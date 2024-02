Die künstliche Intelligenz von Samsung, Galaxy AI¹, kommt mit einigen cleveren Funktionen für deine Fotos und Videos, deine Produktivität und mehr. Galaxy AI zeigt dabei die intelligente Verknüpfung fortschrittlicher Technologien, die darauf abzielen, dein tägliches Leben zu erleichtern und wichtige Impulse zu setzen. Bisher findet sich die Technologie nur auf den nagelneuen Galaxy S24-Smartphones. Hier erfährst du, was sich genau hinter den neuen KI-Funktionen verbirgt und wie diese dir zur Hand gehen können.

Clevere Features, die neue Impulse setzen

Für alle, die sich mehr Produktivität und Kreativität im Alltag wünschen: Features wie die Live-Übersetzung², der Foto-³, Chat-⁴ oder der Transkriptions-Assistent helfen dir bei deinen täglichen To-Do’s und lassen Raum für kreative Freiheit.

Live-Übersetzung beim Telefonieren

Du bist gerade an einem neuen Urlaubsort und deine Mitfahrgelegenheit findet dich nicht? Leider spricht dein Fahrer nur spanisch, du nicht – aber die Live-Übersetzung² ist deine Lösung dafür. Beim Anruf kann die Funktion aktiviert werden und schon bekommst du die gewünschte Sprache in Echtzeit übersetzt. So findest du problemlos deine Mitfahrgelegenheit und kannst ohne Sprachbarrieren deinen Urlaub genießen.

Nachtfotografie und Bildbearbeitung leicht gemacht

Die AI-unterstützte Kamera der Galaxy S24-Serie macht brillante Fotos mit einem Klick. Auch auf Konzerten oder anderen Umgebungen mit schwachen Lichtverhältnissen kann die Kamera die Motive mit klaren Details einfangen. Und mit dem Nightography Zoom kann man auch aus der Ferne nah an die Stars auf der Bühne heran und das in atemberaubender Deutlichkeit. Galaxy AI bietet außerdem eine unkomplizierte Lösung für die Bilder, denen im Nachhinein der letzte Schliff verliehen werden soll: Mit dem Foto-Assistent³ lassen sich ungewünschte Objekte entfernen oder verschieben und smarte Bearbeitungsvorschläge erleichtern die weitere Bearbeitung der Aufnahmen. Sag Tschüss zu enttäuschenden Konzertaufnahmen und zeitaufwändiger Bildbearbeitung.

Tonalität von Nachrichten einfach optimieren

Samsung hat ebenfalls seiner Tastatur neue Features verliehen und vereinfacht so die Kommunikation in verschiedenen Nachrichten-Apps. Chatnachrichten können jetzt mit dem Chat-Assistent⁴ schnell übersetzt werden – ohne, dass in eine separate Übersetzungs-App gewechselt werden muss. Zusätzlich kann die Tonalität des Textes mit Hilfe von AI angepasst werden – von einem eher professionellen Ton für Nachrichten an Kolleg*innen bis hin zu einem lockereren Stil mit Emojis oder Hashtags für Social Media. Die Anpassungsmöglichkeiten werden automatisch als Textvorschläge generiert, wobei jeder Text im Nachhinein noch weiter angepasst werden kann. Des Weiteren können auch Rechtschreib- und Grammatikprüfungen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Nachrichten fehlerfrei sind. Passe deine Kommunikation ganz nach deinen Vorstellungen an und treffe den richtigen Ton in verschiedensten Situationen.

Keine Chaotische Meeting-Minutes mehr

Samsung hat in seine Voice-Recorder-App eine Transkriptionshilfe integriert. Wenn du also ein Interview führst oder einen Podcast aufzeichnest, erhältst du nach der Aufnahme eine vollständige Abschrift des Gesprächs. Die KI kann auch verschiedene Stimmen erkennen und diese Personen identifizieren, wenn Namen zugeordnet werden. Von dieser Abschrift kann mit einem Klick eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Highlights erstellt werden, um sie beispielsweise in der Samsung Notes-App zu speichern. Hier formatiert die KI den Text automatisch, sodass du ein perfekt aufbereitetes Dokument für weitere Bearbeitungen erhältst. So gibst du diese zeitaufwändigen, wiederkehrenden Tasks einfach an Galaxy AI ab und kannst dich auf andere wichtige Aufgaben fokussieren.

Es kann so einfach sein. Mit Galaxy AI¹.

Die Galaxy S24-Serie von Samsung, unterstützt von Galaxy AI, zeigt einen Wendepunkt in der Smartphone-Entwicklung. Die Integration von fortschrittlicher KI in den Alltag bringt nicht nur eine erweiterte Funktionalität, sondern schafft auch eine intuitive und personalisierte Erfahrung für die Nutzer*innen. Mit einem Fokus auf intelligenter Fotografie, personalisierter Benutzeroberflächen sowie nahtlosem Multitasking auch in stressigen Situationen, setzt die Galaxy S24-Serie somit hohe Maßstäbe, die den Nutzer*innen einen spürbaren Mehrwert bieten und den Weg für die Zukunft der mobilen Technologie ebnen können.

¹

¹ Bestimmte AI-Funktionen setzen einen Samsung- oder Google-Account-Login voraus.

² Die Live-Übersetzung erfordert die Anmeldung im Samsung-Account. Live-Übersetzung ist nur in der vorinstallierten Samsung-Telefon-App verfügbar. Für bestimmte Sprachen kann der Download von Sprachpaketen erforderlich sein. Die Verfügbarkeit des Dienstes kann je nach Sprache variieren. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist nicht garantiert.

³ Foto-Assistent setzt einen Samsung Account Login voraus.

⁴ Die Funktion Chat-Assistent erfordert eine Anmeldung im Samsung Account. Der Text muss eine Mindestlänge erfüllen, damit die Funktion aktiviert wird. Die Verfügbarkeit des Dienstes kann je nach Sprache variieren. Die Genauigkeit der Ergebnisse kann variieren.