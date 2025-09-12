Ruhe am Arbeitsplatz: ANC richtig einsetzen, um produktiv zu arbeiten

Moderne Arbeitsumgebungen, insbesondere Großraumbüros, sollen die Zusammenarbeit fördern. Doch sie haben eine erhebliche Kehrseite: Lärm. Ständige Geräusche wie Gespräche, Tastaturklappern oder Drucker können die Gesundheit und Produktivität von Mitarbeitenden stark beeinträchtigen. Und selbst im behaglich eingerichteten Homeoffice kann es laut werden. Die Kinder oder der Partner schauen TV. Die Nachbarn haben die Musik mal wieder richtig laut gedreht. Oder in der Wohnung über einem schleudert gerade dröhnend die Waschmaschine.