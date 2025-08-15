Roboter fressen Roboter: Wie sich Maschinen selbst versorgen sollen

„Echte Autonomie bedeutet, dass Roboter nicht nur selbstständig denken, sondern sich auch physisch selbst versorgen müssen”, schreibt der leitende Autor der aktuellen Studie, Philippe Martin Wyder von der Columbia University. (KI-generiertes Bild: Midjourney / MIT Technology Review)

Das Szenario sieht auf den ersten Blick eher nach postapokalyptischer Science Fiction aus, als nach nüchterner Wissenschaft: Forschende der Columbia University haben Roboter entwickelt, die sich selbst verbessern, indem sie Teile aus ihrer Umgebung integrieren. Weil diese Teile selbst einfache Roboter-Module sind, „verzehren“ diese Maschinen gewissermaßen ihre Artgenossen. Der „Roboter-Stoffwechsel“ sei ein großer Fortschritt in der Entwicklung der Autonomie von Robotern, schreiben die Forschenden in einem Paper in Science Advances. Die Zeitschrift widmet der Entwicklung „lebendiger Roboter“ einen kompletten Schwerpunkt.



Künstliches Leben, künstliche Evolution

Die Studie stammt aus dem Umfeld des Robotikers Hod Lipson. Der hatte bereits vor 25 Jahren gemeinsam mit Jordan Pollack von der Brandeis University im Golem Project „robotische Lebensformen“ entwickelt. Sie schufen ein künstliches Wesen, das sich aus einem Haufen Kolben und Motoren selbst zusammensetzte und lernte, sich fortzubewegen. Das war möglich, weil sich sowohl die Steuerung als auch die äußere Form des Roboters in einer Art simulierter Evolution ständig weiterentwickelte. Golem entstand zuerst in einer Computersimulation. Später bauten Lipson und Pollack die im Computer entwickelten Roboter mit einem 3D-Drucker auch physisch auf.

Roboter-Stoffwechsel

„Echte Autonomie bedeutet, dass Roboter nicht nur selbstständig denken, sondern sich auch physisch selbst versorgen müssen”, schreibt der leitende Autor der aktuellen Studie, Philippe Martin Wyder von der Columbia University in einer begleitenden Pressemitteilung. Dementsprechend versuchten die Forschenden in dem aktuellen Projekt nun eine Art Maschinen-Ökosystem zu bauen.

Das ist allerdings stark vereinfacht. Das Grundelement sind autonome, kleine Roboter-Module mit Controllern, die in sechseckigen, länglichen Stäben sitzen, die sie ausfahren oder zusammenziehen können. Die Module lassen sich mit magnetischen Verbindungsstücken mit anderen Modulen verbinden. Der Roboter, der sich aus den Modulen entwickeln sollte, hatte das Ziel sich so zu entwickeln, dass er sich möglichst schnell auf einer Fläche fortbewegen kann.

Die Forschenden beobachteten, wie sich die Basis-Module zunächst zu 2D-Formen zusammensetzten. Die primitiven zusammengesetzten Roboter suchten weitere Basis-Module, die sie sich einverleibten, um schließlich einen 3D-Tetraeder zu bilden, der sich auf dem unebenen Testgelände fortbewegen konnte.

„Das Bild von sich selbst reproduzierenden Robotern ruft einige düstere Science-Fiction-Szenarien hervor“, sagte Mit-Autor Hod Lipson. „Aber die Realität ist, dass wir immer mehr Bereiche unseres Lebens an Roboter abgeben, von selbstfahrenden Autos über die automatisierte Fertigung bis hin zur Verteidigung und Weltraumforschung. Wer wird sich um diese Roboter kümmern? Wir können uns nicht darauf verlassen, dass Menschen diese Maschinen warten. Roboter müssen letztendlich lernen, sich selbst zu versorgen.“

Gastrobots

Die Idee ist nicht neu. Bereits Anfang der 2000er arbeiteten britische Forschende an Robotern, die biologisches Material für ihre Energieversorgung nutzen – Klärschlamm, aber auch Fliegen und Schnecken.

Die erste Maschine der Gastrobot-Arbeitsgruppe war allerdings noch recht harmlos: Sie sah ein wenig aus wie die Spielzeug-Eisenbahn der Kinder von nebenan und demonstrierte zunächst nur das Arbeitsprinzip. Gastronome, wie Stuart Wilkinson und seine Kollegen den Roboter getauft haben, war einen knappen Meter lang und besteht aus einer Antriebseinheit mit zwei Anhängern. Als Brennstoff verarbeitet der Zug Zuckerwürfel in einer mikrobiologischen Brennstoffzelle.

Fließender Übergang zwischen Lebewesen und Maschine

Für Michael Levin von der Tufts University macht die „hybride Robotik“ die Diskussion um die Frage „Lebt das oder ist es nur eine Maschine?“ völlig neu auf. Neue wissenschaftliche Techniken und Erkenntnisse würden schon bald autonom handelnde Mischwesen ermöglichen, die sich irgendwo zwischen Maschine und Biologie einordnen.

Das ist nicht nur Theorie: International bekannt wurde Levin durch seine „Xenobots“. Das sind Gebilde aus Hautstammzellen, die aus Embryos des Krallenfrosches Xenopus laevis gewonnen wurden.

Im Tier entwickeln sie sich zu Hautzellen, auf denen sich winzige Härchen (Cilien) bewegen, die Schleim transportieren, um das Festsetzen von Keimen zu verhindern. Entfernt man die Zellen aus ihrem angestammten Biotop und setzt sie in eine physiologische Kochsalzlösung, zeigen sie neue Verhaltensweisen: Sie schließen sich selbstständig zu Tausenden zu kugelförmigen Gebilden zusammen, die sich mithilfe der Cilien in der Nährlösung bewegen und neue Stammzellen für neue Xenobots zusammensetzen.

Für Levin ist das nicht einfach nur eine Spielerei, sondern das clevere Ausnutzen „zellulärer Intelligenz“. Biologische Systeme, argumentiert Levin, bestehen aus „agentischem Material“, das „Umweltbedingungen erkennt und verändert“, um seine Ziele zu erreichen, und zwar auf „miteinander verschachtelten organisatorischen Ebenen“. Wenn es gelingt, die von dem biologischen System wahrgenommenen Informationen zu verändern, oder gar die Art und Weise wie diese Informationen verarbeitet werden, könne man das Verhalten des Systems verändern. Aus Hautstammzellen werden so „Maschinen, die sich selbst reproduzieren“ – ein alter Traum der Nanotechnologie.

„Ich denke, das bedeutet für uns, dass das Universum noch interessanter und reichhaltiger ist, als wir dachten (was erhebliche positive Auswirkungen auf die aktuelle Sinnkrise hat, in die uns die derzeitigen Denkmodelle geführt haben)“, schreibt Levin. Und dass wir „eine absolute moralische Verpflichtung haben, unser Verständnis des Geistes in ungewohnten Formen zu verbessern – zu lernen, unsere kognitiven Verwandten zu erkennen und ethisch mit ihnen umzugehen“.

