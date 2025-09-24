Anzeige
Fundstück
Von Roboter bewusstlos geschlagen? Fabrikarbeiter verklagt Tesla auf 51 Millionen Dollar

Ein Techniker soll in einer Tesla-Fabrik von einem Roboterarm so unglücklich am Kopf getroffen worden sein, dass er bewusstlos wurde – und Millionen an Behandlungskosten angehäuft hat. Jetzt verklagt er Tesla auf Schadenersatz.

Von Jörn Brien
2 Min.
Roboter in Tesla-Fabrik

Roboter in Tesla-Fabrik. (Bild: Tesla)

Einer Studie der US-Behörde Occupational Safety and Health Administration zufolge soll es in den Jahren 2015 bis 2022 mindestens 77 Unfälle mit Robotern gegeben haben, wie sie etwa in der Autobranche verwendet werden. Aber schon 1979 hat der Schlag eines Roboterarms einen Arbeiter in einer Ford-Fabrik das Leben gekostet.

Arbeiter in Tesla-Fabrik schwer verletzt

Wie The Independent schreibt, steht aktuell E-Autobauer Tesla wegen eines Unfalls mit einem Roboter im Fokus. Demnach soll 2023 ein Techniker in der Tesla-Fabrik im kalifornischen Fremont von dem eines Fertigungsroboters ernsthaft verletzt worden sein.

Der Mann soll schwere Kopfverletzungen erlitten haben; die Behandlungskosten sollen in die Millionen gehen. Daher hat der Betroffene Tesla jetzt auf Schadenersatz in Höhe von 51 Millionen US-Dollar verklagt. Ebenfalls im Visier der Klage ist die Roboterfirma Fanuc, aus deren Angebot der Roboter stammt.

Roboterarm traf Techniker am Kopf

Der Roboter, der normalerweise in der Model-3-Fertigung eingesetzt ist, war von dem Kläger und einem weiteren Techniker gerade an einen anderen Ort gebracht worden, um ihn auseinanderzubauen. Beim Versuch, den Motor am Fuß des Roboters zu entfernen, krachte plötzlich und ohne Vorwarnung der Roboterarm nach unten und traf den Mann am Kopf.

Der Schlag sei noch durch ein 3,6 Tonnen schweres Gegengewicht verstärkt worden, wie es laut The Independent in der Klage heißt. Der Techniker sei durch die Wucht des Schlages zu Boden geworfen worden und habe das Bewusstsein verloren. Neben den Kopfverletzungen habe er noch weitere Verletzungen erlitten.

Millionenschwere Behandlungskosten

Seit dem Unfall im Juli 2023 habe der Mann für Behandlungen eine Million Dollar ausgeben müssen. Weitere sechs Millionen Dollar sollen noch auf ihn zukommen. Zusätzlich dazu will er Schmerzensgeld und finanziellen Ersatz für durch den Unfall entgangene Gehaltszahlungen und zukünftige mögliche Verdienstmöglichkeiten.

In seiner Klage wirft der Techniker Tesla vor, den Roboter in einem für solche Geräte nicht geeigneten Bereich aufgestellt zu haben. Nach seinem Unfall seien speziell für den betroffenen Roboter neue Montage- und Sicherheitsprotokolle eingeführt worden.

Kein Kommentar von Tesla und Fanuc

Auch wirft der Mann dem E-Autobauer vor, ihm den Zugang zu den Videoaufnahmen von dem Vorfall zu verweigern. Weder Tesla noch Fanuc haben sich bisher zu den Vorwürfen geäußert. Auch eine formale Entgegnung auf die Klageschrift fehlt noch.

Kommentare

