Aller KI zum Trotz: Darum greift ausgerechnet Sam Altman noch zu Stift und Papier

Sind Papier und Stift in Zeiten von Künstlicher Intelligenz noch in? Oder greift von den jüngeren Generationen überhaupt noch jemand dazu, um sich Notizen zu machen? Eine prominente Person, der man das aufgrund ihrer beruflichen Rolle womöglich nicht zutrauen würde, sagt ganz klar: ja – und schwört sogar darauf.

Schreiben betrachtet Altman als „externalisiertes Denken“

Sam Altman ist der CEO von OpenAI, dem Unternehmen hinter dem erfolgreichen KI-Chatbot ChatGPT. Der 40-Jährige ist eine treibende Kraft in der KI-Welt, ein Pionier der Künstlichen Intelligenz. Und trotzdem: wenn es darauf ankommt, greift Altman noch zu Papier und Stift.

„Wenn ich ein sehr schwieriges Problem habe oder mich etwas verwirrt, finde ich immer noch nichts Besseres, als mich hinzusetzen und es aufzuschreiben“, erzählte er im Podcast „How I Write“. Schreiben betrachtet er als „externalisiertes Denken“. Er mache sich „einen Haufen Notizen, reiße sie dann heraus, damit ich mehrere Seiten gleichzeitig betrachten und sie zerknüllen und auf den Boden werfen kann, wenn ich fertig bin“, berichtete er.

Für Altman ist klares Denken noch wichtiger als klare Kommunikation

Das Anfertigen von Notizen habe Altman geholfen, beim Aufbau von OpenAI ein besserer Denker zu werden. Die Notizen, mit denen er seine Gedanken ordnet, hält er laut Fortune privat – und eine wichtige Rolle spielen dabei auch die richtigen Materialien. Dazu gehört ein Spiralblock im Taschenformat mit fester Vorder- und Rückseite. Außerdem müsse sich das Papier beim Schreiben gut anfühlen.

Bei den Stiften schwört er auf die Marken Uniball und Muji. Erst wenn Altman die richtigen Materialien an und in der Hand hat, kann er sich an die Arbeit machen und schwierige Ideen durchdenken. Dieses Prozedere habe auf ihn den Effekt wie „sorgfältiges Nachdenken auf einer langen Wanderung“. Für Altman ist klares Denken sogar noch wichtiger als klare Kommunikation. „Unklare Kommunikation“, so seine These, sei „größtenteils ein Symptom für unkonzentriertes Denken“.

Auch Bill Gates und Richard Branson greifen zu Papier und Stift

Sam Altman ist nicht der einzige sehr erfolgreiche Geschäftsmann, der regelmäßig zu Papier und Stift greift. Microsoft-Mitbegründer Bill Gates sagte, er halte handschriftliche Notizen für den Schlüssel zur Informationsverarbeitung. „Sie werden mich in keinem Meeting ohne Notizblock und Stift erwischen – und ich mache mir beim Lesen jede Menge Randnotizen“, postete Gates letztes Jahr auf Linkedin.

Richard Branson, Mitbegründer der Virgin Group, erzählte, er schreibe täglich auf, was ihm so einfalle – was dazu führt, dass er jährlich Dutzende von Notizbüchern vollschreibt. „Eine Idee, die nicht aufgeschrieben wird, ist eine verlorene Idee“, sagte er. „Wenn die Inspiration ruft, muss man sie festhalten.“

