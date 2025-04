Roblox-Kooperation: Google macht Milliarden-Markt der Immersive Ads für mehr Publisher zugänglich

Stell dir vor, du spielst gerade ein Computerspiel und plötzlich tauchen Billboards mit Marken-Ads, sogar immersiven Videos als Werbeelement auf. Diese Form der Werbung an relevanten Touchpoints für engagierte Zielgruppen macht die Gaming- und Entertainment-Plattform Roblox möglich. Und auch Google bietet die Ausspielung der eigenen Immersive-Ads für App-Publisher an. Neuerdings setzen beide Unternehmen in einer Kooperation auf die Förderung einer Strategie für immersive Ads im Videokontext, während noch mehr Publisher Zugriff auf die immersiven Ads erhalten, mit denen diverse User – vor allem aus der Gen Z – erreicht werden können.

Anzeige Anzeige

Publisher und Advertiser und Google profitieren – User bekommen neue Ad-Dimensionen zu sehen

Auf dem Google Ads & Commerce Blog stellt die Alphabet-Tochter die Ausweitung der Immersive Ads vor. Bei diesen handelt es sich um eine Werbeintegration in Gaming-Kontexten, die die Ansprache engagierter User in für Marken relevanten und vielversprechenden Momenten anstrebt. Das können Ads sein, die bei virtuellen Fußballspielen auf dem Screen im Stadion oder auf Banden erscheinen. Aber auch Ads, die bei Straßenrenn-Games oder der Fahrt durch eine Stadt in einem anderen Spiel auf Billboards an der Seite auftauchen, sind möglich. Diese Option nennt auch Ginny Marvin in ihrem X Post für die Google AdsLiaison.

„Immersive Ads enable advertisers to engage app users in ways that complement the app experience. For example, while playing a car racing game, a player might see billboards along the roadside with real ads from an advertiser.“

Dabei sind die Immersive Ads bereits als Still- und Video-Option für Advertiser verfügbar. Und via AdMob und Ad Manager können fortan noch mehr Publisher darauf zugreifen, um User mit dieser Art der Werbung zu konfrontieren. Dabei können die Publisher von Einkünften profitieren, die sie von interessierten Advertisern erhalten – während Google die eigenen Werbeumsätze weiter ankurbeln kann. Die liegen schon bei 72,5 Milliarden US-Dollar, allein im vierten Quartal 2024. Mit immersiven Ads in noch mehr Apps könnte der Wert ebenso gesteigert werden wie mit mehr Werbung in den AI Overviews oder der polarisierenden Entscheidung, Double Serving Ads in den SERPs zu erlauben.

Anzeige Anzeige

Die User wiederum können sich auf ganz neue Werbeausspielungen in Spielewelten freuen oder diese zumindest wahrnehmen. Auch Rewarded Video wird zum Fokusformat im Gaming-Kontext.

Kooperation mit Roblox fördert die Skalierung immersiver Formate

Um der Werbewelt eindrücklich zu zeigen, wie die Immersive Ads performen, hat Google eine Kooperation mit Roblox gestartet. Seit Jahren gilt Roblox als relevante Plattform für zahlreiche Entwickler:innen, digital affine User und erste große Brands. Zuletzt gab es schon über sechs Millionen Experiences auf Roblox – Welten von Elton John und Kung Fu Panda, Nike und Crocs. Rund 2,8 Millionen Entwickler:innen haben bis dato an der Weltenerschaffung mitgewirkt und mehr als 85 Millionen User sind täglich auf der Plattform aktiv. Immersive Video-Ads führte Roblox bereits im Frühjahr 2024 für alle ein. Dazu erklärte Stephanie Latham, Vice President Global Brand Partnerships bei Roblox:

Anzeige Anzeige

„Durch Werbung auf Roblox können Marken tiefere Verbindungen herstellen und zig Millionen von Gen Z-Nutzern einbinden, die unsere umsatzstärkste Zielgruppe darstellen und täglich Millionen von Stunden damit verbringen, sich zu verbinden und immersive Experiences zu erkunden. Unser neues Videoanzeigenformat bietet die Einfachheit und Skalierbarkeit, die Marken benötigen, um globale Awareness herzustellen. Jede Marke kann unsere Videoanzeigen einfach in ihren Kampagnen nutzen und von einem Format profitieren, das für diese digital versierte Verbrauchergeneration entwickelt wurde, die zunehmend schwer über traditionelle und 2D-Medien zu erreichen ist.“

Dank der Kooperation mit Google soll Roblox in den kommenden Wochen immersive Ads, allen voran das Format Rewarded-Video, skalieren und anderen Marken für ihre Werbeintegrationen zur Verfügung stellen können. Welch großen Einfluss Roblox indes schon auf die Digitallandschaft und Werbewelt hat, kannst du in unserem ausführlichen Artikel mit Insights von Head of Entertainment Partnerships Todd Lichten nachlesen, der Beispiele für diverse Werbeintegrationen liefert.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

Mehr zu diesem Thema