KI als Reiseguide: Diese Prompts erleichtern deinen Urlaub vor Ort

„Das mache ich auf jeden Fall im Urlaub“: Wer auf Reisen geht, nimmt sich häufig viel vor. Umso frustrierender ist es, nach der Auszeit festzustellen, dass manches nicht geschafft wurde oder der Zeitplan einfach nicht gepasst hat. Künstliche Intelligenz hilft dabei, alle Aktivitäten sinnvoll zu planen oder Inspiration für Ausflüge vor Ort zu holen.

Anzeige Anzeige

Genau darum geht es in der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter. Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak zeigen nicht nur einen Planungs-Prompt, sondern auch, wie sich dieser in eine Art individuelle App übersetzen lässt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Für den Prompt ist im ersten Schritt die übliche Rollenzuweisung wichtig: In diesem Fall eignet sich der Reiseexperte mit hervorragenden Planungsskills. Danach folgt die Beschreibung der Reisegruppe: Wie viele Personen in welcher Altersgruppe sind unterwegs?

Anzeige Anzeige

Planung nach verschiedenen Tageszeiten gliedern

Anschließend wird der Aufenthaltsort genannt und die genaue Aufgabe beschrieben. Hier muss die Eingabe individuell sein: Bist du etwa eher etwas weniger energiegeladen und brauchst einen Plan für einen entspannten Tag? Oder möchtest du besonders viel an einem Tag sehen und legst Wert auf Pausen in beliebten Restaurants?

Es ist auch sinnvoll, Wünsche wie veganes Essen zu nennen. Solltest du gar keine Ideen haben, gibst du das auch entsprechend an. Fordere anschließend gezielt Vorschläge an und bitte etwa um ein Tagesprogramm mit verschiedenen Optionen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Im zweiten Schritt lässt sich dieser Plan mit Google Gemini in eine Art interaktive App übersetzen. Wichtig ist: Dafür muss bei der Eingabe in Gemini die „Canvas“-Option angeklickt sein. Weitere Details zu den Prompts hörst du in der verlinkten Podcast-Folge. In den Shownotes findest du außerdem die Prompt-Vorlagen.

Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Anzeige Anzeige

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.