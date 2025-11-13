Anzeige
Dieser Roboter ist von Interstellar inspiriert und soll laufen und rollen können

Nach dem Vorbild von TARS aus Christopher Nolans Sci-Fi-Kultfilm Interstellar: Ein Wissenschaftler hat einen Roboter vorgestellt, der sich als angeblich erster seiner Art sowohl gehend als auch rollend fortbewegen kann.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Der Kultfilm Interstellar von 2014 inspirierte Forscher zu einem Roboter (Foto: Sarunyu L/Shutterstock)

Es gibt sicherlich sympathischere, menschenähnlichere Maschinenwesen im Kino als ihn. Trotzdem, oder gerade deswegen, ist TARS aus Interstellar einer der originellsten Roboter der Filmgeschichte. In dem jetzt auch schon elf Jahre alten Science-Fiction-Hit von Christopher Nolan ist TARS ein treuer Begleiter der Astronautencrew um Matthew McConaughey, der dank trockenem Humor zu einem Fanliebling wurde. 

Anders als humanoide Filmandroiden besitzt TARS keinen Kopf und keine Extremitäten im eigentlichen Sinn. Er besteht aus vier in der Mitte verbundenen Stelen, die sich unabhängig voneinander um die eigene Achse bewegen können. Benutzt er die beiden äußeren und die beiden inneren Stelen jeweils synchron, kann er sich gehend fortbewegen. Setzt er alle vier in freier Bewegung ein, rollt er vorwärts. Im Film tut er das in einer eindrucksvollen Szene, in der er durchs Wasser pflügt.

Echter Roboter von TARS inspiriert

Zwei Wissenschaftler hat sich nun von TARS zu einem echten Roboter inspirieren lassen. Robotik-Ingenieur Aditya Sripada und sein Mitarbeiter Abhishek Warrier haben ihre Erfindung in einem Paper bei Arxiv präsentiert.

Das Gerät trägt den Namen TARS3D, der seinem filmischen Kollegen Tribut zollt. Der Roboter kommt etwas klobiger daher als sein Vorbild. Er ist nur 25 Zentimeter hoch. Im Gegensatz zum mannsgroßen Kino-TARS sind die Füße seiner Teleskopstangen abgeflacht, um sich besser auf dem Boden abrollen können.

Die Forschenden schreiben in ihrem Paper, dass Roboter bisher vor allem von Menschen oder vierbeinigen Tieren inspiriert sind. Doch in manchen Anwendungsbereichen seien nicht-anthropomorphe Formen vorteilhafter.

Neue Bewegungsarten dank Deep Reinforcement Learning

TARS3D arbeitet mit Deep Reinforcement Learning (DRL). Dabei handelt es sich um eine Kombination aus analytischem Deep Learning und bestärkendem Lernen, das nach dem Trial-and-Error-Prinzip funktioniert.

Der Roboter kann sich Bewegungen merken, mit denen er Hindernissen ausgewichen ist. Außerdem kann er an die jeweilige Umgebung angepasste Bewegungsarten entwickeln. So soll TARS3D perspektivisch auch neue Gangarten zeigen, die über die bisherigen beiden Modi gehen und rollen hinausgehen.

In diesen Bereichen könnte TARS3D zum Einsatz kommen

Wie Aditya Sripada im Interview mit New Atlas erzählte, kann sein Roboter unter anderem in Fabriken oder Lagerräumen zum Einsatz kommen. In dieser Umgebung kann er Hindernisse wie Kabelrinnen, Gitterroste oder Treppenkanten überwinden.

Zudem könnte er Routinekontrollen im offenen Gelände durchführen können. Wegen seiner leisen Gangarte könnte er laut Sprida auch in Krankenhäusern Kontrollgänge machen.

