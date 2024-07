KI auf dem Rasen: Wie kickende Roboter die Technologie vorantreiben

„Schieß!“, möchte man dem Roboter zurufen, der aussieht wie ein umgedrehter Kochtopf auf Rädern. Er steht samt Ball auf grünem Filz frei vor dem Tor und macht: nichts. Wenige Sekunden später saust er wieder über das Spielfeld, wie einige andere Roboter auch – jetzt mit Zug zum anderen Tor. Die rollenden Maschinen passen die golfballgroße Kugel hin und her. Jeder Schuss ein Klack. Das ist in der luftigen Forschungshalle auf dem Campus der Leibniz Universität Hannover deutlich zu hören.

Ich bin zu Besuch bei den Luhbots, einer 2019 gegründeten studentischen Initiative, die sich dem Roboterfußball verschrieben hat. An diesem Samstag sind etwa 20 Studierende vor Ort. Sie haben einen 54 Quadratmeter großen grünen Teppich mit weißen Linien ausgerollt, Rechner und eine digitale Spielstandanzeige aufgebaut. Es ist das erste Testspiel für den internationalen RoboCup, der vom 17. Juli bis zum 21. Juli im niederländischen Eindhoven stattfindet. „Wir lassen heute zehn Roboter gegeneinander spielen, also fünf gegen fünf“, sagt der Informatikstudent und Teamleiter Sebastian Knackstedt. „Das Team mit den blauen Punkten obendrauf fährt autonom und die Roboter mit den gelben Punkten werden über X-Box-Controller von Menschen gesteuert.“ Zwar werde man beim RoboCup gegen eine andere autonome Mannschaft spielen und die Fernsteuerung funktioniere auch eher schlecht als recht, doch erratische Reaktionen seien durchaus erwünscht. „Wir wollen sehen, wie unsere autonomen Roboter auf unvorhersehbare Spielzüge reagieren“, so Knackstedt.

Dieser Text ist zuerst in der Ausgabe 5/2024 von MIT Technology Review erschienen.

Fußball als Feuerprobe für Robotertechnologien

Beim RoboCup spielen die Luhbots in der „Small Size League“, wo sie im letzten Jahr Platz zwei erreichten. Das Ziel des Wettbewerbs: 2050 soll eine Roboter-Elf in einem gewöhnlichen Fußballstadion eine Menschen-Mannschaft besiegen können. Dafür treten jedes Jahr Studierendenteams aus zig Ländern mit immer wieder neuen Ideen in verschiedenen Ligen an – von reinen Simulationsligen bis zu solchen mit humanoiden Robotern. Sie verleihen den Maschinen zunehmend Fähigkeiten, die für menschengleiche Roboter unverzichtbar sind. Dabei geht es nicht nur um deren Physis, sondern auch darum, strategisch zu handeln, Situationen und Menschen zu erkennen, sie zu interpretieren und darauf angemessen und schnell zu reagieren. Nicht umsonst gilt Fußballspielen als eine Art Feuerprobe für Robotertechnologien.

Von den Entwicklungen habe die Industrie schon profitiert, sagt Peter Stone, ehemaliger Präsident der RoboCup Federation, Informatikprofessor an der University of Texas und Geschäftsführer von Sony AI America, in der Zeitschrift IEEE Spectrum. „Einer der bemerkenswertesten Erfolge war eine Technologie aus der Small Size League, die dann die Grundlage für Kiva Systems bildete.“ Das Unternehmen für Lagerrobotik wurde 2012 von Amazon übernommen. Beim Fußballspielen wiederum sei die Middle Size League besonders attraktiv, meint Stone. Die etwa hüfthohen Roboter auf Rädern spielten schon recht ansehnlich mit einem Fußball in Originalgröße, ähnlich gut wie Grundschüler. Bei den humanoiden Robotern hingegen sei es bis dahin noch ein Stück Weg.

Das Team aus Hannover hat sich vor allem aus Spaß am hohen Tempo für das Multiagentensystem der Small Size League entschieden. Die Roboter fahren mit einer Geschwindigkeit von zwei bis drei Metern pro Sekunde. Der Ball ist mit maximal sechseinhalb Metern pro Sekunde noch schneller. Die Strategie der Maschinen-Mannschaft haben die Studierenden mithilfe von KI entwickelt. „Zum Beispiel baut unser Programm Spielbäume auf. Da werden alle möglichen Spielzüge simuliert und berechnet, wie wahrscheinlich sie sind. Und der Spielzug mit der besten Einschussmöglichkeit wird dann ausgeführt“, erzählt Sebastian Knackstedt. Um die Position sowie die Ausrichtung der Roboter und den Ball zu orten, erfassen zwei Kameras verschiedene farbige Punkte, die um die Mannschaftsfarbe herum auf den Roboteroberseiten kleben, und übertragen die Bilder auf einen Rechner. „Die Daten müssen dann noch aufbereitet werden, schon allein weil sie der Realität zeitlich ungefähr 50 Millisekunden hinterher sind“, berichtet Knackstedt. Anschließend durchlaufen sie die Strategie-Software des Teams, die entscheidet, welcher Roboter was als Nächstes macht und die Maschinen über eine eigens dafür entwickelte Funktechnik auch ansteuert.

