News
Mars Express: Eindrucksvoller Rundflug über den roten Planeten

Ein neues Video des Esa-Orbiters zeigt eine spektakuläre Flugsequenz über das Mars-Hochland Xanthe Terra. Die beeindruckenden Bilder lassen erahnen, wie einst Wasser die Landschaft formte.

Von Christian Weindl
2 Min.
Der Mars: Seine Oberfläche wurde nicht nur von einschlagenden Himmelskörpern geformt, sondern unter anderem auch von fließendem Wasser. (Bild: Alones/Shutterstock)

Im gerade veröffentlichten Film der Esa nimmt uns die Raumsonde Mars Express mit auf einen virtuellen Überflug über die Region Xanthe Terra – ein Hochlandgebiet knapp nördlich des Marsäquators.

Aus Einzelaufnahmen der High Resolution Stereo Camera kombiniert mit Höhenmodellen entstand ein detailreicher 3D-Rundflug. Insbesondere das über 1.300 Kilometer lange Ausflusskanalnetz um Shalbatana Vallis und der gewaltigen Einschlagskrater Da Vinci kommen in dem spektakulären Video zur Geltung.

Mars Express: Einzigartige Bilder vom roten Planeten

Die Bilddaten stammen aus Einzelflügen der HRSC an Bord von Mars Express, kombiniert mit digitalen Höhenmodellen, um eine plastische Darstellung der Marsoberfläche zu erzeugen.
>Im Mittelpunkt steht das sogenannte Shalbatana Vallis – ein Ausflusskanal, der das Hochland von Xanthe Terra mit den nördlichen Tiefländern (Chryse Planitia) verbindet.

Dieses Kanalnetz, das sich über etwa 1.300 Kilometer erstreckt, wird als Hinweis auf uralte, gewaltige Flutereignisse interpretiert.

Gegen Ende der Sequenz wird der 100 km breite Da Vinci-Krater sichtbar. Im Inneren dieses großen Einschlagsbeckens liegt ein jüngerer Nebeneinschlag mit umgebender Auswurfmasse, der zusätzliche Details zur geologischen Entwicklung liefert.

Wie fließendes Wasser die Mars-Oberfläche formte

Die Region Xanthe Terra liegt in einer Übergangszone zwischen den Hochländern im Süden und den ebenen Tiefländern im Norden. Laut Universe Today durchzieht in vielen benachbarten Gebieten – wie Lunae Planum oder Margaritifer Terra – ein komplexes Netz an Tälern, Deltas oder Chaos-Strukturen das Gelände. Forschende werten das vielfach als Hinweis auf einst fließendes Wasser.

Das Tal Shalbatana Vallis etwa wurde vermutlich durch eine katastrophale Wasserabflussphase gebildet. Das heißt, dass wohl einst große Mengen Wasser zeitweise kanalisiert durch das Gelände strömten.

Manche Bereiche erscheinen im Film wie „Inseln“, Relikte ursprünglichen Untergrunds, die der Erosion widerstanden haben.

Die Sonde seteuert außerdem den Übergang von rauen Kraterlandschaften im Süden zu glatten Ebenen im Norden an. Dabei werden die Unterschiede in der geologischen Entwicklung des Planeten besonders gut sichtbar.

Den Mars hautnah erleben

Mars Express ist seit über 20 Jahren im Einsatz und stellt bislang die einzige operative Esa-Mission am Roten Planeten dar. Die neuen 3D-Mosaike liefern Forschern wertvolle Einblicke in Geländeformen, die sie sonst nur punktuell per Rover inspizieren können.

Für Space-Fans eröffnet sich eine eindrucksvolle Perspektive auf eine fremde Welt, die den mindestens 55,7 Millionen Kilometer entfernten Mars so nah wie selten erscheinen lässt.

