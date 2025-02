Retro-Gaming auf der PS1: Kickstarter bringt neu entwickeltes Motherboard

2006 wurde der Lebenszyklus der ersten Playstation offiziell durch Sony beendet und die Produktion der beliebten Konsole eingestellt. Doch auch heute noch ist die PS1 für Retro-Fans wichtig. So wichtig, dass es sich ein Bastler zur Aufgabe gemacht hat, die alten Konsolen mit neuem Leben zu versehen.

Anzeige Anzeige

Ein neues Motherboard für die erste Playstation

Der Bastler heißt Lorentio Brodesco und hat sein Projekt über Kickstarter veröffentlicht. Ursprünglich hatte er eine alte PS1-Konsole reparieren wollen. Bei der Hardware war das Motherboard komplett. Leider gaben die offiziellen Dokumente von Sony keinen Hinweis darauf, wie sich das Motherboard reparieren lässt. So musste Brodesco per Reverse-Engineering einen eigenen Schalt- und Bauplan des PS1-Motherboards erstellen.

Um das zu erreichen, hat er ein altes PS1-Motherboard abgeschliffen. Dadurch konnte er die einzelnen Verbindungen zwischen den Komponenten erkennen. Laut Brodesco war es besonders schwierig, diese Daten in einer modernen Leiterplatten-Design-Software umzusetzen. Das lag vordergründig daran, dass es sich bei dem Original-Motherboard um eine zweilagige Leiterplatte handelte. Brodesco setzt bei seinem Projekt auf eine modernere, vierlagige Leiterplatte.

Anzeige Anzeige

Jetzt hat er aber einen Punkt in seinem Projekt erreicht, an dem er finanzielle Unterstützung benötigt, um es fortzusetzen. Das Ziel ist es, neue Motherboards für die Playstation zu produzieren. Diese können dann einfach in das alte Gehäuse der Sony-Konsole eingesetzt werden. Da das Motherboard auf dem Original basiert, lassen sich dann Spiele wie früher über die Konsole abspielen – ganz ohne Emulation.

Künftig will Brodesco sogar noch einen Schritt weitergehen. Sobald die großen Motherboards realisiert sind, könnte er daran arbeiten, die Komponenten zu verkleinern. So wäre in der Theorie eine tragbare PS1 möglich, auf der sich unterwegs Originalspiele zocken lassen. Allerdings dürfte diese Arbeit noch einige Zeit in Anspruch nehmen, falls das Kickstarter-Ziel erreicht wird. Bislang sieht es für den Bastler aber ziemlich gut aus. Mit knapp zwei Monaten Restzeit hat das Projekt schon etwa die Hälfte der Zielsumme von 5.000 US-Dollar eingesammelt.

Anzeige Anzeige

Gute Videospiele, die auf alten Konsolen gefangen sind

10 Bilder ansehen 9 richtig gute Videospiele, die auf alten Systemen gefangen sind Quelle: youtube / 10mingameplay