Sam Altman: Es wäre eine Schande, wenn OpenAI nicht das erste Unternehmen mit einem KI-CEO wäre

Immer mehr Unternehmen setzen KI ein, um den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden effizienter zu gestalten. Aber auch in der Führungsriege finden sich mittlerweile Chatbots und KI-Agenten wieder. Einige CEOs haben schon erste Meetings ausgesetzt und stattdessen eine KI-Kopie ihrer selbst genutzt, um etwa die Quartalszahlen vorstellen zu lassen. Geht es nach OpenAI-CEO Sam Altman, ist das nur der Anfang.

OpenAI: Wird das Unternehmen in Zukunft von einer KI gesteuert?

Altman sagte dazu im „Conversations with Tyler„-Podcast: „Es wäre eine Schande, wenn OpenAI nicht das erste große Unternehmen wäre, das von einem KI-CEO geführt wird. […] Was müssen wir erreichen, damit ein KI-CEO einen besseren Job als ich macht? Das wird ganz klar eines Tages passieren. Aber wie können wir es beschleunigen?“ Laut dem OpenAI-CEO ist dieser Gedanke für ihn und sein Team ein spannendes Gedankenexperiment.

Um das ambitionierte Ziel zu erreichen, müssen Altman und sein OpenAI-Team überlegen, was ein KI-CEO besser machen müsste als seine menschlichen Pendants und wie diese Stärken erreicht werden können. Altman ist sich sicher, dass KI in wenigen Jahren als Zwischenschritt in der Lage sein wird, erste komplette Abteilungen von OpenAI und anderen Unternehmen zu leiten. Die Entwicklung zum KI-CEO soll dann nicht mehr lang auf sich warten lassen.

Auch wenn die technischen Herausforderungen relativ schnell gemeistert werden könnte, sieht Altman noch gesellschaftliche Hürden: „Menschen haben ein deutlich höheres Vertrauen in andere Menschen und nicht in KI, auch wenn sie es nicht sollten, wenn es irrational ist. […] Es könnte also deutlich länger dauern, bis sich die Gesellschaft und Menschen in Unternehmen damit wirklich wohlfühlen“. Dementsprechend könnte sich Altman auch vorstellen, nach der Umstellung auf eine KI weiter als Gesicht des Unternehmens zu agieren.

Wie Business Insider berichtet, hat der jetzige OpenAI-CEO schon Pläne geschmiedet, falls er künftig komplett von einer KI ersetzt werden sollte. Altman besitzt eine Farm im Napa Valley, einer Weinregion nördlich von San Francisco. In vergangenen Interviews betonte er, dass er dort mehr Zeit verbringen würde, wenn er eines Tages seinen Job als CEO an den Nagel hängt.

