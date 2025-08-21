Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Referral-Traffic von ChatGPT: Große Websites verlieren an Sichtbarkeit und Millionen Klicks

Der Referral-Traffic von ChatGPT, also Besucher:innen, die über Verlinkungen in Antworten von OpenAIs KI-Chatbot auf andere Websites geschickt werden, ist zuletzt um 52 Prozent eingebrochen. Betreiber:innen werden umdenken müssen.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Referral Traffic
ChatGPT: Referral Traffic bricht um die Hälfte ein. (Foto: Proxima Studio/Shutterstock)

Der KI-Hype kann zu einer echten Bedrohung für herkömmliche Websites werden – oder ist es schon längst. Viele Nutzer:innen geben sich mit den Antworten in Google KI-Übersicht oder jenen von KI-Chatbots wie ChatGPT zufrieden und klicken nicht auf die dazugehörigen Links.

Anzeige
Anzeige

ChatGPT: Referral Traffic um 52 Prozent eingebrochen

Das hat Auswirkungen. Wie Search-Engine-Land berichtet, ist der sogenannte Referral-Traffic von ChatGPT im Zeitraum zwischen Mitte Juli und Mitte August 2025 um 52 Prozent eingebrochen. Heißt: Websites verlieren nicht nur Millionen an potenziellen Besucher:innen, sondern auch an Sichtbarkeit.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Eine entsprechende Analyse von Josh Blyskal von Profound zeigt dafür einen möglichen neuen Trend auf. Denn mit Reddit und Wikipedia konnten zugleich zwei auf die Beantwortung von Fragen spezialisierte Plattformen bei den Verweisen deutlich zweistellig (um 87 beziehungsweise 62 Prozent) zulegen.

Anzeige
Anzeige

Wikipedia, Reddit und Techradar gewinnen

Wikipedia, Reddit und Techradar, als die drei am häufigsten zitierten Websites, machen schon 22 Prozent aller von ChatGPT verwendeten beziehungsweise angegebenen Quellen aus. Die Zahl dieser Verweise, also zu anderen Website-Inhalten verlinkten Antworten, geht dabei in die Milliarden.

Daran zeigt sich laut Beobachter:innen, dass ChatGPT offenbar eine Handvoll auf die Beantwortung von Fragen spezialisierter Plattformen bevorzugt. Sollte das dauerhaft so bleiben, wäre das eine Katastrophe für normale Websites.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Hat OpenAI das System umgestellt?

Laut Blyskal handelt es sich dabei nicht um eine mit GPT-5 eingeführte Änderung. Das Ganze sei schon vorher eingeführt worden. Die Vermutung ist, dass OpenAI das System so verändert hat, dass nützliche Antworten bevorzugt werden.

7 Bilder ansehen
Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Dadurch würden Plattformen wie Reddit oder Wikipedia automatisch im Vorteil sein, da sie entsprechende Anfragen von Nutzer:innen direkt adressieren würden. Für große Websites eröffnet sich dadurch die Chance, sich selbst mit entsprechendem Content nach vorne zu bringen und einen Teil des Traffic-Verlustes auszugleichen.

Anzeige
Anzeige

Wer nicht mit der Zeit geht, verschwindet

Die Gefahr für Website-Betreiber:innen, egal ob private oder große Marken-Präsenzen, die sich nicht auf diesen neuen Trend einstellen, ist, dass sie möglicherweise gar nicht mehr in den ChatGPT-Antworten auftauchen werden. Zunächst gilt es freilich, diese mögliche Entwicklung genauer zu beobachten.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Chatbot ChatGPT Open AI reddit
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren