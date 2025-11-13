Dieser Roboter ist von Interstellar inspiriert und soll laufen und rollen können

Es gibt sicherlich sympathischere, menschenähnlichere Maschinenwesen im Kino als ihn. Trotzdem, oder gerade deswegen, ist TARS aus Interstellar einer der originellsten Roboter der Filmgeschichte. In dem jetzt auch schon elf Jahre alten Science-Fiction-Hit von Christopher Nolan ist TARS ein treuer Begleiter der Astronautencrew um Matthew McConaughey, der dank trockenem Humor zu einem Fanliebling wurde.

Anzeige Anzeige

Anders als humanoide Filmandroiden besitzt TARS keinen Kopf und keine Extremitäten im eigentlichen Sinn. Er besteht aus vier in der Mitte verbundenen Stelen, die sich unabhängig voneinander um die eigene Achse bewegen können. Benutzt er die beiden äußeren und die beiden inneren Stelen jeweils synchron, kann er sich gehend fortbewegen. Setzt er alle vier in freier Bewegung ein, rollt er vorwärts. Im Film tut er das in einer eindrucksvollen Szene, in der er durchs Wasser pflügt.

Anzeige Anzeige

Echter Roboter von TARS inspiriert

Zwei Wissenschaftler hat sich nun von TARS zu einem echten Roboter inspirieren lassen. Robotik-Ingenieur Aditya Sripada und sein Mitarbeiter Abhishek Warrier haben ihre Erfindung in einem Paper bei Arxiv präsentiert.

Das Gerät trägt den Namen TARS3D, der seinem filmischen Kollegen Tribut zollt. Der Roboter kommt etwas klobiger daher als sein Vorbild. Er ist nur 25 Zentimeter hoch. Im Gegensatz zum mannsgroßen Kino-TARS sind die Füße seiner Teleskopstangen abgeflacht, um sich besser auf dem Boden abrollen können.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Forschenden schreiben in ihrem Paper, dass Roboter bisher vor allem von Menschen oder vierbeinigen Tieren inspiriert sind. Doch in manchen Anwendungsbereichen seien nicht-anthropomorphe Formen vorteilhafter.

Anzeige Anzeige

Neue Bewegungsarten dank Deep Reinforcement Learning

TARS3D arbeitet mit Deep Reinforcement Learning (DRL). Dabei handelt es sich um eine Kombination aus analytischem Deep Learning und bestärkendem Lernen, das nach dem Trial-and-Error-Prinzip funktioniert.

Der Roboter kann sich Bewegungen merken, mit denen er Hindernissen ausgewichen ist. Außerdem kann er an die jeweilige Umgebung angepasste Bewegungsarten entwickeln. So soll TARS3D perspektivisch auch neue Gangarten zeigen, die über die bisherigen beiden Modi gehen und rollen hinausgehen.

In diesen Bereichen könnte TARS3D zum Einsatz kommen

Wie Aditya Sripada im Interview mit New Atlas erzählte, kann sein Roboter unter anderem in Fabriken oder Lagerräumen zum Einsatz kommen. In dieser Umgebung kann er Hindernisse wie Kabelrinnen, Gitterroste oder Treppenkanten überwinden.

Anzeige Anzeige

Zudem könnte er Routinekontrollen im offenen Gelände durchführen können. Wegen seiner leisen Gangarte könnte er laut Sprida auch in Krankenhäusern Kontrollgänge machen.

14 Gebäude, die direkt aus einem Sci-Fi-Film stammen könnten