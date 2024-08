Roboter lernen dazu: Wie KI endlich für den großen Technologiesprung sorgen soll

Henry und Jane Evans sind an ungeschickte Hausgäste gewöhnt. Seit mehr als einem Jahrzehnt beherbergt das in Los Altos Hills, Kalifornien, lebende Paar eine Reihe von Robotern. Denn 2002, im Alter von 40 Jahren, erlitt Henry einen schweren Schlaganfall, der zu einer Tetraplegie führte und ihm seither das Sprechen unmöglich macht. Er hat zwar gelernt, zu kommunizieren, indem er seine Augen über eine Buchstabentafel bewegt, ist aber in hohem Maße auf Pflegekräfte und seine Frau Jane angewiesen.

Anzeige Anzeige

Henry bekam einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie sein Leben aussehen könnte, als er 2010 Charlie Kemp auf CNN sah. Kemp, Robotikprofessor am Georgia Institute of Technology, stellte dort den Roboter PR2 von Willow Garage mit seinen Funktionen vor. Als er zeigte, wie PR2 dem Fernsehmoderator ein Medikament reichten könnte, „dreht sich Henry plötzlich zu mir um und sagt: ‚Kann dieser Roboter nicht eine Verlängerung meines Körpers sein?‘ Und ich antwortete: ‚Warum nicht?‘“, erinnert sich Jane.

Dieser Text ist zuerst in der Ausgabe 5/2024 von MIT Technology Review erschienen. Darin beschäftigen wir uns damit, wie KI die Robotik beflügeln kann. Hier könnt ihr die TR 5/2024 bestellen.

Allerdings waren die Möglichkeiten von Robotern in der realen, chaotischen Welt, in der wir leben, noch sehr begrenzt. Eine Umwelt mit Türen und Türschwellen, Stühlen, die dauernd ihren Platz wechseln, Kindern und Haustieren sowie Objekten in allen möglichen Formen, Farben und Größen zu bewältigen, überstieg bisher selbst die Fähigkeiten der fortschrittlichsten Roboter.

Anzeige Anzeige

Roboter erlernen neue Fähigkeiten

Jahrzehntelang haben sich Robotiker mehr oder weniger darauf konzentriert, die „Körper“ von Robotern über Software zu steuern, die speziell auf die Lösung einzelner Aufgaben zugeschnitten war. Durch Künstliche Intelligenz sollen sie nun neue Fähigkeiten erlernen und sich schneller als je zuvor an neue Umgebungen anpassen können. Unternehmen wie Tesla oder Figure AI befeuern diesen Hype: Der Optimus von Tesla faltet mühelos ein gebügeltes Hemd. Figure 01 plaudert mit seinem menschlichen Nutzer und reicht ihm auf die Frage nach „etwas zu essen“ einen auf dem Tisch liegenden Apfel. Phoenix des kanadischen Herstellers Sanctuary AI beherrscht den Tischtuchtrick. Ist das der endgültige Durchbruch der Robotik für Privatanwender?

So spektakulär solche Demonstrationen sind – Robotik hat noch einen langen Weg vor sich, wie auch Jane und Henry Evans aus ihrer langjährigen Erfahrung mit verschiedenen Prototypen nur allzu gut wissen.

Anzeige Anzeige

PR2 war ihr erster. Er hielt einen Rasierapparat, gegen den Henry sein Gesicht bewegte, sodass er sich zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wieder selbst rasieren konnte. Aber mit einem Gewicht von 200 Kilogramm war der Roboter unhandlich. „Er könnte leicht eine Wand in deinem Haus einreißen“, sagt Jane. Außerdem kostete die Maschine rund 400.000 Dollar. „Ich war kein großer Fan.“

Ein Stab mit Kamera und ein Greifer mit Saugnäpfen

Später haben die Evans Stretch getestet, den Kemp mit seinem Start-up Hello Robot entwickelt hat. Die erste Version kam während der Pandemie auf den Markt und war mit einem Preis von rund 18.000 Dollar wesentlich günstiger. Und Stretch wiegt nur gut 20 Kilogramm. An einer kleinen mobilen Basis ist ein Stab befestigt, an dem eine Kamera hängt. An einem verstellbaren Arm befindet sich ein Greifer mit Saugnäpfen. Gesteuert wird er in der Regel mit einem Konsolen-Controller. Henry verwendet jedoch seinen Laptop und ein Tool, das seine Kopfbewegungen verfolgt, um einen Cursor zu bewegen. Er kann mit Daumen und Zeigefinger gerade so mit einer Maus klicken. Letzten Sommer war Stretch mehr als einen Monat lang bei den Evans und hat Henry ein ganz neues Maß an Autonomie verliehen. „Es war praktisch, und ich könnte mir vorstellen, ihn täglich zu nutzen“, sagt er.

Anzeige Anzeige

Mithilfe seines Laptops konnte er den Roboter dazu bringen, ihm die Haare zu bürsten und ihm Obstspieße hinzuhalten. Stretch enthält nicht viel Intelligenz: Er wird mit vorinstallierter Software geliefert – der Weboberfläche, über die Henry ihn steuert, – und einer KI-gestützten Navigation. Aber Nutzer können ihn in ihre eigenen KI-Modelle einbinden. Solche Lösungen geben einen Ausblick, was für Aufgaben Heimroboter übernehmen könnten. Stretch hat auch Henrys Beziehung zu seiner Enkelin Teddie verbessert. Zuvor hatten die beiden kaum miteinander zu tun. „Sie hat ihn zum Abschied nicht einmal umarmt“, sagt Jane. Aber mit Stretch konnten „Papa Wheelie“ und Teddie gemeinsam spielen.

Dank günstiger Hardware wie Stretch, der Sammlung und Weitergabe von Daten sowie den Fortschritten in der generativen KI werden Roboter schneller als je zuvor kompetenter und hilfreicher. So sieht Ken Goldberg, Professor für Robotik an der Universität von Kalifornien in Berkeley, das Feld auch an einem Wendepunkt. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir kurz davor sind, Fähigkeiten zu erlangen, die wirklich nützlich sein werden“, sagt er.

Drei Gründe für das Moravec-Paradoxon

Unter Robotikern gibt es ein geflügeltes Wort, das sogenannte Moravec-Paradoxon: Was für Menschen schwierig ist, ist für Maschinen einfach, und was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwierig. Hans Moravec, damals Robotiker am Robotics Institute der Carnegie Mellon University, formulierte es in den 1980er-Jahren. Ein Roboter kann ohne Probleme Schach spielen oder einen Gegenstand stundenlang stillhalten. Einen Schnürsenkel zu binden, einen Ball zu fangen oder ein Gespräch zu führen, ist für ihn ungleich schwieriger – für Menschen hingegen alltägliche Praxis.

Anzeige Anzeige

Dafür gibt es drei Gründe, sagt Goldberg. Erstens fehlt es den Robotern an präziser Kontrolle und Koordination. Zweitens ist ihr Verständnis der sie umgebenden Welt begrenzt, da sie für ihre Wahrnehmung auf Kameras und Sensoren angewiesen sind. Drittens fehlt ihnen ein angeborener Sinn für praktische Physik.

Mechanisch sind Roboter schon seit Langem in der Lage, ziemlich komplexe Dinge zu tun. In einem Video aus dem Jahr 1957 zeigen sich zwei große Roboterarme geschickt genug, um einer Frau an der Schreibmaschine eine Zigarette in den Mund zu stecken und ihren Lippenstift aufzufrischen. Die Intelligenz und das räumliche Vorstellungsvermögen dieses Roboters kamen jedoch von dem Menschen, der ihn bediente.

Stationäre Roboter und hochdynamische Systeme

„Die klassischen regelungstechnischen Verfahren sind gut für stationäre Roboter, wie sie in der Automobilproduktion eingesetzt werden“, sagt Frank Kirchner, geschäftsführender Direktor des Robotic Innovation Center vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Bremen. „Aber wenn Sie hochdynamische Systeme haben, die laufen oder springen, dann brauchen Sie andere Techniken.“

Anzeige Anzeige

„Model Predictive Control“ nennen Forschende diesen Ansatz, mit dem unter anderem Boston Dynamics seinen humanoiden Roboter Atlas dazu gebracht hat, aus dem Stand einen Salto zu schlagen. Die Idee: Die Software regelt nicht nur die Bewegungen des Roboters, sondern versucht auch vorherzusagen, was passiert, wenn er sich auf eine bestimmte Weise bewegt. „Also wenn Atlas springt, dann macht er auf Basis dieses Modells eine Vorhersage, wo und in welchem Winkel und ungefähr in welcher Geschwindigkeit er aufkommt“, sagt Kirchner.

Das Verfahren ist sehr leistungsfähig, hat aber zwei Nachteile: Erstens muss man, um den Roboter so zu steuern, der Maschine ein wenig Freiraum geben. „Das hätte man früher in der Regelungstechnik so nicht gemacht“, sagt Kirchner. „Da hieß Kontrolle immer 100-prozentige Kontrolle.“

Zweitens, und das ist noch gravierender, skaliert dieser Ansatz nicht – damit kann man dem Roboter nur beibringen, in einer bestimmten Umgebung eine bestimmte Abfolge von Tätigkeiten auszuführen. Wenn Atlas also wieselflink über eine Hindernisbahn turnt, heißt das nicht, dass er eine veränderte Bahn mit anderen Hindernissen genauso gut bewältigen könnte.

Anzeige Anzeige

Roboter treffen KI

Lange Zeit bewegte sich die Robotikforschung vergleichsweise langsam. Am Robotics Institute der Carnegie Mellon University sagte man früher: „Wenn du einen Roboter anfasst, verlängerst du die Zeit bis zu deinem Doktortitel um ein Jahr.“ Jetzt, sagt Deepak Pathak, Juniorprofessor an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, kämen die Studierenden mit vielen verschiedenen Robotern in Berührung und sähen innerhalb weniger Wochen Ergebnisse. Durch Deep Learning und neuronale Netze entstehen Systeme, die von ihrer Umgebung lernen und ihr Verhalten an neue, veränderte Bedingungen anpassen. Gleichzeitig wird die Technik durch neue, billigere Hardware, wie handelsübliche Komponenten und Roboter wie Stretch, leichter zugänglich.

Pathak und sein Team nutzen Verstärkungslernen, sogenanntes Reinforcement Learning: Die Systeme verbessern sich durch Versuch und Irrtum, um Roboter dazu zu bringen, ihre Bewegungen in neuen Umgebungen anzupassen. 2022 nutzten sie diese Methode, um eine Steuerung für vierbeinige Roboterhunde des chinesischen Herstellers Unitree zu entwickeln. Sie klettern Treppen hinauf und finden sich in schwierigem Gelände zurecht.

Erst der Simulator, dann die reale Welt

Das lernten die Roboter zunächst in einem Simulator. Dann wurden sie in die reale Welt entlassen, geführt von einer einzigen eingebauten Kamera und einer Computer-Vision-Software. Pathaks Ansatz ist von der menschlichen Navigation inspiriert: Menschen erhielten Informationen über ihre Umgebung über ihre Augen, und dies helfe ihnen, instinktiv einen Fuß vor den anderen zu setzen, um sich auf angemessene Weise fortzubewegen. Normalerweise schaue der Mensch beim Gehen nicht auf den Boden unter seinen Füßen, sondern ein paar Schritte voraus auf die Stelle, zu der er gehen wolle. Also trainierte sein Team die Roboter genau so: Sie benutzen die Kamera, um nach vorne zu schauen, und merken sich, was vor ihnen liegt – und zwar lange genug, um ihre Beinstellung zu steuern. Die Roboter lernen die Welt in Echtzeit kennen, ohne interne Karten, und passen ihr Verhalten entsprechend an.

Anzeige Anzeige

Der neueste Algorithmus des Teams ermöglicht es den vierbeinigen Robotern, extreme Hindernis-Parkours zu überwinden. Über Verstärkungslernen brachte er sich selbst neue Fähigkeiten bei, wie über weite Strecken zu springen, auf den Vorderbeinen zu laufen und auf Kisten zu klettern, die doppelt so hoch waren wie er selbst.

„Vor drei Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass das möglich ist“, sagt Pathak. Die Fähigkeiten der so gesteuerten Roboter sind beeindruckend, allerdings können auch sie höchstwahrscheinlich keine Hindernisbahnen überwinden, die zu stark von ihren Trainingsbeispielen abweicht.

Lernen durch Nachmachen

Bei einer anderen unter Robotikern beliebten Technik, dem sogenannten Imitationslernen, lernt die Kontrollsoftware des Roboters, indem sie beispielsweise die Handlungen eines Menschen nachahmt, der einen Roboter fernsteuert, etwa über ein VR-Headset. Diese Technik habe in letzter Zeit an Popularität gewonnen, sagt Russ Tedrake, Vizepräsident für Robotikforschung am Toyota Research Institute und MIT-Professor.

Anzeige Anzeige

Die Idee klingt zunächst bestechend einfach: Der Roboter soll einfach das nachmachen, was ihm vorgemacht wird. Allerdings weiß die Software nicht genau, was in dem Trainingsbeispiel wichtig ist und was nicht. War das kleine Wackeln an der Stelle wichtig? Muss der Winkel hier 30 Grad betragen oder 31,37? Es gibt zwar verschiedenste Ansätze, um dieses Problem zu lösen, aber in der Regel ist es viel mühsamer als zunächst gedacht, Robotern so neue Fähigkeiten beizubringen.

Forschende des Toyota Research Institute, der Columbia University und des MIT halten den Einsatz generativer KI für vielversprechend, um Robotern schnell viele neue Fähigkeiten beizubringen. Ihre Idee ist, mit einem Menschen zu beginnen, der den Roboter manuell steuert, um Verhaltensweisen wie das Schlagen von Eiern oder das Aufheben von Tellern zu demonstrieren. Mithilfe einer Technik, die Diffusion Policy genannt wird, ist der Roboter dann in der Lage, die ihm zugeführten Daten zu nutzen, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Die Forschenden haben den Robotern mehr als 200 Fähigkeiten beigebracht, wie das Schälen von Gemüse und das Ausgießen von Flüssigkeiten. Bis zum Ende des Jahres sollen es 1000 Fertigkeiten sein.

„Boom bei der Verarbeitung natürlicher Sprache“

Chelsea Finn, Assistenzprofessorin für Informatik und Elektrotechnik an der Stanford University und Beraterin des Projekts Mobile ALOHA, sagt, dass noch vor zehn Jahren lernbasierte Ansätze auf Robotik-Konferenzen selten waren und in der Robotik-Gemeinschaft vernachlässigt wurden. „Der aktuelle Boom bei der Verarbeitung natürlicher Sprache hat einen größeren Teil der Gemeinschaft davon überzeugt, dass dieser Ansatz sehr, sehr leistungsfähig ist“, sagt sie.

Allerdings gebe es einen Haken. Um neue Verhaltensweisen zu imitieren, bräuchten die KI-Modelle eine Menge Daten. Im Gegensatz zu Chatbots, die anhand von Milliarden von Datenpunkten aus dem Internet trainiert werden können, müssen die Daten für Roboter speziell für diese erstellt werden. Roboter bräuchten physische Demonstrationen, wie Waschmaschinen und Kühlschränke geöffnet, Geschirr aufgenommen oder Wäsche gefaltet werden, sagt Lerrel Pinto, Assistenzprofessor für Informatik an der New York University. Derzeit seien diese Daten sehr rar, und es dauere lange, bis sie von Menschen gesammelt werden.

Deshalb versuchen einige Forschende, für das Training vorhandene Videos von menschlichen Handlungen zu verwenden – darauf hoffend, dass die Maschinen die Handlungen kopieren, ohne dass diese ihnen physisch vorgeführt werden müssen.

Lernen durch iPhone-Aufnahmen

Pintos Labor verfolgt eine andere Idee: Die Forscher statten Freiwillige mit einem Greifarm aus, an dem ein iPhone befestigt ist. Die Probanden filmen sich mit diesem System bei der Hausarbeit, sodass das Telefon die Perspektive des Roboters einnimmt. Damit und mit dem Open-Source-System DOBB-E brachte Pintos Team einen Stretch-Roboter dazu, das Ausgießen aus einer Tasse und das Öffnen von Duschvorhängen zu lernen – mit nur 20 Minuten iPhone-Daten.

Für komplexere Aufgaben bräuchten die Roboter jedoch mehr Daten und mehr Demonstrationen. „Die erforderliche Größenordnung wäre mit DOBB-E nur schwer zu erreichen“, sagt Pinto. Im Grunde müsse man dafür jeden Menschen auf der Erde davon überzeugen, das Greifsystem zu kaufen, Daten zu sammeln und sie ins Internet hochzuladen.

Eine neue von Google DeepMind ins Leben gerufene Initiative namens Open X-Embodiment Collaboration soll dieses Datenproblem nun lösen: Letztes Jahr arbeitete das Unternehmen mit 34 Forschungslabors und etwa 150 Forschern zusammen, um Daten von 22 verschiedenen Robotern zu sammeln – darunter auch Stretch. Den daraus resultierenden Datensatz veröffentlichten sie im Oktober 2023. Er beinhaltet 527 Fähigkeiten von Robotern, wie Greifen, Schieben und Bewegen.

Sergey Levine, Informatiker an der UC Berkeley, der an dem Projekt beteiligt war, erklärt, das Ziel hätte darin bestanden, ein „Roboter-Internet“ zu schaffen, in dem Daten aus Labors auf der ganzen Welt gesammelt werden. Dies würde den Forschenden größere, besser skalierbare und vielfältigere Datensätzen bereitstellen. Die Deep-Learning-Revolution, die zur heutigen generativen KI führte, begann 2012 mit dem Aufkommen von ImageNet, einem riesigen Online-Datensatz von Bildern. Die Open X-Embodiment Collaboration ist ein Versuch der Robotik-Community, etwas Ähnliches für Roboterdaten zu schaffen.

Die erforderlichen Daten von Menschen erzeugen zu lassen, werde aber wahrscheinlich trotzdem viel zu teuer, kritisiert Agraval: „Nach einigen Schätzungen wurde GPT-4 auf 10 Billionen Wörter trainiert. Wenn eine Aufgabe für einen Roboter – zum Beispiel einen Gegenstand aufzuheben – mit zehn Wörtern, oder präziser mit zehn Token, beschrieben werden kann, brauchen wir eine Billion Bewegungen, um genügend Token zu bekommen. Wenn Sie nun jemandem 0,01 bis 0,10 Dollar pro aufgezeichneter Bewegung zahlen würden, kämen wir auf eine Investition von 10 bis 100 Milliarden Dollar. Das ist eine gewaltige Summe.“

Lernen in der Simulation

Zum Glück für die Robotiker gibt es aber einen großen Unterschied zwischen den Texten für das Training großer Sprachmodelle und den Bewegungsdaten für das Training von Robotern: Die Bewegungen von Robotern unterliegen den Gesetzen der Physik. Sie lassen sich also in physikalisch korrekten Simulationen erzeugen. So wurden auch Agravals Vierbeiner zunächst in Simulationen trainiert.

Traditionell gibt es in der Robotik allerdings ein gewisses Misstrauen gegenüber Simulationen, denn kleine Ungenauigkeiten werden in ihnen oft nicht abgebildet – können sich aber in der Steuerung als entscheidend erweisen. Zudem sind Simulationen für bestimmte Robotertypen oft sehr spezifisch. Der KI- und Grafik-Spezialist Nvidia geht das Problem jetzt mit einem auf der hauseigenen Entwicklermesse GTC angekündigten Projekt namens Groot an.

„In den letzten zehn Jahren haben wir an der Idee der digitalen Zwillinge gearbeitet und daran, wie man Dinge simulieren kann“, sagt Deepu Talla von Nvidia. „Und wir haben einen Wendepunkt erreicht.“

Groot ist ein kompletter Werkzeugkasten, der unter anderem die Simulations-Plattform, Routinen für das Verstärkungslernen und natürlich einen neuen leistungsstarken KI-Beschleunigerchip für Roboter enthält. Nvidia entwickelt Groot gemeinsam mit Apptronik, Boston Dynamics, Figure AI, Fourier Intelligence, Sanctuary AI oder auch Unitree Robotics. „Das Tolle an der generativen KI und der Grund, warum sie eine so revolutionäre Technologie ist, liegt darin, dass die Modelle universell einsetzbar sind“, sagt Talla. Noch steht das Projekt allerdings ganz am Anfang.

