Retro-Tech im Alltag: 8 überraschende Einsatzgebiete für Windows 95, C64 und Co.

Der C64 kam schon 1982 auf den Markt. (Foto: Federico Magonio / Shutterstock.com)

Alte Software ist für heutige Anwendungen viel zu klobig oder langsam? Denkste! Nicht nur eifrige Hobby-Bastler und Entwickler bleiben früheren Windows-Versionen verfallen und ermöglichen euch einen Trip in die Vergangenheit via App. Selbst namhafte Großunternehmen scheinen mancherorts noch auf steinalten Code zu setzen.

Egal ob als spaßige App oder wichtige Anwendung im Alltag: Diese Entwickler machen es möglich

Ihr hängt noch mit guten Erinnerungen an Windows XP oder wollt sogar 95 irgendwie wiederbeleben. Dafür gibt es heute sogar spezielle Apps. Ja, richtig gelesen! Per App bekommt ihr die Möglichkeit, euer Lieblingsbetriebsystem der Vergangenheit zu entstauben und sogar auf iPhones oder iPads aufzuspielen. Das ermöglicht euch eine Dosis Nostalgie in Form von Paint bis hin zum Strategiespiel Conqueror A.D. 1086. – was wir selbst getestet haben.

Es geht aber noch kurioser: Bei der Deutschen Bahn suchte man tatsächlich nach Administratoren, die die alten Windows-Betriebssysteme pflegen sollen. In den USA werden U-Bahnen teilweise mit so alter Technik betrieben, dass das Servicepersonal alte Laptops auf Ebay kaufen muss, um ihre Systeme warten zu können. Andere Entwickler schürfen lieber Bitcoin auf Rechner-Dinos und eine Forschergruppe ließ einen Commodore-PC gegen IBMs Quantencomputer antreten – nur um eine freche Marketing-These zu widerlegen. Wo der Einsatz sinnvoll und wo man vielleicht doch besser auf moderne Systeme zurückgreifen sollte, erfahrt ihr in unserer Bildergalerie.

Acht reale Situationen, bei denen Windows 3.11, Paint und sogar alte C64-Rechner noch einmal entstaubt werden