Schießt der Roboter das Tor oder passt er?

Auf einem Monitor am Seitenrand des Spielfelds ist eine Liste der Roboter mit ihren aktuellen Aufgaben zu sehen. „Damit können wir auch analysieren, wenn etwas nicht optimal läuft. Zum Beispiel, warum ein Roboter nicht schießt, obwohl er frei vor dem Tor steht“, sagt Teamleiter Leon Koch. Eine Erklärung wäre zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit für diesen Roboter, ein Tor zu schießen, niedriger ist als für einen benachbarten. „Dann evaluiert er die ganze Zeit: Passe ich den Ball oder schieße ich selber? Und inzwischen haben die anderen Roboter schon wieder andere Positionen – und das Spiel geht weiter.“ Auf dem Monitor ist auch das Fußballfeld zu sehen, allerdings etwas anders als in der Realität, mit braunen, grünen und lila Flächen darauf. „Sie definieren Räume für bestimmte Strategien“, erklärt der Student. „Auf den lila Flächen zum Beispiel sollen sich Roboter frei positionieren, wenn sie sonst nichts zu tun haben, um anspielbar zu sein.“ Das Team bezeichnet diese Flächen als „Aquarien“, denn die Roboter fahren darin ein Wegemuster, das an eine Octopus-Silhouette erinnert.

Das Klacken verstummt. Halbzeit. Der Spielstand: 3:0 für die autonomen Roboter. Eine gute Gelegenheit, das Innere einer Maschine zu inspizieren. Unter der 3D-gedruckten Kunststoffhülle stecken Platinen, Kondensatoren, ein Akku, Kabel und ganz außen eine weiße Silikonrolle mit Rillen: der sogenannte Dribbler. „Er rotiert mit circa 20 000 Umdrehungen pro Minute und verleiht dem Ball einen Backspin, damit er nicht wegrollt und der Roboter mit dem Ball im Dribbler rückwärts und seitwärts fahren kann.“ Eine Lichtschranke ist ebenfalls eingebaut und – natürlich – ein Kicker. Er erinnert an den Schieber beim Roulette, besteht aus magnetischem Eisen und steckt in einer elektromagnetischen Spule. Fließt Strom durch die Spule, wird der Stab regelrecht rauskatapultiert. Der Wumms – bis zu 250 Volt – kommt von zwei daumengroßen Ladekondensatoren.

Dass die Teams ihre technologischen Entwicklungen für andere offenlegen, ist beim RoboCup erwünscht. Auch die Luhbots mussten beim Start vor drei Jahren nicht bei null anfangen. Umso erstaunlicher ist es, wie deutlich manche Mannschaften die Nase vorne haben. Zum Beispiel das B-Human-Team der Universität Bremen in der Liga „Standard Platform League“. Zehnmal war es schon Weltmeister. Die Torbilanz beim letzten RoboCup in Bordeaux: 76:0. Dabei haben sie ihre Software nach eigenen Angaben komplett veröffentlicht – und die Hardware ist in ihrer Liga für alle Teams die gleiche. Gespielt wird mit dem kniehohen humanoiden Roboter Nao von der United Robotics Group.

Ein Tor war blau, eines gelb – für die Objekterkennung

Der deutliche Vorsprung ist selbst dem Teamleiter Thomas Röfer suspekt. „Viele Teams arbeiten ja tatsächlich mit unserem Code“, sagt der Informatiker, der am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz forscht und an der Universität Bremen einen Lehrauftrag hat. Doch die Statuten der Liga forderten auch eine gewisse Eigenleistung jedes Teams und durch Änderungen werde die Software offenbar schlechter. „Ein großer Vorteil unseres Teams ist allerdings, dass unsere Studierenden quasi hauptamtlich am Projekt arbeiten und sich die Arbeit für ihr Studium anrechnen lassen können“, so Röfer. Zudem liefen die Roboter des Teams besonders robust – dank einer ausgetüftelten Bewegungssteuerung.

Der Informatiker nimmt schon seit 2001 am RoboCup teil und seit 2009 mit einer Nao-Mannschaft. In den letzten Jahren habe sich viel getan, erzählt er. „Als wir das erste Mal angetreten sind, haben wir noch drei gegen drei gespielt. Ein Tor war blau, das andere gelb und der Ball orange, damit die Objekterkennung funktioniert. Es wurde auch peinlich darauf geachtet, dass bloß kein Licht von außen reinkam und die Beleuchtung immer konstant war.“ Heute sind die Tore weiß und der Ball schwarz-weiß wie bei einem echten Spiel. Auf dem Platz stehen pro Mannschaft sieben Spieler und Sonnenschein von draußen ist durchaus willkommen. „In der Regel können wir unsere Roboter einfach auspacken, sie direkt aufs Feld stellen und dann spielen sie Fußball“, berichtet Röfer.

