Desinformation bei ChatGPT und Co.: “Der Propagandagenerator ist immer einen Schritt voraus”

Moderne Kriege werden schon lange nicht mehr nur auf dem Boden, dem Wasser oder in der Luft geführt. Zwar rüsten Länder wie die USA oder China ihre Truppen mit immer mehr und immer fortschrittlicherer Technik auf. In Deutschland will das mit über fünf Milliarden US-Dollar bewertete KI-Startup Helsing beispielsweise einen Drohnenwall an der Nato-Ostflanke bereitstellen, wie der Spiegel berichtet.