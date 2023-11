Black Week bei Samsung: So bekommt ihr ein Smartphone oder einen Fernseher geschenkt

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Die 2-für-1-Aktion bei Samsung hat zum Black Friday mittlerweile Tradition. Dieses Jahr geht es mit den Black-Week-Deals jedoch sehr früh los und bestimmte Produkte könnten schnell vergriffen sein. Wer auf der Suche nach mehr als einem Gerät ist, kann hier unter Umständen echte Schnäppchen finden.

Zudem gibt es noch viele weitere Produkte, die auch beim Einzelkauf mit Rabatten versehen sind. Ein Preisvergleich ist dennoch angebracht, wie unsere Liste zeigt. Wenn ihr nach Schnäppchen aus anderen Produkt-Kategorien sucht, werdet ihr in unserer großen Black-Friday-Übersicht fündig.

Black Week: Ein Samsung-Produkt kaufen, ein weiteres geschenkt bekommen

Um die 2-für-1-Angebote zu nutzen, müsst ihr die Aktionsseite von Samsung aufrufen und dort euer Bundle konfigurieren*. Folgende Produkte sind unter anderem mit dabei.

Erste Produktkategorie (im Preis enthalten ist dann ein zusätzliches Produkt der zweiten Produktkategorie):

Samsung Galaxy Z Flip 5 (512 GB): 1.219 Euro

Samsung Galaxy Z Fold5 (512 GB): 1.899 Euro

Galaxy Book3 Pro360: 1.899 Euro

Galaxy Tab S9 Ultra: 1.599 Euro

Gaming Monitor Samsung Odyssey OLED G9 (49 Zoll): 1.699 Euro

WW9800T, Waschmaschine, QuickDrive ECO, 9 kg: 1.199 Euro

Smart TV 75 Zoll Neo QLED 4K QN95C (2023): 2.699 Euro

Galaxy S23 Ultra (Test): 1.499 Euro (leider vergriffen)

und viele weitere Produkte*

Zweite Produktkategorie (gibt es gratis beim Kauf eines Geräts aus der ersten Kategorie):

Crystal UHD 4K AU6979 Smart TV (50 Zoll)

Galaxy Watch6 (40 mm, Bluetooth)

Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2022 Edition)

Galaxy Buds2 Pro

Galaxy A34 5G

Galaxy Watch5 Pro (45mm, Bluetooth)

Galaxy Tab A8 LTE

Odyssey Gaming Monitor G4B (27 Zoll)

32 Zoll QLED The Frame LS03C (2023)

S-Soundbar HW-S66B

und viele weitere Produkte*

Für wen lohnt sich die 2-für-1-Aktion?

Wie ihr sicher in der Aufzählung der Preise weiter oben bemerkt habt, kosten die Geräte aus der ersten Kategorie nicht wenig. Wer nur nach einem einzelnen Gerät sucht, bekommt es in vielen Fällen rund um den Black Friday in anderen Shops günstiger. Das Galaxy Flip 5 bekommt ihr beispielsweise bei Amazon für 875 Euro* Kurzzeitig war es dort sogar für 855 Euro zu haben. Dementsprechend lohnt sich dieser Deal dann, wenn ihr zusätzlich noch nach einer Smartwatch, einem Tablet – oder eben einer Waschmaschine schaut. Neben diesen weniger offensichtlichen Kombinationen dürften auch Menschen fündig werden, die einen Smart-TV samt Soundbar erwerben wollen oder ihren Haushalt mit neuer Waschmaschine und Kühlschrank upgraden möchten.

Noch mehr Samsung-Deals direkt beim Hersteller

Samsung-Smartphones und mehr bei anderen Händlern im Sale

Hinweis: Einige der Angebote sind bei Amazon kurzfristig vergriffen. Wir gehen davon aus, dass die Geräte spätestens zum Black Friday wieder verfügbar sind.

Black-Friday-Deals bereits in vollem Gange

Inzwischen hat sich der gesamte November als Schnäppchen-Monat herauskristallisiert. Die meisten Händler starten mit ihren Angeboten noch weit vor dem Black Friday 2023. Mit dabei sind unter anderem Mediamarkt und Saturn, der Google-Store und Amazon. Smartphone-Angebote von anderen Herstellern wie Apple, Sony, Xiaomi und Co findet ihr in unserer großen Übersicht: Die besten Smartphone-Deals vor dem Black Friday.

Falls ihr nach weiteren Tipps für die besten Schnäppchen sucht, schaut euch unsere Ratgeber und Analysen zu den Themen Shopping-Saison und Black Friday an:

