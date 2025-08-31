Rot für Verlust, Blau für Wachstum: Wie Lidar-Sensoren die wahren Kosten von Naturkatastrophen sichtbar machen

Daten nach dem Eaton-Feuer in Los Angeles: Rot zeigt den Höhenverlust (zum Beispiel durch Brände) zwischen 2016 und 2025, während Blau den Höhengewinn (z. B. durch Baumwachstum oder Neubauten) darstellt. (Bild: Falko Kuester und Kolleg:innen)

Die Waldbrände, die im vergangenen Januar das Los Angeles County heimgesucht haben, veränderten die Landschaft Südkaliforniens nachhaltig. Die Brände in Altadena, Pacific Palisades und weiteren Regionen der Millionenmetropole wüteten 24 Tage lang, forderten 29 Menschenleben und zerstörten 16.000 Gebäude. Der entstandene Schaden wird auf 60 Milliarden US-Dollar geschätzt. Mehr als 220 Quadratkilometer an Flächen verbrannten, die Landschaft selbst hat sich physisch verändert. Forscher:innen setzen jetzt erstmals Lidar-Verfahrenein, um diese Veränderungen der landschaftlichen Geometrie präzise zu messen und so die Auswirkungen solcher Katastrophen besser zu verstehen.

Die Abkürzung Lidar steht für „Light Detection and Ranging“ und misst, wie lange es dauert, bis Laserlichtimpulse von einer Oberfläche zurückgeworfen werden. Die Technik wird seit Jahrzehnten in der topografischen Kartierung eingesetzt, aber auch beim autonomen Fahren. Heute kartieren Lidar-Systeme aus Flugzeugen und Drohnen die Erdoberfläche mit hoher Detailgenauigkeit. Wissenschaftler:innen können dann die Daten vergleichen – also Vorher-Nachher-Aufnahmen anlegen und alle Veränderungen hervorheben lassen. So lassen sich auch subtilere Folgen etwa von Feuer- und Flutkatastrophen detektieren, die vorher fast unsichtbar waren. Auch die Auswirkungen von Vulkanausbrüchen, Erdbeben und Schlammlawinen sind genau kartierbar.

Wie Lidar bei Katastrophen helfen kann

Falko Kuester, Professor für Ingenieurwesen an der University of California in San Diego, ist einer der Leiter von Alertcalifornia, einem Programm für öffentliche Sicherheit, das mithilfe von Echtzeit-Fernerkundung zur Früherkennung von Waldbränden beiträgt. Kuester sagt, dass Lidar-Aufnahmen eine Geschichte der Landschaft im Zeitverlauf erzählen können. „Sie geben uns einen Überblick über die Lage“, sagt er. „So sah eine bestimmte Region zu diesem Zeitpunkt aus.“ Wenn man nun zu einem späteren Zeitpunkt aufeinanderfolgende Flüge durchführt, könne man den Unterschied genau erkennen.

„Zeige mir, wie es jetzt aussieht und teile mir mit, was sich verändert hat. Wurde etwas neu hinzugebaut? Ist etwas abgebrannt? Ist etwas eingestürzt? Ist Vegetation gewachsen?“, solche Fragen lassen sich laut Kuester beantworten. Kurz nachdem die L.A.-Brände Ende Januar 2025 unter Kontrolle gebracht worden waren, finanzierte Alertcalifornia neue Lidar-Flüge über den Brandgebieten. NV5, ein Inspektions- und Ingenieurbüro, führte die Scans durch, und die amerikanische Geologiebehörde US Geological Survey wertete aus und stellte sie öffentlich bereit.

Durch den Vergleich einer vorhandenen Lidar-Aufnahme aus dem Jahr 2016 mit einer Aufnahme aus dem Januar 2025 visualisierten Cassandra Brigham und ihr Team an der Arizona State University die Höhenveränderungen und machten so die verschwundenen Gebäude, Bäume und Strukturen sichtbar. „Wir haben uns gefragt, was für die Menschen so schnell wie möglich nützlich sein könnte, da wir ein paar Wochen nach dem Ende der Brände damit begonnen haben“, sagt Brigham. Ihr Team bereinigte die älteren Daten mit niedrigerer Auflösung und formatierte sie neu, bevor es die neueren Daten davon abzog. Die daraus resultierenden Visualisierungen zeigen das Ausmaß der Zerstörung in einer Weise, die mit Satellitenbildern nicht zu erreichen ist. Rot zeigt den Höhenverlust (zum Beispiel durch das Abbrennen von Gebäuden) und Blau den Höhengewinn (zum Beispiel durch Baumwachstum oder Neubauten).

Wie sieht es mit der künftigen Lidar-Finanzierung aus?

Lidar hilft Forscher:innen dabei, die Kettenreaktion, die Katastrophen darstellen, nachzuverfolgen – von den Schäden an Gebäuden und Vegetation durch Waldbrände bis hin zu Erdrutschen und Schlammströmen, die oft in deren Folge auftreten. So sollen auch Auswirkungen der Klimaerwärmung erfasst werden. „Bei den Bränden in Los Angeles brannten ganze Hänge nieder. Die gesamte Vegetation ist also verschwunden“, sagt Kuester. „Jetzt kommt eine atmosphärische Regenfront und schüttet Wasser herunter. Was passiert als Nächstes? Es kommt zu Strömen von Schutt, Schlammlavinen und Erdrutschen.“ Hinzu kommt: Die Nützlichkeit von Lidar für die Quantifizierung der Kosten von Katastrophen hilft dabei, sich besser auf zukünftige Ereignisse vorzubereiten. Da die aktuelle Regierung in Washington jedoch drastische Kürzungen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung in Betracht zieht, ist die Zukunft dieser wichtigen Lidar-Datenerfassungsprojekte derzeit ungewiss.

Dieser Artikel stammt von Jon Keegan. Er ist Autor bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und schreibt über Technologie und KI.