Das Fernziel sind multimodale Transformer-Modelle. Sie sollen später ähnlich wie Sprachmodelle arbeiten: Sie erkennen aus dem Kontext bisheriger Aktionen und auch menschlicher Kommandos mögliche Folgeaktionen, die häufig in den gezeigten Trainingsbeispielen vorkommen, sogenannte „Next Action Tokens“. Die werden dann ausgeführt.

„Figure One, was siehst du vor dir auf dem Tisch?“

Figure 01 demonstriert, wie das gehen könnte und wo die Schwierigkeiten liegen: „Wenn der Mensch sagt: ‚Figure One, was siehst du vor dir auf dem Tisch?‘, dann zerlegt das KI-Modell des Roboters diesen Satz und sagt: ‚Aha, ich muss also die Objekte auf dem Tisch identifizieren‘“, sagt Frank Kirchner. „Dann startet es das Vision-Modul und sagt ihm, es soll die Objekte auf dem Tisch klassifizieren.“ Die Anweisung „Gib mir den Apfel“ setzt eine ähnliche Kette in Gang: Die Kamera lokalisiert den Apfel, dann setzt ein Bewegungsmodul den Arm in Gang, der den Apfel greift und dem Menschen reicht.

„Die einzelnen Module müssen aber vorher schon vorhanden sein“, sagt Kirchner. Es sei denn, das Transformer-Modell hätte auch die direkte Steuerung des Roboters aus den Trainingsdaten gelernt und müsste nicht auf vorgefertigte Aktions-Routinen zurückgreifen. Dann wäre der Roboter sogar handlungsfähig, wenn er auf eine völlig neue, unvorhergesehene Aktion trifft.

Dass so etwas prinzipiell geht, zeigt der Roboter Digit, den Forschende der University of California in Berkeley durch San Francisco laufen ließen. Sie trainierten ihren Roboter, weil es „zu wenig Trainingsdaten gab“ zuächst mit Verstärkungslernen in einer Simulation statt in der realen Welt. Dann erzeugten sie mit der so trainierten Steuerung in der Simulation sehr viele Bewegungsabläufe simulierter Roboter, die sie mit Sensordaten und Videos von laufenden Menschen ergänzten. Mit diesen Daten trainierten sie dann von Grund auf ein großes Transformer-Modell. Das erwies sich in realen Experimenten als verblüffend flexibel – so konnte der Roboter sogar rückwärtslaufen, obwohl er nicht explizit darauf trainiert worden war.

„Wir werden einen universellen Haushaltsroboter sehen“

Die vielen Fortschritte stimmen Lerrel Pinto zuversichtlich. „Ich bin ziemlich sicher, dass wir einen universell einsetzbaren Haushaltsroboter sehen werden. Wird er für die breite Öffentlichkeit zugänglich sein? Das glaube ich nicht“, sagt er. Aber das Interesse des Informatikers gilt dabei eigentlich gar nicht den Haushaltshelfern, er blickt einen großen Schritt weiter: Die Heimrobotertechnik biete einen der besten Anhaltspunkte für maschinelle Intelligenz auf menschlichem Niveau, sagt er.

Für Henry und Jane Evans wäre es allerdings schon ein großer Gewinn, wenn sie einen Roboter bekämen, der einfach zuverlässig funktioniert. Stretch, mit dem die Evans experimentiert haben, sei noch zu fehleranfällig. Einer der größten Vorteile seines Experiments mit Robotern sei jedoch die Unabhängigkeit, sagt Henry: „Alles, was ich tue, ist, im Bett zu liegen, und jetzt kann ich Dinge für mich selbst tun, bei denen ich meine physische Umgebung manipuliere.“ Dank Stretch war Henry zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten in der Lage, seine eigenen Karten während eines Kartenspiels zu halten. „Ich habe die anderen mehrmals in den Hintern getreten“, erzählt er. „Okay, wir wollen hier nicht zu viel verraten“, sagt Jane und lacht.

Der Text entstand aus einer Zusammenarbeit der Redakteurin Melissa Heikkilä von der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und Wolfgang Stieler, Redakteur bei der deutschen Ausgabe von MIT Technology Review.

Die sind schon fertig: Roboter im Einsatz

8 Bilder ansehen Roboter in Action: Acht spannende Tech-Helfer im Einsatz Quelle: Diligent Robotics