Robotaxi-Unfälle: Waymo ist auch ohne Beifahrer mehr als doppelt so sicher wie Tesla

In sieben Unfälle soll Teslas Robotaxi-Flotte in Austin seit dem Start im Juni verwickelt gewesen sein – und das trotz kurzer Strecken und menschlichen Beifahrer:innen, die zur Not eingreifen könnten. Die Crash-Rate übertrifft jene von Waymo bei Weitem.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Tesla-Robotaxi: Menschliche Beifahrer:innen sind immer an Bord. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Eric Gay)

Ende Juni 2025 hatte Tesla in Austin, im US-Bundesstaat Texas, seinen Robotaxi-Dienst gestartet. Anders als etwa beim Konkurrenten Waymo sitzt allerdings eine Begleitperson auf dem Beifahrersitz, um im Notfall eingreifen zu können.

Tesla Robotaxi mit 7 Unfällen seit Juni

Das verhindert aber offenbar nicht, dass Teslas Robotaxi-Flotte in Unfälle verwickelt wird, wie entsprechende Meldungen an die Verkehrsbehörde NHTSA zeigen. Demnach hat Tesla in Austin schon sieben Unfälle auf dem Konto, wie Electrek schreibt.

Das ist insofern bemerkenswert, als Teslas autonom fahrende Taxis hier insgesamt gerade einmal knapp 500.000 Kilometer auf den Tachos haben. Heißt: Die Crash-Rate beläuft sich auf rund einen Unfall alle gut 70.000 Kilometer.

Waymo ohne Begleitperson mit niedrigerer Crash-Rate

Zum Vergleich: Waymos Robotaxis kommen laut dem NHTSA-Bericht nach über 200 Millionen gefahrenen Kilometern auf eine Rate von einem Unfall alle 160.000 Kilometer. Wohlgemerkt, ganz ohne ein Sicherheitsnetz in Form einer Begleitperson an Bord zu haben.

Menschliche Autofahrer:innen haben derweil eine noch deutlich bessere Statistik. Hier steht ein Unfall etwa alle 1,1 Millionen Kilometer zu Buche. Kritische Beobachter:innen bemerken, dass Teslas Crash-Rate vor diesem Hintergrund noch deutlich höher sein könnte. Schließlich kann die Begleitperson ja jederzeit eingreifen.

Auf der anderen Seite bedeutet die Crash-Rate nicht, dass die Robotaxis von Tesla – oder Waymo – an den Unfällen schuld sein müssen oder diese Unfälle schlimme Folgen hätten. Waymo etwa trägt in vielen Fällen keine Schuld, wie es bei Electrek heißt.

Tesla verzichtet auf vollständige Unfallmeldung

Allerdings verzichtet Tesla – anders als Waymo – absichtlich darauf, der NHTSA die jeweiligen Begleitumstände der Unfälle zu melden, wie es in dem Bericht heißt. Entsprechend ist nicht klar, wer an den Unfällen schuld war. Obwohl anzunehmen ist, dass auch Teslas Robotaxis nicht immer die Verantwortung tragen dürften.

Aus den mageren Angaben Teslas geht lediglich hervor, dass in einem Fall ein Tier und in einem anderen ein:e Radfahrer:in beteiligt gewesen sind. In den allermeisten Fällen gingen die Unfälle demnach glimpflich aus, mit lediglich einem Sachschaden.

Nur in einem Fall gab es wohl leichte Verletzungen bei Beteiligten. Warum Tesla sich weigert, die Begleitumstände zu übermitteln, bleibt wohl zunächst das Geheimnis des Robotaxi-Anbieters.

