Konkurrenz für Trade Republic und Scalable: Wie Robinhood in Europa durchstarten will

Der Robinhood hat die Voraussetzung geschaffen, um seine Brokerage-App nach Europa zu bringen. Zuletzt hatte der US-Neobroker sich zwar bereits an die europäischen Kund:innen herangetastet und bietet seit Mitte 2024 über Bitstamp den Handel mit Kryptowährungen an. Zugriff auf die Brokerage-Funktionen der App haben bislang nur Kund:innen in Großbritannien. Das könnte sich jetzt ändern.