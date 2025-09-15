Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

iPhone Air: Lieber nicht fallen lassen – die Reparatur kann richtig teuer werden

Titanrahmen und Keramikschutz sollen dafür sorgen, dass das dünne iPhone Air trotz seiner Bauweise äußerst belastbar ist. Nutzer:innen sollten dennoch vorsichtig mit dem Apple-Smartphone umgehen. Denn eine Reparatur kann teuer werden.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
iPhone Air

iPhone Air: Reparatur ist teuer. (Foto: Apple)

Ein neues Bendgate wie beim iPhone 6 im Jahr 2014 muss Apple beim iPhone Air wohl nicht befürchten. Zumindest ist es ersten Tester:innen nach der Vorstellung der neuen iPhone-17-Reihe nicht gelungen, das Gerät zu verbiegen.

Anzeige
Anzeige

iPhone Air: Apple veröffentlicht Reparaturpreise

Dafür, dass das bis zu 5,6 Millimeter dünne Smartphone so belastbar wie möglich ist, sollen laut Apple unter anderem Titanrahmen und Keramikschutz sorgen. Geht doch einmal etwas kaputt, kann das richtig ins Geld gehen, wie sich aus der offiziellen Reparaturpreistabelle von Apple ablesen lässt.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Demnach schlägt ein Schaden am Display des iPhone Air bei Apple mit 405 Euro zu Buche. Ist zusätzlich auch das Glas auf der Rückseite beschädigt, steigen die Reparaturkosten auf insgesamt 499 Euro, wie Winfuture berichtet. Ist nur das Rückglas beschädigt, verlangt Apple für eine Reparatur 169 Euro.

Anzeige
Anzeige

Reparaturen dürften komplexer sein

Müssen Nutzer:innen den Akku austauschen lassen, kostet das 135 Euro. Dieser Preis liegt trotz des neuen Designs des schmalen iPhone Air auf dem Niveau der iPhone-16-Reihe. Insgesamt dürften Reparaturen aufgrund der kompakten Bauweise, wegen der die Komponenten dichter gepackt und spezielle Werkzeuge erforderlich sind, komplexer sein.

Für den Reparaturposten „sonstige Schäden“ verlangt Apple etwa 859 Euro. Dafür könnten Betroffene sich schon fast ein neues iPhone Air kaufen. Denn das ist in Deutschland ab 1.199 Euro zu haben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Apple-Versicherung könnte Kosten begrenzen helfen

Wer sich gegen mögliche hohe Reparaturkosten absichern will, kann zur Versicherung Apple-Care-Plus greifen, die unbegrenzte Reparaturen bei unbeabsichtigten Schäden abdeckt. Dafür werden monatlich 11,99 Euro oder 229 Euro für eine Laufzeit von zwei Jahren fällig.

In knapp 50 Jahren Unternehmensgeschichte hat Apple einige Produkte auf den Markt gebracht, die gefloppt sind.
8 Bilder ansehen
Schau dir jetzt Apples größte Produktflops in unserer Bildergalerie an Quelle: (Foto: Shutterstock/Drop of Light)

Die Reparatur wird dadurch allerdings nicht kostenlos. Vielmehr werden die Kosten auf 29 bis 99 Euro pro Vorfall gedeckelt. Der Tausch eines Akkus, der nur noch weniger als 80 Prozent seiner Kapazität hat, bleibt derweil gratis.

Anzeige
Anzeige

Wie belastbar ist das iPhone Air wirklich?

Interessierte sollten vielleicht noch abwarten, was die ersten Belastungstests von Youtuber:innen wie Jerryrigseverything ergeben. Anschließend sollte sich die potenzielle Gefahr von Schäden am iPhone Air – freilich orientiert am eigenen Nutzungsverhalten – besser abschätzen lassen.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren