„Astronomische Gehälter“ und Jobs im All: Altmans überraschend optimistische Prognose für Gen Z

Die Generation Z steckt in einer beruflichen Krise. Trotzdem sagt OpenAI-CEO Sam Altman Hochschulabsolvent:innen eine glorreiche Zukunft voraus. Wie Fortune berichtet, prognostiziert er einen Arbeitsalltag, in dem „einfach alles besser“ ist – „astronomische Gehälter“ inklusive.

Anzeige Anzeige

Gen Z befürchtet, durch KI ersetzt zu werden

Etwa 58 Prozent der Student:innen, die im letzten Jahr in den USA ihren Abschluss gemacht haben, sind noch immer auf der Suche nach ihrer ersten Stelle. Das hat eine Umfrage von Kickresume, einem Online-Tool zur Erstellung von Bewerbungsunterlagen, ergeben. Auch in Deutschland stehen die unter 30-Jährigen offenbar unter enormem Druck: Laut einer Umfrage des Karrierenetzwerks LinkedIn geben zwar 56 Prozent der Befragten an, zu wissen, was sie beruflich machen möchten, aber 43 Prozent fühlen sich schon bei der Jobsuche überfordert. Der Grund: 58 Prozent empfinden die Anforderungen der Unternehmen als unrealistisch.

Der Einsatz neuer KI-Tools verschärft das Problem zusätzlich. Tech-CEOs bestätigen immer wieder, dass neue Technologien gerade Stellen für Berufseinsteiger:innen zunehmend ersetzen werden. So verglich etwa OpenAI-Chef Sam Altman Tools wie ChatGPT mit Junior-Mitarbeiter:innen: Noch müssten die Ergebnisse zwar von Kolleg:innen geprüft werden, aber schon bald könnten sie dabei helfen, neues Wissen zu generieren und Lösungen für echte Geschäftsprobleme zu finden. Prognosen wie diese lösen bei Mitarbeiter:innen vor allem Unsicherheit aus. Laut einer PwC-Studie ist die Sorge vor allem bei Jüngeren groß: 27 Prozent der 18- bis 29-Jährigen befürchten, durch KI-Tools überflüssig zu werden.

Anzeige Anzeige

OpenAI-Chef sagt „astronomische Gehälter“ voraus

Altman will die aktuelle Entwicklung nicht als Bedrohung für junge Arbeitnehmer:innen verstanden wissen – er sieht darin vielmehr eine Chance. Er ist überzeugt, dass die nächsten zehn Jahre die spannendste Zeit der Geschichte für einen Berufseinstieg sein könnten – besonders für alle, die schon immer davon geträumt haben, im Weltraum zu arbeiten. Er verspricht den Hochschulabsolvent:innen der Zukunft nicht nur „astronomische Gehälter“, sondern prognostiziert auch, dass sie auf die Berufseinsteiger:innen von heute mit Mitleid zurückblicken werden. Während die sich noch mit langweiligen, manuellen Aufgaben herumschlagen mussten, wird in der Zukunft „einfach alles besser sein“, so Altman.

„Im Jahr 2035 könnte dieser Hochschulabsolvent – falls man überhaupt noch aufs College geht – durchaus zu einer Mission aufbrechen, um das Sonnensystem in einem völlig neuen, spannenden, extrem gut bezahlten und interessanten Job zu erforschen“, sagte Altman in einem Interview mit dem Videojournalisten Cleo Abram. Zwar gab er zu, dass seine Prognose etwas vage sei und niemand die genaue Entwicklung von KI vorhersagen könne – trotzdem beneidet er junge Berufseinsteiger:innen: „Wäre ich jetzt 22 und würde meinen Abschluss machen, würde ich mich wie der glücklichste Mensch der Geschichte fühlen.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ist Altmans Optimismus berechtigt?

Sam Altman ist für seine überspitzten Aussagen bekannt. Noch vor dem Start von GPT-5, dem neuesten KI-Modell aus dem Hause OpenAI, sorgte er für Aufsehen, indem er die Entwicklung mit dem Bau einer Atombombe verglich. Auch auf Altmans Aussagen über eine aussichtsreiche Zukunft für Hochschulabsolvent:innen wirft das ein ernüchterndes Licht. Nur die wenigsten, die sich innerhalb der nächsten zehn Jahre ihrem Abschluss nähern, dürften durch seine Prognosen echten Optimismus verspüren – und noch weniger werden wahrscheinlich eine Karriere im All anstreben. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sich die Aussichten für Berufsanfänger:innen weiter verschlechtern, da ihre Aufgaben immer häufiger von KI-Tools übernommen werden können. So warnte beispielsweise Anthropic-CEO Dario Amodei, dass KI rund die Hälfte aller Bürojobs für Berufseinsteiger:innen gefährden könnte.