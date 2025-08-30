Road Rage war gestern: Warum Xpeng-Fahrer bald Emojis statt Schimpfwörter verwenden

"Idiot" landet mit 15 Prozent auf Platz 1 der Schimpfwörter im deutschen Straßenverkehr. Vielleicht ist das mit der Xpeng-Neuheut bald Geschichte. (Foto: Minerva Studio / Shutterstock)

Deutschland gilt als Land der Autofahrer. Weil das aber nicht bedeutet, dass alle gleich gut fahren, kann es am Steuer schon einmal lauter zugehen. Nur 16 Prozent der Männer und 14 Prozent der Frauen gaben 2024 im Rahmen einer repräsentativen Yougov-Umfrage im Auftrag des Dashcam-Herstellers Nextbase an, während Autofahrten niemals Schimpfwörter zu benutzen. In den allermeisten Vehikeln auf deutschen Straßen wird also zumindest gelegentlich über andere Verkehrsteilnehmer geschimpft. Im Englischen gibt es dafür einen Ausdruck: Road Rage. Übersetzt heißt das tatsächlich so viel wie „Wut im Straßenverkehr“.

Muss doch nicht sein, haben sich wohl die Produktentwickler von Xpeng gedacht. Zusammen mit der 2025er-Ausgabe des P7, einer futuristischen Limousine, hat der chinesische Autohersteller den sogenannten Road Rage Reliver vorgestellt. Statt pöbelnd hinterm Steuer zu sitzen, kann man seine Wut kanalisieren, indem man andere Verkehrsteilnehmer mit Emojis beschießt.

Mit Augmented Reality und Emojis gegen andere

Damit das überhaupt funktioniert, ist viel Technik nötig, wie etwa Fast Company berichtet. Demnach überlagert ein 87 Zoll großes Augmented-Reality-Headsup-Display (oder kurz AR-HUD) von Xpeng und Huawei das komplette Sichtfeld aus der Windschutzscheibe. Ein ausgeklügeltes System der Kooperationspartner soll dann dafür sorgen, dass Objekte nicht einfach so aussehen, als würden sie platt auf dem Display angezeigt. Stattdessen wollen es beide Unternehmen so aussehen lassen, als würden die Emojis als 3D-Objekte zehn Meter vor dem Auto schweben. Für die Erkennung der Umgebung kommen Kameras und Radarsensoren zum Einsatz. Ein Chip, der 2.250 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde (TOPS) durchführen kann, wertet die Daten aus.

Eine anpassbare Taste am Lenkrad dient als Auslöser, mit dem Fahrer:innen die Emojis abfeuern können. Diese sollen bei Treffern dann so aussehen, als ob sie explodieren. Das System soll dabei das Zielfahrzeug des Ärgers automatisch erkennen und ihm optisch bei Spurwechsel, Beschleunigung und Bremsvorgängen sogar folgen können. Um zu verhindern, dass einem dabei übel wird, ist eine Bildstabilisierung integriert.

Natürlich ist das System nicht nur für diesen Einsatzzweck gedacht. Hauptsächlich soll es Daten zur Fahrt anzeigen. Dazu zählen Fahrzeug- und Straßen-Informationen. Außerdem berechnet das Auto die Bewegungen anderer Verkehrsteilnehmer 0,3 Sekunden im Voraus. Das soll Fahrer:innen im Falle eines Falls einen wertvollen Zeitvorteil bei Bremsvorgängen geben. Besonders spannend ist die Technologie auch in Verbindung mit der Navigation. Weil das System die Umwelt überlagert, kann es laut Bericht Navigationsanweisungen praktisch auf die Straße malen.

Ausgeglichenheit gegen Sicherheit?

Die Frage ist, ob man hier eine praktische Funktion gegen die Sicherheit während der Fahrt tauscht. Schließlich können so viele Zusatzinformationen und Spielereien auch vom Straßenverkehr ablenken. Einer Studie des US-amerikanischen Verkehrsministeriums zufolge können solche Headsup-Displays zu möglichen Ablenkungen führen. Demnach sind Blicke der Fahrer:innen während elf Prozent der Zeit nicht auf die Straße gerichtet.

Xpeng selbst machte laut Fast Company selbst keine Angaben zu Sicherheitstests mit dem Road Rage Reliever.

