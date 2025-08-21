Richtiger Prompt-Aufbau: Diese sieben Punkte musst du kennen

Immer mittwochs geben Renate und Stella im Podcast t3n MeisterPrompter Tipps für arbeitsrelevante Prompts. (Foto: t3n)

Nur wenn der Prompt sinnvoll geschrieben ist, kann die Ausgabe des KI-Chatbots überzeugen. Damit dir der richtige Aufbau gelingt, zeigen Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak dir sieben Punkte, die dafür entscheidend sind.

In der neuen Podcast-Folge gehen sie den Aufbau Schritt für Schritt durch. Der erste Punkt: die Rollenvergabe. Zum Beginn des Prompts musst du dem KI-Chatbot eine Position vorgeben, die er einnehmen soll. Welche Rollen sinnvoll sind, haben Renate und Stella in einer separaten Hack-Folge erklärt.

Zuerst Rolle vergeben, dann Aufgabe und Kontext nennen

Nachdem die Rolle vergeben ist, beschreibst du die Aufgabe. Soll etwa ein Meeting-Protokoll erstellt werden oder die Vorlage für ein Anschreiben? Sei dabei sehr konkret. Die Beschreibung kannst du auch in mehreren Unterpunkten aufführen.

Dieser Punkt ist eng verbunden mit dem Kontext. Dabei gibst du an, in welchem Zusammenhang ChatGPT, Claude oder andere KI-Chatbots die Aufgabe sehen müssen. Hilfreich ist, die Branche zu nennen und auch Angaben zu dem Ziel zu machen, das mit der Aufgabe verfolgt wird.

Tonalität eindeutig beschreiben

Nachdem du diese drei ersten Punkte abgearbeitet hast, ist der vierten Punkt die Tonalität. Besonders bei der Erstellung von Textentwürfen ist sie essenziell. Bei der Tonalität gibst du an, wie die Ausgabe sprachlich gestaltet sein muss.

Bedenke dabei: Angaben wie „freundlich“ geben zwar eine grobe Richtung vor, sind aber nicht eindeutig. Besser sind konkrete Vorgaben, wie die Anforderung nach kurzen Sätzen, wenig Fachbegriffen oder einer förmlichen Ansprache.

Zum optimalen Aufbau fehlen noch drei weitere Punkte – besonders der siebte ist eher unbekannt. Die vollständige Liste findest du in den Shownotes der verlinkten Folge.

