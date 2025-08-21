Referral-Traffic von ChatGPT: Große Websites verlieren an Sichtbarkeit und Millionen Klicks

Der KI-Hype kann zu einer echten Bedrohung für herkömmliche Websites werden – oder ist es schon längst. Viele Nutzer:innen geben sich mit den Antworten in Google KI-Übersicht oder jenen von KI-Chatbots wie ChatGPT zufrieden und klicken nicht auf die dazugehörigen Links.

ChatGPT: Referral Traffic um 52 Prozent eingebrochen

Das hat Auswirkungen. Wie Search-Engine-Land berichtet, ist der sogenannte Referral-Traffic von ChatGPT im Zeitraum zwischen Mitte Juli und Mitte August 2025 um 52 Prozent eingebrochen. Heißt: Websites verlieren nicht nur Millionen an potenziellen Besucher:innen, sondern auch an Sichtbarkeit.

Eine entsprechende Analyse von Josh Blyskal von Profound zeigt dafür einen möglichen neuen Trend auf. Denn mit Reddit und Wikipedia konnten zugleich zwei auf die Beantwortung von Fragen spezialisierte Plattformen bei den Verweisen deutlich zweistellig (um 87 beziehungsweise 62 Prozent) zulegen.

Wikipedia, Reddit und Techradar gewinnen

Wikipedia, Reddit und Techradar, als die drei am häufigsten zitierten Websites, machen schon 22 Prozent aller von ChatGPT verwendeten beziehungsweise angegebenen Quellen aus. Die Zahl dieser Verweise, also zu anderen Website-Inhalten verlinkten Antworten, geht dabei in die Milliarden.

Daran zeigt sich laut Beobachter:innen, dass ChatGPT offenbar eine Handvoll auf die Beantwortung von Fragen spezialisierter Plattformen bevorzugt. Sollte das dauerhaft so bleiben, wäre das eine Katastrophe für normale Websites.

Hat OpenAI das System umgestellt?

Laut Blyskal handelt es sich dabei nicht um eine mit GPT-5 eingeführte Änderung. Das Ganze sei schon vorher eingeführt worden. Die Vermutung ist, dass OpenAI das System so verändert hat, dass nützliche Antworten bevorzugt werden.

Dadurch würden Plattformen wie Reddit oder Wikipedia automatisch im Vorteil sein, da sie entsprechende Anfragen von Nutzer:innen direkt adressieren würden. Für große Websites eröffnet sich dadurch die Chance, sich selbst mit entsprechendem Content nach vorne zu bringen und einen Teil des Traffic-Verlustes auszugleichen.

Wer nicht mit der Zeit geht, verschwindet

Die Gefahr für Website-Betreiber:innen, egal ob private oder große Marken-Präsenzen, die sich nicht auf diesen neuen Trend einstellen, ist, dass sie möglicherweise gar nicht mehr in den ChatGPT-Antworten auftauchen werden. Zunächst gilt es freilich, diese mögliche Entwicklung genauer zu beobachten.