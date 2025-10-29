Samsung verschiebt wohl die Beta von One UI 8.5: Warum die S26-Reihe daran schuld sein soll

Erst vor einigen Wochen hat Samsung das Update auf One UI 8 für zahlreiche Galaxy-Geräte freigegeben. Schon jetzt gibt es aber User:innen, die auf die nächste Version des Android-Overlays warten. One UI 8.5 soll unter anderem das Priorisieren von Benachrichtigungen und einen „Create“-Knopf in der Galerie mit sich bringen, um direkt an mehreren Bildern Anpassungen per KI vorzunehmen. Gerüchteweise sollte Samsung die erste Beta schon für den November 2025 geplant haben.

Galaxy S26+ sorgt für One-UI-Zeitprobleme

Doch dieser Plan hat sich offenbar geändert, wenn es nach dem Insider Tarun Vats geht. Auf X postete er, dass Samsung den Start der One-UI-8.5-Beta verschoben hätte. Grund dafür wäre aber kein Softwareproblem oder noch nötige Entwicklungszeit. Tatsächlich soll die Hardwaresparte von Samsung für die Verzögerung des Betriebssystems sorgen.

Eigentlich hatte Samsung wohl geplant, bei der kommenden Smartphone-Generation, dem Galaxy S26, Veränderungen bei den angebotenen Modellen vorzunehmen. So wollte das Unternehmen auf das Galaxy S26 Plus verzichten und stattdessen Kund:innen mit einem Galaxy S26 Edge überzeugen. Allerdings haben sich auch diese Pläne geändert, nachdem Samsung beim Galaxy S25 Edge enttäuschende Verkaufszahlen verzeichnete.

Dementsprechend soll sich Samsung gerade bemühen, die Änderungen rückgängig zu machen und doch noch ein Galaxy S26 Plus vor dem Release der nächsten Generation bereitzustellen. Laut ersten Gerüchten könnte die Galaxy-S26-Reihe aufgrund dieser Änderung dann erst im März 2026 erscheinen. Zum Vergleich: Die S24-Reihe erschien Ende Januar und die S25-Reihe Anfang Februar des jeweiligen Jahres.

Die Verschiebung der Smartphones bedeutet wohl auch für die Beta von One UI 8.5 eine Verzögerung. Laut dem Insider soll Samsung jetzt frühestens im Dezember oder sogar erst im Januar mit einer größeren Testphase des Updates an den Start gehen. Dann dürfte zuerst die Galaxy-S25-Reihe für die Beta freigeschaltet werden, bevor auch User:innen mit älteren Modellen die Neuerungen ausprobieren dürfen.