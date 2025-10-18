Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Sam Altman erklärt, warum Studienabbruch zum Erfolg führen kann

OpenAI-CEO Sam Altman ist neidisch – und zwar auf Studienabbrecher:innen der Generation Z. In einem Interview erklärte er, wieso das so ist. Altman ist nicht der einzige, der in diese Richtung denkt.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Sam Altman erklärt, warum Studienabbruch zum Erfolg führen kann

Sam Altman ist neidisch auf Studienabbrecher der Gen Z. (Foto: AP/Stephen Brashear)

Er ist einer der erfolgreichsten Geschäftsmänner der Welt: Sam Altman, CEO von OpenAI, dem Mutterkonzern von ChatGPT. Doch auch jemand wie Altman kann neidisch auf andere sein – und zwar in seinem Fall auf Studienabbrecher:innen der Generation Z.

Anzeige
Anzeige

Altman hat sein Studium abgebrochen

Was im ersten Moment komisch klingt, erklärte Altman in einem Interview auf der DevDay-Entwickler-Konferenz am Montag so: Er sei neidisch auf jene jungen Menschen, da sie den „geistigen Freiraum“ und die Zeit hätten, neue Start-ups zu gründen. Man könne so viel ausprobieren, betonte er, „die Möglichkeiten sind so unglaublich groß.“

Empfehlungen der Redaktion

Altman kennt die Situation, über die er spricht. 2005 hatte er sein Studium der Informatik an der Stanford University abgebrochen. Für den damals 19-jährigen Altman ergab sich dadurch eine „unerwartete Gelegenheit“: Er verließ Stanford, um die Standort-App Loopt mitzugründen, und schaffte mehr als 30 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln heran. Zehn Jahre später gründete er mit anderen Personen, darunter auch Elon Musk, OpenAI.

Anzeige
Anzeige

Gates, Jobs und Zuckerberg sind auch Studienabbrecher

Trotz seines Erfolgs sagte Altman laut dem Fortune-Magazin, er sehne sich danach, Brainstorming für andere, neue Unternehmen zu betreiben. „Es ist schon ein bisschen traurig, wie sehr OpenAI meinen gesamten Kopf einnimmt und ich nicht mehr darüber nachdenken kann, wie ich ein neues Startup aufbaue“, erzählte er.

Altman ist nicht der einzige große Name im Silicon Valley, der als Studienabbrecher Karriere machte: Bill Gates, Steve Jobs, Jack Dorsey oder Mark Zuckerberg fallen auch in diese Kategorie.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Social-Media-Evolution

Das jeweilige Logo von Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok und Snapchat ist zu sehen; Hände halten sie hoch.
26 Bilder ansehen
Die Social-Media-Evolution Quelle: (Foto: Luiza Kamalova / Shutterstock)

Interessante Umfrage unter jungen US-Berufstätigen

Auch deshalb sollte es nicht überraschen, dass eine aktuelle LinkedIn Workforce Confidence-Umfrage ergab, dass nur 41 Prozent der jungen US-Berufstätigen angab, ein Hochschulabschluss sei für den beruflichen Erfolg notwendig. Mehr als die Hälfte sieht das also anders – und heutige CEOs großer Unternehmen äußern sich ähnlich.

Es bedürfe einer Beobachtung dieses Themas, sagte Meta-CEO Mark Zuckerberg im April in einer Podcast-Folge von „This Past Weekend“. „Vielleicht muss nicht jeder studieren“, unterstrich er, denn es gebe viele Jobs, die das nicht erforderten. „Die Leute sind heute wahrscheinlich mehr dieser Meinung als vielleicht noch vor zehn Jahren“, sagte Zuckerberg. Sam Altman sieht das wohl ähnlich.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Interview Open AI Mark Zuckerberg Sam Altman
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren