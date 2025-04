Dieser Roboter könnte bald wie eine Pille geschluckt werden

Ein internationales Team unter der Leitung der Penn State University aus University Park im US-Bundesstaat Pennsylvania hat einen flexiblen Roboter entwickelt, der sich durch enge Räume wie Trümmer bewegen kann. Dieser Roboter nutzt Magnetismus zur Steuerung und kann so Hindernisse überwinden, ohne eigene Energiequellen oder Verbindungen wie Drähte zu benötigen. Was wie Science-Fiction klingt, ist bereits Realität und könnte in Zukunft bei Rettungseinsätzen eine entscheidende Rolle spielen.

Zukunftsvision: Roboter als Pille oder als Injektion

Für die Zukunft haben die Forscher:innen jedoch noch größere Visionen. Ein „Pillenroboter“, der durch den menschlichen Körper navigiert, könnte eines Tages Medikamente abgeben oder Krankheiten präzise erkennen. Diese Technologie könnte invasive Verfahren wie Biopsien ersetzen und die Behandlung deutlich vereinfachen.

Was noch beeindruckender ist: Cheng und sein Team denken weiter. Sollte es gelingen, den Roboter noch kleiner zu machen, könnte dieser in Blutgefäße injiziert werden, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu behandeln oder Medikamente direkt an betroffene Stellen abzugeben. Damit eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für nicht invasive, präzise medizinische Behandlungen.

Roboter im Körperinneren kann gezielt therapieren

Die Technologie basiert auf flexibler Elektronik, die in den Roboter integriert wird, um seine Bewegungen zu steuern. Ein Magnetfeld ermöglicht die präzise Navigation durch den Körper oder Trümmer. In der Zukunft könnte dieser Roboter nicht nur als „Pille“ durch den Körper reisen, sondern auch als gezielte Therapieoption dienen.

Das Team um Huanyu „Larry“ Cheng, Professor an der Penn State University, arbeitet daran, diese Technologie weiter zu verfeinern, um sie für den praktischen Einsatz in Katastrophenfällen und später auch in der medizinischen Diagnostik zu optimieren.

Ihre bisherigen Studienergebnisse haben die Forscher:innen in den Nano-Micro Letters veröffentlicht.

