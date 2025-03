Rückkehr der Smartphone-Buttons: Warum Hersteller plötzlich auf Extra-Knöpfe setzen

Smartphone-Hersteller wie Apple, Oppo und nun auch Nothing versuchen sich mit zusätzlichen Knöpfen an ihren Geräten aus der Masse abzuheben. Doch irgendwie erscheint es uns, dass sie nur selten auf Kund:innen-Interesse stößt oder sinnvoll erscheint. Dabei sind Extra-Buttons am Smartphone zudem nicht wirklich neu.