Neuer Rekord: Dieser kleine Elektromotor soll so stark wie vier Tesla-Motoren sein

Er wiegt etwa so viel wie ein Fahrrad, soll aber jede Menge Power haben: Ein kleiner Elektromotor des britischen Herstellers Yasa soll so stark sein wie gleich vier Tesla-Motoren.

1.005 PS bei nur 12,7 Kilogramm Gewicht

Setzt man sein Gewicht und die erzielte Leistung ins Verhältnis, stellt der E-Motor einen neuen inoffiziellen Rekord in Sachen Leistungsdichte auf. Der neue Yasa-Motor übertrifft den bisherigen Rekordhalter – ebenfalls ein Yasa-Motor – um satte 40 Prozent.

Der voll funktionsfähige Prototyp des Unternehmens wurde kürzlich auf einem Leistungsprüfstand getestet und erreichte eine beeindruckende Spitzenleistung von 750 Kilowatt (1.005 PS) – und das bei einem Gewicht von nur 12,7 Kilogramm. Das entspricht einer herausragenden Leistungsdichte von 59 kW/kg. Zum Vergleich: Der bisherige Rekordhalter von Yasa wog 13,1 kg und erreichte eine Spitzenleistung von 550 kW (737 PS), was einer Leistungsdichte von 42 kW/kg entspricht.

Leichter und leistungsstarker Elektromotor

Gewicht spielt bei Elektroautos eine entscheidende Rolle – ein so leichter und leistungsstarker Elektromotor wie dieser von Yasa könnte laut der Webseite insideevs.com, die sich auf die Berichterstattung über Elektrofahrzeuge spezialisiert hat, zu deutlichen Reichweitengewinnen führen. Weniger Gewicht bedeutet nämlich, dass eine kleinere Batterie ausreicht, um die gleiche Reichweite wie ein schwereres Elektrofahrzeug mit einer größeren Batterie zurückzulegen. Eine kleinere Batterie beschleunigt auch das Laden des E-Motors.

Der neue Yasa-Scheibenläufermotor ist fast viermal so stark wie der Elektromotor des neu eingeführten Tesla Model Y Standard, der in Europa 200 kW (268 PS) leistet. Er ist auch leistungsstärker als zwei Tesla Model 3 Performance Elektrofahrzeuge zusammen.

Motor könnte in Massenproduktion gehen

Laut Yasa kann der Prototyp kontinuierlich zwischen 350 und 400 kW (469 bis 536 PS) liefern. Da er auch skalierbar sei, könne er in Massenproduktion gehen. „Mit der dreifachen Leistungsdichte der heute führenden Radialflussmotoren“ definiere Yasa die Grenzen des Möglichen im Elektromotorenbau immer wieder neu, sagte Jörg Miska, CEO von Yasa, in einer Pressemitteilung.

Yasas Scheibenläufermotoren waren bisher teuren Fahrzeugen wie dem Lamborghini Temperance und dem Ferrari 296 GTB vorbehalten, wo sie mit einem Verbrennungsmotor kombiniert werden. Das Mercedes-AMG GT XX Concept, aus dem ein vollelektrischer Super-Grand-Tourer hervorgehen soll, nutzt drei Yasa- Scheibenläufermotoren mit einer Gesamtleistung von über 1.000 kW (1.360 PS).