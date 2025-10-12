Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Revolut stoppt Krypto-Handel in Deutschland – ausgerechnet beim Bitcoin-Boom

Der Bitcoin boomt und doch können Revolut-Kunden in Deutschland derzeit keine Kryptowährungen mehr kaufen oder staken. Was steckt dahinter?

Von Ulrike Barth
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Revolut stoppt Krypto-Handel in Deutschland – ausgerechnet beim Bitcoin-Boom

Die App von Revolut (Foto: Revolut)

Die deutschen Kunden der Neobank Revolut können aktuell keine neuen Kryptowährungen mehr kaufen oder mit ihren Krypto-Assets Geld verdienen.

Anzeige
Anzeige

In einer Mail an Kunden teilte das Unternehmen am 6. Oktober 2025 mit, dass bis auf Weiteres kein Staking von Kryptowährungen mehr möglich ist. Dabei verleihen Nutzer ihre Kryptowährung und erhalten dafür eine Belohnung. Auch Learn-Rewards entfallen. Hier erhalten Nutzer eine Belohnung, wenn sie nach kurzen Video-Lektionen ein Quiz bestehen.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Revolut-Kunden können außerdem ihre Krypto-Assets nicht mehr an andere Nutzer der App verschicken. Wer Krypto einzahlen will, wird nach einer internen Prüfung aufgefordert, eine Rücksendeadresse anzugeben.

Mit diesen Maßnahmen friert die britische Neobank ihre Krypto-Funktionen weiter ein, nachdem der Kauf von Kryptowährungen wie Bitcoin bereits seit dem 29. September nicht mehr möglich ist. Immerhin sind Nutzer aber weiter in der Lage, vorhandene Krypto-Assets zu verkaufen; auch das Unstaking und Auszahlungen funktionieren weiterhin.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

EU-Lizenz fehlt

Der Grund für die Einschränkungen liegt laut Revolut in den „aktuellen regulatorischen Entwicklungen“. In der EU ist seit Jahresbeginn die europäischen Regulierung von Krypto-Assets MiCA-Regulierung (Markets in Crypto Assets) voll in Kraft. Sie schreibt unter anderem vor, dass Anbieter eine spezielle Lizenz brauchen, um Krypto-Dienstleistungen anbieten zu dürfen.

Die Einschränkungen bei Revolut sollen allerdings nicht von Dauer sein. Denn die Neobank bemüht sich bereits um eine entsprechende Lizenz, hat sie aber bislang noch nicht erhalten. „Die Einhaltung höchster regulatorischer Standards hat für uns oberste Priorität. Deshalb arbeiten wir intensiv daran, die MiCA-Lizenz in Europa zu erhalten“, heißt es auf Nachfrage von dem Fintech.

Anzeige
Anzeige

Derzeit zieht die EU die Zügel bei der Kontrolle ihrer Krypto-Regulierung weiter an. So soll die Finanzaufsicht ESMA Krypto-Firmen künftig stärker und direkter beaufsichtigen. Anbieter wie Revolut stehen daher unter Druck, sich die notwendigen Lizenzen zu sichern und ihre Prozesse auf die Einhaltung des Regelwerks auszurichten.

Revolut wurde 2015 von Nikolay Storonsky und Vlad Yatsenko in London gegründet und ist mittlerweile die wertvollste Neobank der Welt. Nach einem Sekundärverkauf von Mitarbeiteraktien hat das Fintech zuletzt laut einem Bloomberg-Bericht eine Bewertung von 75 Milliarden US-Dollar erreicht.

Das Fintech hat im vergangenen Jahr den Jahresgewinn um 149 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar gesteigert – dank des starken Wachstums in der Vermögensverwaltung, im Devisenhandel (FX) und bei den Zinserträgen. Aktuell treibt Revolut seine globale Expansion und plant in Europa den Antrag auf eine französische Banklizenz.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Bitcoin Europäische Union
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren