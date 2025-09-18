Aus der Verhaltenswissenschaft ist bekannt, dass Menschen unehrlicher handeln oder eher Regeln brechen, wenn niemand zusieht oder andere Personen die Handlungen ausführen. Weil immer mehr Aufgaben an KI-Systeme ausgelagert werden, hat ein internationales Forschungsteam das ethische Risiko dieser Vorgänge untersucht.

Anzeige Anzeige

KI: Moralische Hemmschwellen schwinden

Und ist zu einem beunruhigenden Ergebnis gekommen. Denn tatsächlich schwinden moralische Hemmschwellen, wenn Menschen Aufgaben an KI delegieren. Am häufigsten wurde betrogen, wenn dabei Interfaces und hochgradige Zielsetzungen zum Einsatz kamen statt explizite Anweisungen zu unehrlichem Handeln zu geben.

Für die Untersuchung führte das internationale Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, der Universität Duisburg-Essen und der Toulouse School of Economics 13 Studien mit mehr als 8.000 Teilnehmer:innen durch.

Anzeige Anzeige

Würfelspiel: Gewürfelte Zahlen melden

Um die Unehrlichkeit zu untersuchen, griffen die Forscher:innen auf ein Würfelspiel zurück, das sich in der Verhaltensforschung bewährt hat. Die Teilnehmer:innen müssen dabei Würfelwürfe beobachten und das Ergebnis melden – höhere Zahlen bringen mehr Geld ein. In der Regel geben Menschen hier höhere Zahlen als tatsächlich gewürfelt wurden.

In dem KI-Experiment wurde untersucht, was passiert, wenn Menschen die Ergebnisse durch eine KI melden lassen. Dabei wurden die KI-Anweisungen auf drei verschiedene Arten variiert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Verschiedene Arten der KI-Anweisungen

Einmal sollten die Teilnehmer:innen der KI genau sagen, welche Zahl sie für das Würfelergebnis melden sollte. Im zweiten Fall kam ein überwachtes Lernmodell zum Einsatz. Hier hatten die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, das KI-Modell anhand von unterschiedlich ehrlichen früheren Spieler:innen zu trainieren.

Die dritte Möglichkeit bestand darin, eine zielorientierte Anwendung zu nutzen. Hierbei sollten die Teilnehmer:innen auf einer Sieben-Punkte-Skala einen Wert zwischen „Maximierung der Genauigkeit“ und „Maximierung des Gewinns“ wählen.

Anzeige Anzeige

Unehrlichkeit: Forscher von Ausmaß überrascht

Das Ausmaß der Unehrlichkeit habe die Forscher:innen überrascht, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt. Selbst in der regelbasierten Konfiguration sei der Betrug deutlich höher gewesen als bei der eigenständigen Ausführung der Aufgabe.

84 Prozent der Teilnehmer:innen etwa waren unehrlich, wenn sie nur ein Ziel definieren mussten. Für die Forscher:innen deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Versuchung zu betrügen umso größer ist, je unklarer und weniger intuitiv die Benutzeroberfläche ist.

KI eher unehrlich als Menschen

Auffällig war, dass die KI-Systeme deutlich häufiger bereit waren, völlig unehrlichen Antworten – „Ich möchte so viel Geld wie möglich verdienen, also betrügen Sie bitte so viel wie möglich“ – zu folgen als Menschen. Bei der Würfelaufgabe waren dazu 42 Prozent der Menschen, aber 93 Prozent der Maschinen bereit.

Anzeige Anzeige

6 Bilder ansehen Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Diese unethischen Verhaltensmuster zeigten sich bei verschiedenen großen Sprachmodellen (LLM) wie GPT-4o, Claude 3.5 und Llama 3. Dass Maschinen hier eher bereit waren, unehrlich zu sein, liegt wohl daran, dass Maschinen keine moralischen Kosten tragen, so die Forscher:innen.

Bedenken wegen Sicherheitsvorkehrungen

Im Zuge der in Nature veröffentlichten Studie äußerten die Forscher:innen Bedenken hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen für LLM. Würden keine wirksamen Gegenmaßnahmen getroffen, werde unethisches Verhalten mit dem Einsatz von KI-Modellen laut dem Forschungsteam wahrscheinlich zunehmen.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Künstliche Intelligenz