum Download verfügbar ist, muss noch immer um seine US-Zukunft bangen. Mitten in diese Zeit der Unsicherheit setzt Meta Pläne, um Reels als Standalone-App für Video-Creator und User überhaupt bereitzustellen.

Anzeige Anzeige

Eine eigene App für Reels?

Schon jetzt sind Reels ein Kernelement der Plattformen Facebook und Instagram. Über 60 Prozent der Nutzungszeit auf Instagram und Facebook entfallen auf diese Videos, Tendenz steigend. Inzwischen ermöglicht die Plattform auch die Kreation von bis zu drei Minuten langen Reels direkt im Editor. Und Reels sind mit Abstand das Format, das am meisten Reichweite generiert.

[crosslinks ids=“

Anzeige Anzeige

Die Kurzvideos sind das zentrale Content-Format für Creator, Brands, Werbetreibende und Rezipient:innen. Und womöglich können Fans die Reels bald in einer Standalone-App ansehen, die dann deutlich an Tiktok – das selbst einige Content-Formate von Instagram übernommen hat – erinnern würde. Entsprechende Pläne hat Plattformchef Adam Mosseri der Belegschaft mitgeteilt, wie The Information unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Person berichtet.

Eine Bestätigung des Plans gibt es indes bisher nicht. Meta und Instagram könnten sich aber daran versuchen, ihre mediale Relevanz auf neue Apps auszuweiten. Threads hat sich als Ableger von Instagram schon zu einer relevanten Social-Media-App entwickelt, während Edits von Creators mit Spannung erwartet werden. Die ab Mitte März verfügbare Standalone-App zur Videobearbeitung soll laut Mosseri auch als Testlabor für Instagram Features dienen.

Anzeige Anzeige

Eine Standalone-App für Reels wäre nicht Metas erster Versuch in diese Richtung. 2018 launchte damals noch Facebook Lasso, um mit Tiktok als Musically-Folgeplattform konkurrieren zu können. 2020 wurde Lasso aber wieder eingestellt, ehe Facebook (dann Meta) auf Reels als Tiktok-Konkurrenz zu setzen begann.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.