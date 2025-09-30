Anzeige
News
Revolut: Neobank will an gleich zwei Börsen an den Start gehen

Revolut prüft wohl einen Börsengang in London und New York. Dabei könnte die Neobank mit bis zu 75 Milliarden US-Dollar bewerten werden.

Von Ulrike Barth
1 Min.
Revolut: Neobank will an gleich zwei Börsen an den Start gehen

Revolut könnte gleichzeitig in London und New York an die Börse gehen. (Foto: Ascannio / Shutterstock.com)

Die britische Neobank Revolut könnte bei ihrem Börsendebüt ein Dual Listing in New York und London in den Blick nehmen, wobei das Fintech mit rund 75 Milliarden Dollar bewertet werden könnte. Das berichtet die Times unter Verweis auf „hochrangige Quellen“ aus der City.

Sollte es zu einem Börsengang kommen, würde Revolut bei einer Marktkapitalisierung von rund 55 Milliarden Pfund zu den 15 wertvollsten Unternehmen in London zählen. Das Fintech wäre dann das erste Unternehmen, das gleichzeitig in den FTSE 100 aufgenommen wird und in New York gelistet ist.

Vom Einhorn zum globalen Fintech-Giganten

Revolut wurde 2015 von Nikolay Storonsky und Vlad Yatsenko in London gegründet, anfangs noch als eine einfache Reise-Prepaid-Karte für günstigen Währungsumtausch.

Seitdem ist das Fintech aber massiv gewachsen: Schon 2017 kamen der Handel von Kryptowährungen und britische Girokonten mit persönlichen IBANs hinzu. Bereits 2018 wurde Revolut zum „Einhorn“ mit einer Bewertung von 1,7 Milliarden Dollar. Im Dezember des gleichen Jahres bekam das Fintech dann eine europäische Banklizenz über Litauen, nur ein Jahr später führte Revolut den provisionsfreien Aktienhandel ein.

Mittlerweile ist das Fintech aggresiv gewachsen und zählt weltweit 65 Millionen Nutzer, davon 12 Millionen im Vereinigten Königreich.

Der Dual-IPO wäre ein starkes Signal für die London Stock Exchange, da viele Fintechs bei ihren Börsengängen zuletzt in die USA abgewandert sind. Auch Revolut-Gründer Nik Storonsky hatte bisher eher einen IPO in New York befürwortet, zeigte sich zuletzt aber auch offen für ein UK-Listing – wenn sich die regulatorischen Rahmenbedingungen ändern.

Großbritannien ermöglicht es Unternehmen in der Größenordnung Revoluts seit Kurzem, innerhalb von fünf Tagen in den FTSE 100 aufgenommen zu werden, was die Aufnahme in indexgebundene Fonds erleichtert.

Revolut plant derzeit massive Investitionen von 11,5 Milliarden Euro über die nächsten fünf Jahre. Ziel ist es, bis 2027 die Marke von 100 Millionen Kunden zu erreichen. Das Fintech kündigte an, 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen und in über 30 neue Märkte expandieren zu wollen.

