Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Neuer Rekord: Dieser kleine Elektromotor soll so stark wie vier Tesla-Motoren sein

Der britische Hersteller Yasa hat einen beeindruckenden Elektromotor-Prototyp gebaut. Er kombiniert wenig Gewicht mit viel Leistung – was bei E-Motoren sehr wichtig ist. So viel Power steckt in ihm.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Neuer Rekord: Dieser kleine Elektromotor soll so stark wie vier Tesla-Motoren sein

Elektromotoren werden immer leistungsstärker. (Symbolbild: Shutterstock/24K-Production)

Er wiegt etwa so viel wie ein Fahrrad, soll aber jede Menge Power haben: Ein kleiner Elektromotor des britischen Herstellers Yasa soll so stark sein wie gleich vier Tesla-Motoren.

Anzeige
Anzeige

1.005 PS bei nur 12,7 Kilogramm Gewicht

Setzt man sein Gewicht und die erzielte Leistung ins Verhältnis, stellt der E-Motor einen neuen inoffiziellen Rekord in Sachen Leistungsdichte auf. Der neue Yasa-Motor übertrifft den bisherigen Rekordhalter – ebenfalls ein Yasa-Motor – um satte 40 Prozent.

Empfehlungen der Redaktion

Der voll funktionsfähige Prototyp des Unternehmens wurde kürzlich auf einem Leistungsprüfstand getestet und erreichte eine beeindruckende Spitzenleistung von 750 Kilowatt (1.005 PS) – und das bei einem Gewicht von nur 12,7 Kilogramm. Das entspricht einer herausragenden Leistungsdichte von 59 kW/kg. Zum Vergleich: Der bisherige Rekordhalter von Yasa wog 13,1 kg und erreichte eine Spitzenleistung von 550 kW (737 PS), was einer Leistungsdichte von 42 kW/kg entspricht.

Anzeige
Anzeige

Leichter und leistungsstarker Elektromotor

Gewicht spielt bei Elektroautos eine entscheidende Rolle – ein so leichter und leistungsstarker Elektromotor wie dieser von Yasa könnte laut der Webseite insideevs.com, die sich auf die Berichterstattung über Elektrofahrzeuge spezialisiert hat, zu deutlichen Reichweitengewinnen führen. Weniger Gewicht bedeutet nämlich, dass eine kleinere Batterie ausreicht, um die gleiche Reichweite wie ein schwereres Elektrofahrzeug mit einer größeren Batterie zurückzulegen. Eine kleinere Batterie beschleunigt auch das Laden des E-Motors.

Der neue Yasa-Scheibenläufermotor ist fast viermal so stark wie der Elektromotor des neu eingeführten Tesla Model Y Standard, der in Europa 200 kW (268 PS) leistet. Er ist auch leistungsstärker als zwei Tesla Model 3 Performance Elektrofahrzeuge zusammen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Von 1888 bis heute: Die Geschichte des Elektroautos

Schwarz-Weiß: Zwei Frauen werden von einem Chauffeur in einem Krieger-Elektroauto gefahren
11 Bilder ansehen
Von 1881 bis heute: Die Geschichte des E‑Autos in Bildern Quelle: picture alliance / akg-images

Motor könnte in Massenproduktion gehen

Laut Yasa kann der Prototyp kontinuierlich zwischen 350 und 400 kW (469 bis 536 PS) liefern. Da er auch skalierbar sei, könne er in Massenproduktion gehen. „Mit der dreifachen Leistungsdichte der heute führenden Radialflussmotoren“ definiere Yasa die Grenzen des Möglichen im Elektromotorenbau immer wieder neu, sagte Jörg Miska, CEO von Yasa, in einer Pressemitteilung.

Yasas Scheibenläufermotoren waren bisher teuren Fahrzeugen wie dem Lamborghini Temperance und dem Ferrari 296 GTB vorbehalten, wo sie mit einem Verbrennungsmotor kombiniert werden. Das Mercedes-AMG GT XX Concept, aus dem ein vollelektrischer Super-Grand-Tourer hervorgehen soll, nutzt drei Yasa- Scheibenläufermotoren mit einer Gesamtleistung von über 1.000 kW (1.360 PS).

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren