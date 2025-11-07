Rog Xbox Ally X: Was Nintendo und Steam immer noch besser machen

Sicherlich, an Nintendo reicht niemand ran, wenn es um Handhelds für den Massenmarkt geht. Aber auch das Steam Deck hat sich inzwischen in beachtlicher Stückzahl verkauft. Und immer mehr andere Hersteller ziehen nach. Kürzlich ist der Rog Xbox Ally X von Asus auf den Markt gekommen – und stellt in Sachen Hardware-Power die anderen Handhelds ziemlich in den Schatten.

Nur haben Nintendo und Valve, der Hersteller des Steam Deck, in einem Punkt immer noch einen gigantischen Vorsprung. Die Unternehmen haben ein Betriebssystem entwickelt, das spezifisch an die Bedürfnisse von Gamern angepasst ist, die unterwegs zocken wollen. Der Rog Xbox Ally X nutzt Windows 11. Und das ist ein Problem.

Wer kam auf diese Idee?

Als ich also kürzlich zum ersten Mal den Rog Xbox Ally X angestellt habe, überraschte mich ein gut bekannter Anmeldebildschirm. “Komisch, sieht ja genauso aus wie auf einem Windows-Rechner”, dachte ich in meiner Naivität. Denn nachdem ich den Handheld eingerichtet hatte, landete ich tatsächlich auf einem klassischen Windows-Desktop. Nur halt viel kleiner.

Es ist also wirklich so: Auf den PC-Handhelds vieler großer Hersteller läuft eine kein Stück aufs Handheld-Gaming optimierte Version von Windows 11 – und damit auch nicht optimiert für die Displays, die nochmal deutlich kleiner sind als Tablets.

Ich lade also Steam runter, entpacke die Datei, mache eine Verknüpfung auf dem Desktop. Lade mir die ersten Spiele runter, die auch je eine Verknüpfung auf dem Desktop bekommen. Und dabei frage ich mich immer wieder: Wessen Idee war es nur, dieses Betriebssystem ohne drastische Veränderungen auf einem PC-Handheld zu implementieren?

Ein eigentlich echt guter Handheld

Der Rog Xbox Ally X übertrumpft derzeit alle anderen Handhelds in puncto Leistung. Besonders durch den „AMD Ryzen AI Z1 Extreme“-Chip, gepaart mit einem auf 24 Gigabyte erhöhten und schnelleren Arbeitsspeicher. Gerade in den hohen grafischen Einstellungen geht etwa Steam Deck vergleichsweise schnell in die Knie.

Das 120-Hz-IPS-Display mit VRR (Variable Refresh Rate) sorgt für ein flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis. Und auch der 80-Wh-Akku ist im Vergleich zum Vorgänger nochmal leistungsstärker geworden.

Der Handheld richtet sich in erster Linie an Gamer, die den Xbox Game Pass nutzen. Eine neue Taste führt direkt in eine Full-Screen-Version des Stores und Buttons, Schulter-Trigger und Knöpfe auf der Rückseite sind ganz dem aktuellen Xbox-Controller nachempfunden.

In diesem Modus ist der Handheld auch wirklich das: ein Gerät fürs Unterwegs-Spielen. Doch wer Steam, GOG oder den Epic Games Store nutzen will, muss eben auf die Oberfläche von Windows 11 zurückkehren.

Usability aus der Hölle

Wer unterwegs ist, der möchte sich aber nicht durch diverse Menüs mit winziger Schrift klicken. Der möchte auch nicht mit den üblichen Windows-Problemen zu kämpfen haben, von Fehlermeldungen über Abstürze bis zu undurchsichtigen Umwegen, um die einfachsten Einstellungen zu ändern. Und dabei Programme nutzen, die “denken”, dass sie auf einem Laptop oder Desktop-PC laufen.

Usability auf einem Handheld sollte bedeuten: große, eindeutige Icons, die einfach anzuklicken sind und sich direkt öffnen. Und zwar mit den Games im Mittelpunkt. Sicherlich, ein vollwertiges Betriebssystem bietet theoretisch die Möglichkeit, etliche Programme zum Laufen zu bringen, die mit einer abgespeckten Mobile-Variante nicht funktionieren würden.

Aber kauft wirklich jemand für 900 Euro einen Rog Xbox Ally X, um dann darauf Word zu benutzen? Damit Gaming-Handhelds, und im Speziellen PC-Handhelds, weiter in den Mainstream vordringen können, braucht es Betriebssysteme, die speziell auf diesen Anwendungsfall ausgerichtet sind. Die Veröffentlichung des neuen Asus-Handhelds mit Xbox-Branding hätte genau so ein Moment sein können.

So macht ihr Windows 11 ein wenig besser

Mit ein paar Einstellungen und Verhaltensweisen kann die Usability von Windows 11 auf einem PC-Handheld zumindest ein wenig besser machen. Ich würde etwa dazu raten, die Sticks zu nutzen, um euch durch das OS zu bewegen – nicht den Touchscreen. Da die Bedienelemente so winzig sind, tippt man sonst schnell mal daneben. Mit einem Druck auf den Joystick aktiviert ihr dann das Programm. Der rechte Trigger dient als Rechtsklick.

Überhaupt ist es eine gute Idee, unter System -> Bildschirm die Skalierung zu erhöhen. Zusätzlich könnt ihr unter Barrierefreiheit die Schriftgröße noch weiter erhöhen. Zudem bieten die meisten Hersteller programmierbare Buttons an ihren Handhelds, auf die ihr nützliche Shortcuts legen könnt.

So richtig bequem funktioniert die Bedienung dann doch nur im Handheld-Modus der Xbox-App, mit dem es deutlich einfacher ist, sich durch verschiedene Einstellungen und Spiele zu navigieren. Dass Gamern diese App deutlich besser gefallen dürfte, als die Steam-App unter Windows 11, dürfte dabei sicherlich ein für Microsoft netter Nebeneffekt sein.

