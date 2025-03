Rückkehr der gestrandeten Nasa-Astronauten – so kannst du live dabei sein

Eigentlich sollten die Astronaut:innen Suni Williams und Butch Wilmore nur etwa eine Woche auf der Internationalen Raumstation ISS verbringen – am Ende wurden daraus mehr als neun Monate. Grund dafür waren technische Probleme an der Starliner-Maschine von Boeing, die die beiden ursprünglich zurück zur Erde bringen sollte.

Jetzt können Williams und Wilmore laut der Nasa endlich ihre Heimreise an Bord einer SpaceX Crew Dragon-Kapsel antreten, die am Samstagmorgen um 0:03 Uhr deutscher Zeit erfolgreich an der ISS andockte. Das mediale Interesse an der Rückkehr der beiden Astronaut:innen ist groß. Wer will, kann den Flug des SpaceX-Raumschiffs sogar live auf der Streaming-Plattform Nasa Plus verfolgen.

Die Wetterlage wird für den Rückflug streng überwacht

Die Rückkehr des Raumschiffs hängt von vielen Faktoren ab. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bewerteten Nasa und SpaceX am Sonntag die Wetter- und Wasserbedingungen vor der Küste Floridas. Für Dienstagabend sind günstige Bedingungen vorausgesagt, deshalb entschieden sich die Verantwortlichen der Mission, die Rückkehr des Raumschiffs etwas vorzuziehen. Der Splashdown, also der Moment, in dem die SpaceX-Maschine bei der Landung auf den Ozean trifft, ist für etwa 22:57 Uhr deutscher Zeit geplant.

Trotz der aktuellen Planung können die tatsächlichen Uhrzeiten noch einmal angepasst werden. Das Team von Nasa und SpaceX beobachtet weiterhin die Wetterlage. Sollte sich an den Bedingungen in der Zwischenzeit etwas ändern, können sie flexibel reagieren und die Zeiten anpassen. Auch die genaue Landestelle im Wasser wird erst kurz vor der Rückkehr endgültig festgelegt. Die Gesamtdauer des Fluges von der ISS zur Erde beträgt etwa 17 Stunden.

ISS-Rückkehr: Alle wichtigen Zeiten im Überblick

Nach der unerwartet langen Mission ist das Interesse an der Rückkehr der beiden Astronaut:innen riesig. Seit gestern überträgt die Nasa den Flug der SpaceX Crew Dragon-Kapsel von der ISS zur Erde live. Falls auch du das Ereignis selbst auf Nasa Plus mitverfolgen möchtest, findest du hier die wichtigsten Termine in deutscher Zeit:

17:45 Uhr: Die Nasa beginnt mit der Live-Berichterstattung über das geplante Abdocken der SpaceX-Crew-Dragon-Kapsel. Das eigentliche Abdockmanöver ist derzeit für 18:05 Uhr vorgesehen. Nach Abschluss der Berichterstattung stellt die Nasa die Videoübertragung ein und wechselt auf eine reine Audioübertragung.

21:45 Uhr: Beginn der Live-Berichterstattung über die Rückkehr zur Erde. Das Deorbit-Brennen, bei dem die Kapsel in die Erdatmosphäre eintritt, ist für 22:11 Uhr angesetzt. Die Wasserung soll laut aktuellem Plan um 22:57 Uhr erfolgen.

00:30 Uhr: Nach der erfolgreichen Landung findet eine Pressekonferenz zur Rückkehr statt. Unter den Teilnehmenden ist unter anderem Joel Montalbano, stellvertretender Leiter des Space Operations Mission Directorate der Nasa.

Ob die bisherige Planung eingehalten werden kann, wird sich im Laufe des Tages zeigen. Den kompletten Livestream der Rückkehr aus dem Weltraum sowie Informationen über mögliche Änderungen findest du auf Nasa Plus.