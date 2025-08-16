Anzeige
Roboter-Olympiade in China: Zwischen Toren, Triumphen und totalen Pannen

Wir schauen in ein Stadion, in dem Roboter Fußball spielen und um die Wette rennen. Die meisten Bilder davon sind komisch. Die wahren Ziele dieser Veranstaltung sind es aber nicht.

Von Dieter Petereit
Roboter-Olympiade in China: Zwischen Toren, Triumphen und totalen Pannen
In Peking treten bis Sonntag Roboter gegeneinander an. (Bild: Midjourney/t3n)

Was auf den ersten Blick wie eine etwas unbeholfene Leistungsschau wirkt, sind die ersten „World Humanoid Robot Games“ in Chinas Hauptstadt Peking. Vom 15. bis 17. August treten dort 280 Teams aus 16 Nationen an, um ihre Maschinen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten zu lassen.

Die Wettbewerbe reichen von Leichtathletik und Fußball bis zu anwendungsorientierten Aufgaben wie dem Sortieren von Medikamenten. Dabei bietet sich den Zuschauer:innen ein ambivalentes Bild, das den aktuellen Stand der humanoiden Robotik präzise abbildet: Momente beeindruckender autonomer Fähigkeiten wechseln sich mit Szenen unfreiwilliger Komik ab.

Ein Stresstest mit Unterhaltungswert

So stürzten während der Fußballspiele immer wieder mehrere Roboter ineinander und bildeten einen Haufen aus Metall und Kabeln. Beim 1500-Meter-Lauf brach ein „Athlet“ mitten im Sprint zusammen, ein anderer verlor, wie Associated Press berichtete, sogar seinen Kopf und musste das Rennen aufgeben. Dennoch schafften es viele der gestrauchelten Maschinen, sich ohne menschliches Eingreifen wieder aufzurichten, was die Fortschritte in der Gleichgewichts- und Sensortechnik unterstreicht.

Unter den Teilnehmer:innen befinden sich Teams von Universitäten und von Unternehmen wie Unitree Robotics aus Hangzhou in China. Auch eine deutsche Mannschaft ist vertreten: Das Team HTWK Robots der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) aus Leipzig in Sachsen. Max Polter, ein Mitglied des Teams, brachte den wissenschaftlichen Wert der Veranstaltung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters auf den Punkt: „Man kann in diesem Wettbewerb viele interessante neue und aufregende Ansätze testen. Wenn wir etwas ausprobieren und es nicht funktioniert, verlieren wir das Spiel. Das ist traurig, aber es ist besser, als viel Geld in ein Produkt zu investieren, das gescheitert ist.“

Mehr als nur Spielerei: Die strategische Dimension

Hinter den Spielen steckt eine klare Strategie. Laut den Organisator:innen dient das Spektakel vor allem der Sammlung wertvoller Daten für reale Anwendungen. Ein Fußballspiel trainiert beispielsweise die Koordination und das Zusammenspiel mehrerer Roboter – eine Fähigkeit, die für den Einsatz an Montagelinien in der Industrie entscheidend ist. Die Veranstaltung ist damit ein weiterer Baustein in Chinas milliardenschwerer Initiative, die eigene Robotik- und KI-Forschung massiv voranzutreiben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Diese Investitionen sind auch eine Reaktion auf innenpolitische Herausforderungen wie die alternde Bevölkerung und den daraus resultierenden Mangel an Arbeitskräften. Gleichzeitig positioniert sich China damit im globalen Technologie-Wettbewerb, allen voran mit den USA. Dass die Bemühungen auf fruchtbaren Boden fallen, zeigte sich zuletzt auch am gestiegenen Interesse der chinesischen Öffentlichkeit, wie Analyst:innen von Morgan Stanley feststellten. Das Konzept der „Embodied Intelligence“, also der verkörperten künstlichen Intelligenz, scheint in der Gesellschaft angekommen zu sein.

Der Ansatz, Robotern komplexe Aufgaben spielerisch beizubringen, ist dabei nicht neu. Auch Forschungsabteilungen westlicher Konzerne arbeiten an ähnlichen Projekten, wie t3n bereits über fussballspielende Roboter berichtet hat. Die Veranstaltung in Peking hebt dieses Konzept aber auf eine neue, öffentliche und international kompetitive Ebene.

So unterhaltsam die Pannen auch waren, sie zeigen ungeschönt, wie weit der Weg zu wirklich autonomen und robusten humanoiden Robotern noch ist. Die Lücke zu menschlichen motorischen Fähigkeiten bleibt enorm. Die Spiele in Peking sind daher weniger eine Olympiade der perfekten Athlet:innen als vielmehr ein ehrliches und zugleich vielversprechendes Protokoll des aktuellen Entwicklungsstands.