Der Code, der das möglich macht, fußt vor allem auf dem Training neuronaler Netze für die Wahrnehmung – vom Ball, von den weißen Linien auf dem Fußballfeld und von Mitspielenden. „Ein Netz sagt auch die aktuelle Stellung der Gelenke vorher, da die Messungen, die der Roboter liefert, typischerweise 36 Millisekunden alt sind“, so der Informatiker. Die Spielstrategie wiederum sei nicht gelernt, sondern konventionell programmiert über „hierarchische Zustandsmaschinen“. Und dann komme noch die „Weltmodellierung“ zum Einsatz. „Sie schreibt die Informationen, die von der Wahrnehmung kommen, über die Zeit fort, sodass der Roboter zum Beispiel auch weiß, wo der Ball ist, wenn er ihn aktuell gerade nicht sieht.“

Manche Roboter fallen ohne Grund um

Insgesamt gibt es bei den humanoiden Robotern aber noch etliche Baustellen. In Videos von Wettkämpfen sind Mannschaften zu sehen, die vermutlich auch von einem G-Jugend-Team mit verträumten Sechsjährigen zu besiegen wären. Die Maschinen bewegen sich staksig und wie in Zeitlupe. Manche Roboter fallen ohne erkennbaren Grund um, andere verharren regungslos, obwohl ihnen gerade der Ball abgenommen wird. Nicht alle Teams seien auf dem Stand der Technik, kommentiert Röfer. „Aber man sieht eben auch: Bis Roboter die Weltherrschaft übernehmen, dauert es wohl noch ein bisschen.“

In der Liga der Naos sind die Möglichkeiten vor allem durch die Hardware eingeschränkt. „Der Roboter hat einfach Grenzen – durch sein Gewicht, durch die eingebauten Motoren und durch seine Rechenleistung“, berichtet Röfer. Und seine voluminösen Körperteile und kurzen Arme sorgten dafür, dass es statt eines Einwurfs nur einen „Einschuss“ gebe. „Er ist schlicht nicht in der Lage, einen Ball vom Boden aufzuheben.“ Die Kameras sind schlechter als jene von Smartphones und das Sichtfeld ist mit etwa 60 Grad sehr klein. Softwareseitig will das Bremer Team nun umso mehr erreichen. Vor allem gelte es, die Wahrnehmung zu verbessern, erzählt der Teamleiter. Unter anderem damit die Roboter die Trikotfarbe ihres Gegners künftig zuverlässig von der eigenen unterscheiden könnten. „Und unser Roboter kann noch nicht erkennen, in welche Richtung ein anderer Roboter schaut und ob dieser gerade den Ball sieht“, so Röfer. Die Entscheidung, wer zum Ball gehe, werde deshalb vor allem über die Kommunikation getroffen. Die Roboter teilten sich gegenseitig ihren Standort und ihre Entfernung zum Ball mit. Bis zu einer Handlungsentscheidung vergeht dann aber wertvolle Zeit. Eine ausgetüftelte Wahrnehmung soll bald Abhilfe schaffen. Sie ist außerdem gefragt, weil die Nao-Liga zunehmend verlangt, dass auch Pfiffe und Gesten eines menschlichen Schiedsrichters richtig gedeutet werden. „Dieser Aspekt wird in den meisten anderen Ligen noch völlig ignoriert“, betont Röfer.

In Hannover arbeiten die Studierenden des Luhbot-Teams derweil an Herausforderungen ganz anderer Art – auch weil sie in ihrer Liga die Hardware durchaus verändern dürfen. „Wir wollen, dass unsere Roboter in Zukunft ihre Geschwindigkeit selber planen und um Hindernisse herumnavigieren. Dafür wollen wir mehr Rechenleistung einbauen“, sagt Sebastian Knackstedt. Auch eine Lupf-Funktion, mit der die Roboter den Ball über die Gegenspieler hinwegschießen könnten, und Kameras wolle man noch ergänzen. Und die Roboter sollen künftig nicht nur geradeaus schießen können, sondern auch nach rechts oder links. „Das alles können wir aber nur nach und nach integrieren, einfach weil nach jeder Änderung Mechanik, Elektronik und Strategie wieder aufeinander abgestimmt werden müssen“, erklärt der Student. Fast täglich treffe sich das Team, um die Robotermannschaft zu nächsten Höchstleistungen zu treiben. In ihrem Labor feilen sie an der Hardware und mithilfe von Simulationen an der Strategie. Auch Sponsorengelder gelte es noch einzuwerben.

Das Testspiel immerhin verlief ohne größere Zwischenfälle. Am Ende bleibt es beim Halbzeitstand von 3:0 für die autonomen Roboter. Bevor es in Eindhoven ernst wird, will das Team noch mehr solcher Spiele organisieren. Eine echte Generalprobe ist allerdings nicht möglich. Die Luhbots werden in diesem Jahr eine Liga höher antreten und dann mit elf Robotern auf einem doppelt so großen Fußballfeld wie bisher spielen. Dieses lasse sich in der Halle schlicht nicht aufbauen, bedauert Knackstedt. „Der Traum, man fährt zum Turnier und kann sich dann mit einer Tasse Kaffee zurücklehnen, wird sich wohl noch nicht erfüllen. Aber je näher wir rankommen, desto besser.“

